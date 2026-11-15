جولة 6 دوري يد الرجال 2026-2027: ثلاث انتصارات بفارق هدف واحد

نتائج الجولة السادسة لدوري الرجال لكرة اليد 2026-2027 بفارق هدف واحد لشباب الأهلي ومليحة والذيد، مع صدارة الشارقة برصيد 18 نقطة.

شهدت الجولة السادسة من دوري رجال اليد للموسم الرياضي 2026-2027 سلسلة من المفاجآت والمواجهات المثيرة، عكست ارتفاع مستوى الندية والتنافس بين الفرق المشاركة. وحُسمت المباريات الثلاث التي أقيمت أمس السبت بفارق هدف واحد، وسط إثارة امتدت حتى الدقائق والثواني الأخيرة، مما يؤكد تقارب المستويات والإصرار على تحقيق أفضل النتائج.

فوز شباب الأهلي على دبا الحصن بنتيجة 22-21

أسفرت نتائج مباريات الجولة، التي أقيمت أمس السبت، عن فوز شباب الأهلي على ضيفه دبا الحصن بنتيجة 22-21. اتسمت هذه المواجهة بالتكافؤ والتنافس القوي حتى صافرة النهاية، مما جعلها واحدة من أهم النتائج التي حسمتها الفرق بفارق نقطة واحدة فقط.

فوز مليحة على النصر بنتيجة 23-22

حقق فريق مليحة مفاجأة الجولة بفوزه على النصر في عقر داره بنتيجة 23-22. هذا الفوز يؤكد قدرة فريق مليحة على مقارعة الفرق المنافسة وانتزاع النتائج الإيجابية، في مباراة شهدت حماساً عالياً من كلا الطرفين.

فوز الذيد على الوصل بنتيجة 31-30

واكتملت مشاهد الإثارة بفوز الذيد على مضيفه الوصل بنتيجة 31-30. شهدت هذه المباراة أداءً هجومياً قوياً من الجانبين، قبل أن يحسم الذيد المواجهة لمصلحته بفارق هدف واحد.

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غياب الشارقة وصدارته للدوري برصيد 18 نقطة

وغاب فريق الشارقة عن منافسات هذه الجولة، وفق نظام المسابقة التي تشهد مشاركة سبعة أندية خلال الموسم الحالي. على صعيد الترتيب العام، حافظ الشارقة على صدارة المسابقة برصيد 18 نقطة، رغم غيابه عن مباريات الجولة، محققاً العلامة الكاملة في رصيده.

ترتيب الفرق وتوقعات الجولات المقبلة

تقدم شباب الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 14 نقطة، بينما جاء النصر في المركز الثالث برصيد 12 نقطة. وتساوى النصر مع فريق مليحة صاحب المركز الرابع، وفريق الذيد الذي حل خامساً، بينما احتل الوصل المركز السادس برصيد 10 نقاط. وجاء فريق دبا الحصن في المركز السابع والأخير برصيد 6 نقاط.

تعزيز قيمة البطولة بالمنافسة الشديدة

تؤكد نتائج الجولة السادسة أن مسيرة الدوري تتجه نحو مزيد من الإثارة والتنافس، في ظل تقارب النتائج وقدرة أكثر من فريق على قلب التوقعات. يمنح هذا الأمر الجولات المقبلة أهمية مضاعفة، سواء في سباق المنافسة على المراكز المتقدمة أم تحسين المواقع في جدول الترتيب، ويعزز من قيمة البطولة فنياً وتنافسياً.