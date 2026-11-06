جولة رابع 2027 أبطال آسيا: قياسي 7-4 وسلسلة النصر

تحليل شامل لجولة رابع دوري أبطال آسيا 2026-2027، حيث سجلت بكين ضد بورت رقماً قياسياً، وتوقف سلسلة الأهلي، وتألق فيليكس.

شهدت الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026-2027 مجموعة من النتائج الملفتة التي غيرت موازين القوى في المجموعة. اختتمت هذه الجولة بمواجهات احتوت على أهداف متعددة، مما خلق حالة من التنافس الشديد بين الفرق الـ32 المشاركة في المسابقة الكبرى. تهدف الفرق من خلال هذه المواجهات إلى تأمين أماكنها في دور الستة عشر، وسط توثب بعض الفرق لتحقيق انتصارات تاريخية وتوقف أخرى لسلاسل فائزة كانت قائمة.

برزت حقائق وأرقام محددة من هذه الجولة تستحق الوقوف عندها، حيث غيبت بعض السجلات القديمة وسجّلت أخرى جديدة في سجلات البطولة. تبرز هذه الأرقام مستوى التحول الكبير في جودة اللعب والتنافس، حيث شهدت المباريات تبايناً في النتائج بين الفوز الساحق والتعادل الصفرى، مما يجعل هذه الجولة محطة مهمة في تتبع مسار الفرق الآسيوية والعربية في المسابقة القارية.

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رقم قياسي في التسجيل 7-4 بين بكين وبورت

سجّلت مباراة الفريقين بورت وبكين رقماً قياسياً في غزارة الأهداف بإجمالي 11 هدفاً، لتصبح ثالث أكثر مباراة غزارة تهديفية في تاريخ دوري أبطال آسيا للنخبة. فاز فريق بكين على فريق بورت بنتيجة 7-4، وهو ما يعكس مستوى هجومياً مرتفعاً جداً في هذا اللقاء المحدد. يظل الرقم القياسي العالمي للبطولة مسجلاً باسم مباراتين سابقتين انتهتا بنتيجة 15-0.

أقيمت المباراة الأولى التي سجلت فيها نتيجة 15-0 بين فريقَي سيونغنام وبيرسيك كيديري في مايو من عام 2004. بينما أقيمت المباراة الثانية ذات النتيجة نفسها بين غامبا أوساكا ودا نانغ في مارس من عام 2006. بذلك، تبقى نتيجة 11 هدفاً في مباراة بورت وبكين ضمن النخبة التاريخية لأكثر المباريات إنتاجاً للأهداف في تاريخ المسابقة.

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توقف سلسلة الأهلي وسلاسل السد التاريخية

أنهى نادي الأهلي السعودي خسارته أمام نادي الهلال السعودي بهدفين دون مقابل، مما مثل توقفاً لسلسلة تسجيل الأهداف. كانت هذه السلسلة تمتد لست مباريات متتالية خارج أرض فريق الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة. يُعد هذا الرقم هو أطول سلسلة من نوعها حققها الفريق الأهلي في تاريخ مشاركاته في البطولة، بما يعادل السجلات السابقة.

علاوة على ذلك، اكتفى الفريق الأهلي بست تسديدات فقط خلال اللقاء، وهو ما يعادل ثالث أقل حصيلة تسديدات له في مباراة خارجية بالمسابقة منذ عام 2013. من ناحية أخرى، فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة السد القطري والأهلي السعودي. كان هذا التعادل هو الأول من نوعه دون أهداف بين فريقين قطري وسعودي في البطولة منذ أغسطس 2014.

في أغسطس 2014، تعادل السد والهلال بالنتيجة نفسها صفر مقابل صفر. فيما يخص السد القطري، امتدت سلسلة عدم الفوز لديه إلى سبع مباريات متتالية. حقق السد تعادلات أربع مرات خلال هذه السلسلة، وخسر ثلاث مباريات، وهي أطول سلسلة سلبية يمر بها الفريق في المسابقة القارية.

إنجازات فيسيل كوبي وشانغهاي بورت خارج الأرض

عزز نادي فيسيل كوبي الياباني سجله المميز بفوزه على فريق راتشابوري بنتيجة 3-2. بهذا الفوز، حقق الفريق انتصاره الرابع على التوالي، ليواصل أطول سلسلة انتصارات متتالية له في البطولة. كما رفع فيسيل كوبي سلسلة مبارياته المتتالية التي نجح خلالها في التسجيل إلى ثماني مواجهات، مؤكداً استمرارية حضوره الهجومي القوي.

فيما يخص النادي الصيني، منح الفوز على نيوكاسل جيتس الأسترالي بنتيجة 4-2، فريق شنغهاي بورت انتصارين متتاليين خارج ملعبه في البطولة. هذا الإنجاز تحقق للفريق للمرة الثانية فقط في تاريخه الكامل. كما كان هذا الفوز هو الأول له خارج أرضه أمام منافس أسترالي، بعد أن كان قد خسر ثلاثاً من مبارياته الأربع السابقة أمام فرق أسترالية في المسابقة.

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تألق جواو فيليكس وتوازن مشاعر بوهانغ

حصد اللاعب البرتغالي جواو فيليكس الضوء الأكبر من خلال مساهماته المباشرة في أربعة أهداف من أصل ستة سجلها النصر أمام فريق باختاكور. سجّل جواو فيليكس هدفين وصنع هدفين آخرين. أصبح اللاعب واحداً من أربعة لاعبين فقط نجحوا في تسجيل أو صناعة أربعة أهداف على الأقل في مباراة واحدة خلال النسخة الحالية من البطولة.

حقق جواو فيليكس هذا الإنجاز الاستثنائي مع فريق النصر للمرة الأولى منذ عام 2013، مما يعزز من مكانته كلاعب مؤثر. في المقابل، حمل التعادل 3-3 بين بوهانغ ستيلرز وغامبا أوساكا مشاعر متباينة للفريق الكوري. أنهت هذه النتيجة سلسلة من خمس هزائم متتالية كان يمر بها الفريق، مما يعني انتهاء سلسلة الخسارة.

في الوقت نفسه، عادل بوهانغ ستيلرز أطول سلسلة له دون انتصار في تاريخه. سبق للفريق أن سجل أربعة تعادلات وخسارتين بين أبريل 2008 ومارس 2009. بذلك، عاد الفريق إلى تعادلاته القديمة من حيث عدم الفوز، رغم إنجازه في كسر سلسلة الهزائم الأخيرة.

القادسية يحافظ على نظافة شباكه ويكسر حاجز الانتصار

جمع فوز فريق القادسية السعودي على الغرافة القطري بخماسية نظيفة بين إنجازين تاريخيين مهمين. نجح الفريق السعودي للمرة الأولى في تاريخه في الحفاظ على نظافة شباكه في دوري أبطال آسيا للنخبة. هذا الإنجاز الدفاعي يعتبر خطوة نوعية في مسيرة الفريق في المسابقة الآسيوية.

علاوة على ذلك، عادل القادسية ثاني أكبر انتصار لفريق سعودي خارج أرضه في البطولة. يظل الهلال السعودي هو الفريق الذي يحمل الرقم الأكبر بفوزه على الدحيل بنتيجة 7-0 في فبراير 2023. بذلك، يبقى القادسية في المرتبة الثانية كأكثر فريق سعودي تحقيقاً لهزيمة كاسحة خارج أرضه في تاريخ المسابقة.