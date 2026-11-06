جورجي جيسوس يعلن تشكيلة البرتغال التاريخية بدون رونالدو أمام الدنمارك وويلز

تدرب البرتغال لأول مرة بدون كريستيانو رونالدو، حيث كشف جورجي جيسوس عن قائمة المنتخب استعداداً لمباراتي الدنمارك وويلز، مع وجود سبعة وجوه جديدة وغياب نجمين.

أعلن جورجي جيسوس ، مدرب منتخب البرتغال ، رسمياً عن القائمة النهائية للاعبين المجهزين لخوض مواجهتي الدنمارك وويلز، والتي من المقرر أن تقام بتاريخ 14 نوفمبر و17 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات دوري الأمم الأوروبية. ويحمل هذا الإعلان أهمية استثنائية في المسيرة الكروية للبرتغال، حيث يمثل هذه المرة الأولى التي يُعلن فيها المدرب عن تشكيلة للفريق الوطني دون وجود النجم الأسطوري كريستيانو رونالدو بين اللاعبين، وذلك عقب إعلان اللاعب اعتزاله اللعب دولياً بشكل رسمي.

تفاصيل قائمة المنتخب وبدء حقبة جديدة

تمثل القائمة التي اختارها المدرب البرتغالي جيسوس صفحة جديدة ومفصولة في تاريخ كرة القدم الوطنية، حيث ضمت سبعة وجوه جديدة تماماً لم يسبق لهم ارتداء القميص البرتغالي في المراحل النهائية السابقة، ومن بينهم خمسة لاعبين ينتمون إلى منتخب الفئات العمرية تحت 21 عاماً. ومن أبرز الأسماء التي برزت في هذه التشكيلة المهاجم الصريح غوستافو فاريلا، الذي يتصدر حالياً قائمة هدافي الدوري الإيطالي مع نادي مونتسا، بالإضافة إلى الظهير الأيمن الموهوب ألبرتو كوستا، الذي يلعب حالياً مع نادي بورتو.

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وفي الوقت نفسه، شهدت القائمة غيابات مهمة بسبب الظروف الصحية، حيث غاب كلا من نونو منديش وفرانسيسكو كونسيساو بسبب إصابات تعرضا لها، مما اضطُر المدرب إلى البحث عن بدائل فورية. وعلى النقيض من ذلك، سجلت القائمة عودة قوية لعدة عناصر أساسية من الدوري الإنجليزي والإيطالي، حيث عاد كل من رودريغو مورا من نادي روما الإيطالي، وجيوفاني كويندا من تشيلسي الإنجليزي، وماتيوش فرنانديش من توتنهام الإنجليزي، بالإضافة إلى كارلوس فوربس من نادي كلوب بروج البلجيكي.

موقف المدرب من رحيل الأسطورة

أوضح جورجي جيسوس خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الجمعة في وقت إعلان القائمة، أنه في البداية كان يعتقد أن كريستيانو رونالدو سيعود إلى صفوف المنتخب مرة أخرى، وأكد أنه فكر بجدية في استدعائه والتحدث معه شخصياً حول الأمر. إلا أنه شدد على ضرورة احترام القرار النهائي للاعب، مشيراً إلى أن رونالدو قرر أن الوقت الحالي هو الأنسب له لمغادرة المنتخب الوطني، وهو قرار يجب أن يحظى بكل التقدير والاحترام من قبل الجميع.

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كما أكّد المدرب البالغ من العمر 72 عاماً، أنه كان لا بد من حدوث هذا الفصل في فترة ما، سواء أكان ذلك مبكراً أم متأخراً، حيث رأى اللاعب أنه وصل إلى المرحلة المناسبة للخروج من الساحة الدولية. وشدد جيسوس على أهمية مراعاة ما مثّله كريستيانو رونالدو طوال مسيرته الطويلة للبرتغال، مشيراً إلى أنه اتخذ جميع قراراته الخاصة بالقائمة الحالية مع وضع مصلحة المنتخب الوطني نصب عينيه، ولا يشعر بأي ذنب تجاه قرار رحيل اللاعب الأسطوري.

تحليل عناصر التشكيلة الجديدة

تشكل حراسة المرمى في هذه القائمة ثلاثية قوية تضم ديوجو كوستا من نادي بورتو، وروي سيلفا من سبورتينج لشبونة، وصامويل سواريس من بنفيكا، مما يعكس عمق الخبرة في هذا المركز. أما خط الدفاع، فقد استقطب جورجي جيسوس نخبة من المدافعين المحترفين في أرقى الدوريات العالمية، حيث ضم القائمة جواو كانسيلو من برشلونة، وديوجو دالوت من مانشستر يونايتد، وألبرتو كوستا من بورتو، وروبن دياز من مانشستر سيتي، بالإضافة إلى ريناتو فيجا من فياريال وتوماس أراوخو من بنفيكا.

وفي الوسط، تبرز مشاركة روبن نيفيز من الهلال السعودي، وجواو بالينيا من بنفيكا، وماتيوس فيرنانديز من توتنهام الإنجليزي، وجواو نيفيز وفيتينيا كلاهما من باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرونو فرنانديز من مانشستر يونايتد، وبرناردو سيلفا الذي انتقل مؤخرًا إلى ريال مدريد الإسباني، مما يمنح التشكيلة توازناً تقنياً عالي المستوى. وفي خط الهجوم، يعتمد المدرب على شبكة واسعة من المواهب، تضم بيدرو نيتو من تشيلسي، ورودريغو مورا من روما، وفرانسيسكو ترينكاو من الأهلي المصري، ورافائيل لياو من جالتا سراي التركي، وجيوفاني كويندا من تشيلسي، وكارلوس فوربس من كلوب بروج، وجواو فيليكس من النصر السعودي، وجونزالو راموس من ميلان الإيطالي، وفابيو سيلفا من بوروسيا دورتموند الألماني.

إرث رونالدو والتحديات القادمة

يأتي هذا الإعلان في ظل خلفية تاريخية ضخمة، حيث أسدل كريستيانو رونالدو الستار نهائياً على مسيرته الملهمة مع منتخب البرتغال، والتي امتدت على مدار 234 مباراة دولية، سجل خلالها 146 هدفاً، ليصبح هداف التاريخ للأندية المنتخبات الوطنية. ويشكل غياب هذا الرقم القياسي تحدياً كبيراً أمام الجيل الجديد من اللاعبين البرتغاليين، الذين سيحاولون تحت قيادة جورجي جيسوس بناء إرث جديد في دوري الأمم الأوروبية، مع التركيز على الدمج بين خبرة اللاعبين المحترفين في الخارج وشغف المواهب الشابة في الفئات العمرية الدنيا، لضمان استمرار الصعود للبرتغال في المحافل الدولية.