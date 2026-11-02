جوردون: برشلونة لا يقل عن باريس وريال مدريد رغم الهزيمتين

أنتوني جوردون يدافع عن مستوى برشلونة ويؤكد تفوق الفريق على باريس سان جيرمان وريال مدريد في بعض الجوانب، مع شرح تفاصيل الهزيمتين الأخيرتين وتأثيرها على المعنويات.

أكد اللاعب الإنجليزي أنتوني جوردون ، أحد أبرز نجوم برشلونة ، أن مستوى فريقه لا يقل بأي حال عن فرق العملاقين الفرنسي الإسباني، وهي باريس سان جيرمان و ريال مدريد. جاء هذا التصريح القوي خلال مؤتمر صحفي عقده جوردون يوم الاثنين، ردًا على الخسارتين الأخيرتين اللتين تكبدهما الفريق أمام هذين الخصمين، وهما من أقوى المنتخبات في القارة الأوروبية حاليًا.

تفاصيل الهزيمتين وأداء الفريق

وكانت سلسلة عدم هزيمة برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك قد توقفت في أكتوبر الماضي عندما اصطدموا بباريس سان جيرمان، حامل اللقب الأوروبي، وخسروا المباراة بنتيجة 4-2 خارج أرضهم. ثم تابع الفريق سلسلة الهزائم عندما تلقى الخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 2-1 على ملعبهم في مباراة الكلاسيكو الشهيرة، مما أثار تساؤلات حول قدرة الفريق على المنافسة في المراحل الحاسمة من المسابقات الكبرى.

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ولم يكتفِ جوردون بالاعتراف بالهزائم، بل أوضح أن الفريق يمتلك القدرة على الفوز في أي يوم ضد أي منافس، مشيرًا إلى أن النتائج الأخيرة لا تعكس المستوى الحقيقي للفريق. وشدد على أن برشلونة كان الفريق الأفضل في عدة جوانب فنية وتكتيكية، لكن الظروف الخارجية والأداء غير المثالي في بعض اللحظات الحاسمة كان له التأثير الأكبر.

أسباب الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

وعند الحديث عن مباراة باريس سان جيرمان، أوضح أنتوني جوردون أن هناك ظروفًا خاصة أثرت على أداء برشلونة، حيث استمتع الفريق المنافس براحة كاملة قبل المباراة بفضل تحقيقه اللقب المحلي في الدوري الفرنسي قبل أسبوع واحد. وأشار إلى أن باريس سان جيرمان أراح لاعبيه بالكامل، مما منحهم لياقة عالية ونشاطًا بدنيًا أعلى بكثير مقارنة بفريق برشلونة الذي لم يحظَ بنفس الميزة.

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وأضاف جوردون أنهم كانوا مرهقين جدًا خلال تلك المباراة، وهو أمر طبيعي نظرًا لضغوط الموسم وكثافة المباريات، لكنه لم يكن عذرًا للتخلي عن المسؤولية. وأكد أن الفريق يدرك تمامًا أنه يجب عليه تحمل مسؤولية النتائج، خاصة أن الخسارة كانت كبيرة ولم تعكس الجهد المبذول أو الإمكانيات المتاحة للاعبين خلال المباراة.

تحليل الكلاسيكو وموقف مبابي

وفي سياق آخر، اعتبر جوردون أن برشلونة كان يستحق الفوز في مباراة الكلاسيكو التي حسمها ريال مدريد بفضل هدف متأخر من اللاعب الفرنسي كيليان مبابي. وأكد أن الدفاع البرشلوني انهار في اللحظات النهائية، وهو ما كلفهم المباراة رغم أن الفريق كان الأفضل بشكل عام. وأشار إلى أنهم سيطروا على الكرة معظم الوقت وخلقوا الفرص الأخطر، لكن الأداء كان أقل من المستويات القصوى للفريق.

وأشار جوردون إلى أن الأهداف التي استقبلها الفريق كانت سيئة للغاية وتأتي من أخطاء بسيطة لم تكن متوقعة، مما يعكس أن هناك فجوة صغيرة بين الأداء اليومي ومستوى اللاعبين عند ذروتهم. وشدد على أن مباراة ريال مدريد هي المباراة الوحيدة والأكثر أهمية بالنسبة له ولجميع اللاعبين في الفريق، حيث يرغبون في الفوز بها بشدة.

التحديات القادمة وخطوات الاستعادة

ويأتي هذا التصريح في وقت يواجه فيه برشلونة تحديات كبيرة لاستعادة توازنه، حيث يستضيف فريق أستون فيلا الإنجليزي يوم الثلاثاء في إطار دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. يسعى برشلونة إلى انتصار مهم في هذه المباراة لاستعادة الثقة بعد سلسلة الهزائم المتتالية، خاصة وأن المنافسة في البطولة أوروبية أصبحت شديدة.

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وبعد مباراة أستون فيلا، يواجه برشلونة تحديًا كبيرًا آخر عندما يحل ضيفًا على أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الدوري الإسباني. يُتوقع أن تكون هذه المباريات حاسمة في تحديد مسار الموسم الحالي للفريق، حيث يعتمد المدرب هانزي فليك على تحسين الأداء وتقليل الأخطاء الفردية لضمان تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل القريب.