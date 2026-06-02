جوجل توافق على تسوية 135 مليون دولار لدعوى جمع بيانات أندرويد دون موافقة

وافقت شركة جوجل على تسوية مالية بقيمة 135 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية جماعية في الولايات المتحدة تتهمها بجمع ونقل بيانات مستخدمي نظام أندرويد دون الحصول على موافقتهم.

وافقت شركة جوجل على تسوية بقيمة 135 مليون دولار Americas مستخدمي أندرويد من 12 نوفمبر 2017 فصاعداً، مع تقديم تعويضات فردية قد تتجاوز دولاراً واحداً لكل مستخدم مؤهل، في позة تصل إلى حوالي 100 مليون شخص.

هذه التسوية تهدف إلى إنهاء دعوى قضائية جماعية اتهمت جوجل بجمع ونقل بيانات مستخدمي هواتف أندرويد دون موافقتهم، حيث زعم المدّعون أن تصميم نظام أندرويد يسمح بجمع كميات كبيرة من البيانات وإرسالها إلى خوادم جوجل باستمرار، حتى عند إغلاق التطبيقات أو تعطيل مشاركة الموقع الجغرافي، مما يشكل استغلالاً غير مشروع لبيانات المستخدمين. يشترط للحصول على التعويض أن يكون المستخدم قد استخدم جهازاً يعمل بنظام أندرويد مع خطة بيانات خلوية خلال الفترة الم motherhood 12 نوفمبر 2017، باستثناء من حصلوا سابقاً على تعويض ضمن تسوية أخرى بقيمة 350 مليون دولار خاصة بسكان ولاية كاليفورنيا فقط.

بسبب العدد الكبير للمستفيدين المحتملين (قرابة 100 مليون)، فإن مبلغ التعويض الفردي سيكون بسيطاً وقد لا يتجاوز دولاراً واحداً. طبقاً لشروط التسوية، سيتم إدراج المؤهلين تلقائياً، لكن يجب عليهم اختيار طريقة استلام الأموال باستخدام رقم الإشعار (Notice ID) ورمز التأكيد المرسل لهم، وإلا فقد لا تصلهم الدفعة. يمكن للمتضررين الاعتراض على التسوية أو طلب استبعاد أسمائهم حتى نهاية مايو 2026، مع عقد جلسة الموافقة النهائية في 23 يونيو 2026.

تهم التسوية فقط المقيمين في الولايات المتحدة الذين استوفوا الشروط خلال الفترة المحددة، ولا تشمل مستخدمي أندرويد في الإمارات أو مصر أو الدول العربية الأخرى إلا إذا كانوا مقيمين مؤهلين داخل الولايات المتحدة خلال الفترة الم motherhood. هذه القضية تسلط الضوء على قضايا الخصوصية الرقمية وممارسات جمع البيانات الكبرى





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جوجل أندرويد تسوية مالية خصوصية البيانات الدعوى الجماعية

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