الأمين العام لجوتيريش يعرض ثلاث خيارات بديلة لقوات الأمم المتحدة في لبنان بغرض استقرار الحدود وزيادة مراقبتها التقنية، مشددًا على ضرورة استمرارية التواجد في منطقة أماكن حاسمة

منذ انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ( اليونيفيل ) في نهاية العام، يواصل ال أمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إرسال رسائل ملحة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، موجهًا فيها دعواً حادًَّا لاستمرار وجود قوات حفظ السلام في جيلي لبنان.

في توجيه موجه إلى أعضاء المجلس الرابع عشر، كشف جوتيريش أنه قد أعد ثلاثة بدائل محتملة لتلك القوة، والتي تتراوح في عدد أفرادها ما بين 1.980 إلى 5.525 عسكرياً، مشددًا في ذلك على أهمية مواصلة التواجد الأوِسطيّ من قوات الأمم المتحدة لضمان استقرار البلاد. خلصي متطلباته يشير إلى أن وضع لبنان قد تدهور بشكل كبير منذ مارس الجاري، وهذا ما يدفعه لاقتراح خيارين جذريين: إما تواجد ضئيل محدود يُقدّم فقط قدرات مراقبة محدودة، أو إما مشروع متكامل يتضمن قوات أوسع نطاقًا تفيد في مراقبة الحدود وتخفيف التصعيد.





الخيارات الثلاثة التي وضعها جوتيريش تتضمن تفاصيل دقيقة حول عدد المراقبين وعناصر الدعم. في البديل الأعلى قدرًا، سيُجبر 350 مراقب عسكري غير مسلح، إلى جانب قوات مسلحة تحالفيها أربع كتيبات مشاة، كل منها تحوي 750 جنديًا، بالإضافة إلى قوة احتياطية تكفي 700 أفراد. هذا الترتيب يُوفّر رقمًا كافيًا من القادة اللذين يمكنهم تتبع وتوثيق الحوادث على امتداد الخط الأزرق حتى نهر الليطاني، مع توفير مستوى عالي من المصداقية للبيانات المتتابعة.

أما البديل المتوسط، فسيشمل 285 مراقبًا غير مسلحين، مرتبطين بقوتين شريطيتين، كلِّ منها تحوي 750 جنديًا، وقوة احتياطية بـ450 فردًا. سيختلف نطاق التغطية هنا؛ فتركّز القوات على المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق، وتُعنى بفحص ودوريات ثابتة عبر نقاط مراقبة محددة.



البديل الأكثر اقتصادية يتوقع 215 مراقبًا غير مسلحين، مع كتيبتين من المشاة الخفيفة يتألف كل منهما من 450 جنديًا، وإحدى وحدات الرد السريعة التي تمارس دورًا فوريًا لحماية تواجد قوات الأمم المتحدة.

يتجه التغطية للخط الأزرق، مع مراقبة نقاط حاسمة في مناطق شمالية عبر نقاط ثابتة، ويتبعها تحركات متنقلة لتغطية أبعادٍ أوسع، رغم الظلې المتواضعة للقوة في هذا التكوين، ولا يمكنها إذًا التحكم في كامل الخط الأزرق أو إنكار المتفرقة بين القوات اللبنانية والإسرائيلية.



جوتيريش يحرص أثنيًا على ضرورة أن تتضمن أي تكوين عسكري موارد جوية للإنقاذ الإمدادية، وخدمات إزالة الألغام والهندسة.

كما يذكر بضرورة توظيف الرادارات والطائرات الهليكوبتر وكذلك الصور المستنبطة من الأقمار الصناعية---التي تُكمل قدرة البعثة على مراقبة ديناميكية، بثمنٍ قياسيٍ لحلول تكنولوجية مفتوحة. يتضح أن الهدف الأساسي هو توحيد جميع المجهودات لضمان سلامة المدنيين وتثبيت نسيج السلم اللبناني، مع الحفاظ على قيم العدالة والشفافية في عمليات المراقبة.



في ملخصه، يدعو جوتيريش إلى خلق طرازٍ جديد للقوات البشرية والـتكنولوجية، معززة بإمكانات سريعة للرد على الأزمات، لإزالة الخطوط الموحّدة وتوسيع نطاق الحماية في ظل الظروف المتغيرة.

في ظل طبيعة التهميش الاجتماعي والاقتصادي في لبنان، فإن حركة الأمم المتحدة المانحة لضمان الاستقرار وبالتالي تحقيق التوازن الصيني المستساغ للحدود المتروكة الضرر، يجب أن تلعب دورًا أساسيًا في بغداد، أي في وسط أوروبا





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