حذر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في الإمارات من تأثير ألعاب الفيديو على الناشئة، داعياً الأسر لمراقبة المحتوى والفهم العميق لآليات المكافآت في الألعاب الرقمية.

أطلق الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في دولة الإمارات تحذيراً صارماً بشأن المحتوى المرتبط بتعاطي المخدرات والأنشطة غير المشروعة داخل ألعاب الفيديو ، لا سيما في ظل قرب إصدار لعبة " جراند ثفت أوتو 6" التي تثير الجدل مرة أخرى. وجه الجهاز دعوة موجهة للأسر لمراقبة ما يلعبه أبنائهم بدقة، والتحقق من صحة التصنيفات العمرية للألعاب، وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة للمحتوى الذي يتفاعلون معه يومياً. يأتي هذا التحذير في سياق تعزيز الوعي الرقمي والاجتماعي، واستباقاً لأي تأثير سلبي قد تطرأ على وعي الأطفال و الناشئة الذين يقضون ساعات طويلة في بيئات اللعب التفاعلية.

طبيعة التحذير والإجراءات الوقائية المقترحة

يركز الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في الإمارات على ضرورة مشاركة الأسرة في تجربة اللعب، وليس مجرد الرقابة السلبية أو المنع المباشر. يتمثل الهدف الأساسي في فهم طبيعة التجربة نفسها، حيث تضع الألعاب أمام الطفل خيارات متعددة تمنحه مقابل كل قرار يقوم به مكافآت فورية أو عواقب. يدعو الخبراء والأجهزة المختصة إلى الجلوس إلى جانب الأبناء لفهم الديناميكيات التي تضعها اللعبة أمامهم، مما يساعد في بناء وعي نقدي لديهم تجاه المحتوى الذي يستهلكونه. إن الفهم العميق لآليات اللعبة يجعل الرقابة أكثر فاعلية وتوجيهاً إيجابياً.

Also read سوريا تدمر 400 مليون حبة كبتاغون و12 طنا من الحشيش

فجوة المشاركة مقابل المشاهدة في الألعاب

تتميز ألعاب الفيديو بقدرة فريدة على نقل اللاعب من كونيه مشاهداً سلبياً إلى مشارك فعلي يتخذ القرارات وينفذ الأوامر، وهو ما يخلق تحدياً تربوياً مختلفاً عن الأفلام أو المسلسلات. في الحياة الواقعية، يتعلم الطفل مبكراً الابتعاد عن الأشياء الخطيرة، لكن في عالم الألعاب، يُمنح اللاعب ميزة أو قوة مقابل فعل مرفوض أو غير أخلاقي في الواقع. هذه الآلية تضع اللاعب في مساحة معقدة حيث يصبح السؤال عن حرية الاختيار صعباً، لأن المكافأة تكون دائماً في اتجاه والرفض في اتجاه آخر. هذا التناقض بين السلوك الواقعي والمكافأة الافتراضية هو جوهر النقاش المطروح.

تحليل نماذج ألعاب الفيديو والسيناريو الافتراضي

تقدم سلسلة "فال آوت" نماذج لمواد خيالية مثل "جيت" و"منتاتس" و"سايكو"، حيث تمنح الشخصية مزايا مؤقتة مقابل احتمال الإدمان أو آثار سلبية أخرى. في المقابل، تظهر "ديسكو إليسيوم" المواد كجزء من بناء شخصية تعاني من الإدمان، مما يسمح للاعب بالامتناع عن استخدامها كخيار valid للتعامل مع المشكلات. أما لعبة "وي هابي فيو" فتتعمق في الجانب الفلسفي، حيث تستخدم مادة "جوي" لخلق سعادة مصطنعة، مما يحوّل المخدرات من عنصر صادم إلى أداة لاستكشاف مفاهيم الذاكرة والسيطرة الاجتماعية. كل هذه النماذج توضح كيف تتعامل الألعاب المختلفة مع موضوع حساس بطرق متباينة ومعقدة.

Advertisement

التطور التاريخي في سلسلة جراند ثفت أوتو

شهدت سلسلة "جراند ثفت أوتو" تطوراً ملحوظاً في تعاملها مع الموضوعات الإجرامية والمخدرات، بدءاً من ظهورها في "فايس سيتي" و"سان أندرياس" ضمن القصص الجانبية، وصولاً إلى نظام تفاعلي في "تشايناتاون وورز" يسمح بشراء وبيع المواد غير المشروعة. في "جراند ثفت أوتو أونلاين"، أصبحت الأنشطة المرتبطة بإنتاج وتجارة المخدرات جزءاً من الاقتصاد الافتراضي الذي يتعلم اللاعب قواعده. يشير التقرير المنقول عن موقع التصنيف الأوروبي "بيجي" (PEGI) إلى وجود وصف لـ"جراند ثفت أوتو 6" ذكر استخداماً متكرراً وواضحاً للمخدرات وتفاعل الشخصيات مع مخزونها، قبل إزالة هذا الوصف لاحقاً.

الآثار المترتبة على الأسر والمستقبل الرقمي

لا يكفي أن يعرف الوالدان اسم اللعبة التي يستخدمها الطفل، بل يجب عليهما فهم ما تمنحه اللعبة مقابل كل خيار يتخذه الابن. إن غياب المعلومات الموثقة حول ما إذا كان اللاعب سيخسر في "جراند ثفت أوتو 6" إذا رفض استخدام المخدرات، لا يلغي الجدل الأكبر حول تحويل السلوك من المشاهدة إلى المشاركة المكافأة. تكمن الاستفادة الحقيقية في التوعية والالتزام الصارم بالتصنيفات العمرية، وتشجيع الأبناء على المشاركة في أنشطة إيجابية أخرى. يجب أن يكون الهدف بناء وعي نقدي يمكن الناشئة من تمييز الثمن الحقيقي لكل خيار في العالم الافتراضي، وحماية سلامتهم النفسية والاجتماعية.