جهاز أبوظبي للاستثمار: 50 عاماً من ريادة عالمية

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن جهاز أبوظبي للاستثمار يواصل ترسيخ ريادته العالمية وتحقيق قيمة مستدامة للأجيال القادمة.

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن جهاز أبوظبي للاستثمار يواصل ترسيخ ريادته العالمية وتحقيق قيمة مستدامة للأجيال القادمة.

وأضاف أن 50 عاماً رسخت مكانة الجهاز كأحد أقوى الصروح الاستثمارية السيادية عالمياً. وأشاد سموه بتزامجه وتمسكه برسالته التي تأسَّس عليها عام 1976، والمتمثلة في دعم ازدهار أبوظبي. وأعرب سموه عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على دعمه المتواصل وتوجيهاته السديدة لجهاز أبوظبي للاستثمار. واختتم سموه بالتأكيد على أن قدرة جهاز أبوظبي للاستثمار على تحقيق قيمة طويلة الأمد أسهمت بشكل كبير في تعزيز القوة والمكانة المالية لأبوظبي.

وقال سموه في تدوينة على حسابه بمنصة «إكس»: «خمسون عاماً رسّخت جهاز أبوظبي للاستثمار كأحد أقوى الصروح الاستثمارية السيادية عالمياً، برؤية إماراتية صنعت الثقة وحمت مكتسبات الأجيال، وبدعم سيدي رئيس الدولة حفظه الله يواصل الجهاز ترسيخ ريادته العالمية وتحقيق قيمة مستدامة للأجيال القادمة». وأكد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن الذكرى الخمسين لتأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار تُمثّل محطة تاريخية بارزة في مسيرة التحول الاقتصادي الشامل التي تقودها الإمارة.

وأشار سموه إلى أن تأسيس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 جاء انطلاقاً من رؤية استشرافية حكيمة لدى القيادة الرشيدة، هدفت إلى إدارة الاستثمارات طويلة الأمد للإمارة وفق أسس ومعايير متقدمة. وأشاد سموه بجهود جهاز أبوظبي للاستثمار لمواصلة تعزيز حضوره وتأثيره في المشهد الاستثماري الدولي.

وبحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عقد مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار اجتماعه الأول لعام 2026 والذي ترأسه سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الجهاز. وأعرب سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان عن ثقته بمواصلة الجهاز مسيرته الناجحة، وتعزيز دوره الاستراتيجي، وذلك بالتزامن مع مرور خمسين عاماً على تأسيسه.

وأكد سموه أن رؤية صاحب السمو رئيس الدولة شكَّلت ركيزة أساسية في دعم جهاز الاستثمار. وترسيخ نهج وطني قائم على استدامة الموارد، وتعزيز الجاهزية للمستقبل، وتوظيف القدرات الاستثمارية للدولة بما يحمي مكتسبات الوطن، ويعظّم أثرها التنموي على المدى الطويل، ويدعم استقرارها المالي، ويقوّي مكانتها الائتمانية، ويوسّع قدرتها على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة.

وأشار سموه إلى أنّ جهاز أبوظبي للاستثمار أحد الأذرع السيادية التي أسهمت في بناء متانة مالية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، من خلال إدارة الأصول المالية بمنظور استراتيجي يتجاوز الدورات الاقتصادية القصيرة، ويركّز على حماية القيمة، وتنمية العوائد، وتوسيع قاعدة الفرص، بما يعزز قدرة الدولة على مواصلة مسيرة التنمية بثقة وثبات. وأشاد سموه بجهود الجهاز في تطوير منصات مبتكرة للاستثمار، وتوظيف أحدث الحلول التكنولوجية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطبيق أفضل الممارسات المؤسسية في إدارة الأصول والاستثمارات، وذلك ضمن جهوده الرامية إلى دعم استقرار الأسواق الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً لجذب رؤوس الأموال والمستثمرين.

وأنهى سموه بأن الجهاز يدخل مرحلته المقبلة بثقة أكبر، مستنداً إلى سجل حافل، ورؤية واضحة، وقدرة مؤسسية متقدمة، ليواصل دوره في دعم استقرار أبوظبي المالي، وتعزيز مكانتها الائتمانية، وحماية مكتسباتها، وتأمين مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة للأجيال القادمة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جهاز أبوظبي للاستثمار ريادة عالمية استثمار اقتصاد أبوظبي

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«دبي الجنوب».. «قلب دبي الجديد» بـ 50 مشروعاً قيد التطويرأكد المدير التنفيذي لـ«دبي الجنوب»، نبيل الكندي، أن منطقة «دبي الجنوب» مرشحة لأن تكون «قلب دبي الجديد»، نظراً إلى موقعها الاستراتيجي بين دبي وأبوظبي، والمشروعات الكبرى المرتبطة بها، مثل مطار آل مكتوم الدولي - دبي ورلد سنترال DWC، وتوقع في حوار مع...

Read more »

بعد 50 عاماً من الصمود.. الذكاء الاصطناعي يقتل 'رجل الشهر'في عام 1975، أصدر مهندس البرمجيات الأمريكي 'فريد بروكس' كتاباً إدارياً فجّر فيه حقيقة صادمة حول الطبيعة المعقدة لتوسيع ا

Read more »

القرقاوي:الإمارات تقود الحكومات عالمياً نحو توظيف وتطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic Ai في عملهااستعرض وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد Agentic Ai محمد بن عبدالله القرقاوي، الإطار الاستراتيجي الشامل للمنظومة الوطنية الجديدة في الحكومة الاتحادية، والتي تستهدف تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها...

Read more »

الإمارات تستهدف تحويل الحكومة إلى نظام ذكي بأكثر من 50% من خدماتها إلى الذكاء الاصطناعي خلال عامينمحمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، كشف عن خطته من خلال الإطار الاستراتيجي الشامل والمنظومة الوطنية الجديدة في الحكومة الاتحادية، التي تهدف إلى تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها إلى نماذج الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، بما يرفع من الكفاءة الإنتاجية والقدرات الرقمية لقطاع العمل الحكومي. كما يشمل ذلك مسارات تدريبية لتدريب 80 ألف موظف على تشغيل مساعدي الذكاء الاصطناعي بتقنيات عالية الجودة.

Read more »

ثورة ذهنية تكنولوجية .. الإمارات يتميز بفضل نموذج حياة تقنيةالخلاصة: تم إطلاق الدفعة الأولى من مساعدي الذكاء الاصطناعي في حكومة الإمارات وحضرها صاحب العظمة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، والمدير العام لشركة بترول أبوظبي الوطنية. وتمثل هذه الخطوة خطوة نحو تحويل 50% من العمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج مدعومة بالذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين. تم تقديم المنظومة الجديدة لحكومة الإمارات التي تقدمها اللجنة التنفيذية لمشروع الذكاء الاصطناعي المساعد. سيتم تمويله من جني الأرباح من خدمات الحكومة الذكية.

Read more »

إبطال «إنهاء خدمة» موظفة.. وصرف 775 ألف درهم رواتب متأخرةقضت محكمة الشارقة الابتدائية بإلغاء قرار إداري أنهى خدمة موظفة، بعد صدور قرار بعدم جواز تمديد فترة الاختبار، وإلزام جهة عملها بإعادتها إلى عملها بذات الوظيفة والدرجة والراتب، مع صرف 775 ألف درهم رواتب متأخرة، إضافة إلى تعويض قدره 50 ألف درهم عن الأضرار...

Read more »