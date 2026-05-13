جهات الترخيص تخيّر السائق بين الحصول على رخصة مطبوعة أو إلكترونية

أكد مجلس المرور الاتحادي بوزارة الداخلية أن رخصة القيادة وملكية المركبة الرقميتين تُعدّان بديلاً رسمياً ووافياً عن النسخ المطبوعة، مشيراً إلى أن السائقين لم يعودوا مُلزمين بحمل تلك الوثائق المطبوعة (الأصلية) أثناء القيادة. وأكد المجلس في تصريح خاص لـ«الإمارات اليوم»، أن هذا الإجراء يشترط تحميل السائقين هذه الوثائق عبر التطبيقات الذكية لوزارة الداخلية وسلطات الترخيص المعنية، لضمان سهولة التأكد والوصول إلى البيانات بشكل صحيح وإبرازها عند الحاجة.

العميد المتقاعد أحمد الصم النقبي: جهات الترخيص حالياً تخيّر السائق بين الحصول على رخصة مطبوعة تصله إلى منزله، أو الاكتفاء ب الرخصة الإلكترونية التي تصله عبر البريد الإلكتروني.

