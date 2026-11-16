جمع بيانات السيارات الذكية وخصوصية السائقين في شركات مثل جنرال موتورز وتسلا

تحولت السيارات الحديثة إلى أجهزة كمبيوتر على عجلات تجمع بيانات دقيقة عن سلوك السائقين. تتناول هذه المقالة سياسات جنرال موتورز وهوندا وفورد وتويوتا وتسلا في جمع البيانات والمخاطر المرتبطة ببيع المعلومات لطرف ثالث.

لقد تحولت السيارات الحديثة من مجرد أدوات نقل ميكانيكية بسيطة إلى أنظمة إلكترونية معقدة وقوية، قادرة على جمع كميات هائلة من البيانات المتعلقة بسائقها وعاداته اليومية. تشمل هذه البيانات المراقبة الدقيقة لسلوكيات مثل سرعة القيادة، والطرق التي يسلكها السائق بشكل روتيني، وكذلك مواعيد تحركاته الدقيقة وطريقة تفاعله مع مختلف تجهيزات المركبة الداخلية. وهذا التحول الجذري في طبيعة المركبات يفتح باباً واسعاً للمراقبة المستمرة، حيث تعمل هذه الأنظمة كعيون رقمية ترصد كل حركة داخل وخارج السيارة.

بيانات القيادة والسلوك في جنرال موتورز وفورد

تكمن الخطورة الحقيقية في أن جمع البيانات لا يقتصر على الاستخدام الداخلي لتحسين تجربة الركوب، بل قد تمتد إلى مشاركتها مع جهات خارجية متنوعة. وفقاً لتقرير نشره موقع SlashGear الأمريكي، تقوم شركات مثل جنرال موتورز وجميع الشركات الكبرى بجمع معلومات تفصيلية عن سلوكيات القيادة مستفيدة من أنظمة تحديد المواقع GPS وأجهزة الاستشعار المتطورة. واجهت شركة جنرال موتورز انتقادات لاذعة من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية بعد اكتشاف ممارسات بيع بيانات تتعلق بسلوك السائقين دون الحصول على موافقتهم الصريحة، مما أثار جدلاً واسعاً حول خصوصية المستخدمين وأعاد تسليط الضوء على هذه الممارسات.

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توضح سياسات الخصوصية المعتمدة لدى شركتي هوندا وفورد بوضوح أن بيانات متوسط السرعة تندرج ضمن المعلومات الأساسية التي يتم جمعها. يهدف هذا الجمع إلى تشغيل الخدمات المتصلة بالمركبة وتحسين تجربة المستخدم بشكل مستمر. كما تضيف فورد أنها تجمع بيانات الموقع الجغرافي عند استخدام خدمات الاتصال المدمجة، بينما تشير هوندا إلى جمع معلومات محددة عن نقاط انطلاق الرحلات ونهاياتها، مما يسهل تتبع المسارات بدقة عالية دون حاجة إلى تدخل يدوي من قبل السائق.

تتبع التنقلات وأنماط الحياة عبر هوندا وتويوتا

لا تقتصر عمليات جمع البيانات على سلوكيات القيادة فحسب، بل تمتد لتشمل الأنماط اليومية والسرية لحياة المستخدم. تستطيع الأنظمة الإلكترونية داخل السيارة تسجيل توقيت الرحلات ومدتها بدقة متناهية، وهو ما يسمح بتكوين صورة شاملة عن أنماط تحركات الشخص. يشمل ذلك مواعيد الذهاب إلى العمل والعودة منه، بالإضافة إلى أوقات التسوق والتنقلات الليلية، والتي قد تكشف عن نمط حياة كامل. تشير سياسة الخصوصية لدى هوندا بشكل صريح إلى جمع بيانات تتعلق بأوقات التنقل، بينما تختلف تفاصيل هذه الممارسات بشكل طفيف من شركة مصنعة لأخرى، مما يخلق فجوات في الحماية القانونية.

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إلى جانب توقيت الرحلات، لا تكتفي السيارات الحديثة بتسجيل السرعة، بل تقوم أيضاً بجمع بيانات عن معدلات التسارع وطريقة استخدام المكابح. تعتبر هذه المعلومات حيوية للشركات المصنعة لمراقبة أداء أنظمة السيارة الداخلية، بما في ذلك أنظمة منع انغلاق المكابح (ABS) والتحكم في الجر. تشير سياسات جمع البيانات لدى هوندا وتويوتا وفورد وتسلا بشكل موحد إلى إمكانية جمع معلومات تتعلق بالتسارع والفرملة، وإن اختلفت درجة وضوح الشرح حول كيفية استخدام هذه البيانات الحساسة في المستقبل.

التشخيص الفني وبيانات شحن تسلا

تحتفظ السيارات الحديثة بقواعد بيانات تشخيصية غنية تساعد الفنيين والمهندسين على اكتشاف الأعطال mekanically وتحديد أسبابها بدقة. تشمل هذه القراءات درجات الحرارة الداخلية والخارجية، ومستشعرات الأكسجين، وقياسات الانبعاثات، وضغط الإطارات، وتوقيت حقن الوقود الدقيق. وقد تتضمن هذه البيانات أيضاً قراءة عداد المسافات الإجمالية، وسجل الصيانة الكامل، ومدى الالتزام بمواعيد الصيانة الموصى بها من المصنع. تكتسب هذه المعلومات أهمية إضافية وكبيرة عند بيع السيارة أو استبدالها، إذ قد تكشف للمشتري الجديد جانباَ هاماَ من تاريخ استخدام السيارة وحالتها الفنية الحقيقية.

بالنسبة لمالكي السيارات الكهربائية، تمتد عملية جمع البيانات إلى تفاصيل شحن البطارية بشكل دقيق. تشمل هذه البيانات مواقع محطات الشحن المستخدمة، وعدد مرات الشحن، ومعدل الشحن، وحالة البطارية وأدائها الفوري. توضح سياسة الخصوصية لدى تسلا أن الشركة تجمع هذه المعلومات بهدف تحسين شبكة الشحن وتطوير خدماتها المستقبلية، كما يمكن أن تحصل عليها عن بُعد أو خلال زيارات الصيانة الروتينية. ولا تكشف هذه البيانات عن الحالة الفنية للبطارية فقط، بل قد تساعد المراقبين في استنتاج الأماكن التي يتردد عليها السائق وطبيعة تنقلاته اليومية.

الترفيه والمكالمة ومخاطر تسلا موديل 3

مع انتشار أنظمة الترفيه المتطورة والمكالمات الصوتية والتشغيل عن بُعد، أصبحت بعض السيارات قادرة على تسجيل معلومات تتعلق بكيفية استخدام هذه التجهيزات الرقمية. يوضح تقرير SlashGear أن تسلا موديل 3 اشتهرت بالاحتفاظ بمقاطع فيديو قصيرة تسجلها كاميرات السيارة المدمجة في الهيكل، مما يخلق سجلاً مرئياً للحظة. تشير هوندا أيضاً إلى إمكانية جمع بيانات عن المكالمات التي تتم عبر نظام الاتصال الداخلي، واستخدام الملاحة والنظام الصوتي، والأوامر الصوتية الصادرة، ونقطة الاتصال بالإنترنت المستخدمة، مما يخلق بصمة رقمية كاملة.

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رغم صعوبة إيقاف جميع عمليات جمع البيانات بالكامل، تتيح بعض الشركات للمستخدمين درجة من التحكم في خدمات الاتصال والميزات التي تتطلب موافقتهم المسبقة. ينصح الخبراء بمراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بالسيارة والخدمات المتصلة بها بعناية، والتعرف على أنواع البيانات التي يتم جمعها والجهات التي يمكنها الوصول إليها. يجب على المستخدمين إلغاء الاشتراك في الخدمات غير الضرورية التي لا يرغبون في تفعيلها متى كان ذلك متاحاً، مع العلم أن بعض البيانات الأساسية مثل بيانات الفرملة ترتبط مباشرة بوظائف السيارة الأمنية ولا يمكن إيقافها لضمان السلامة.