جمعية الصحفيين الإماراتية تناقش كتاب الرسائل في ملتقى مجلس الرواد

جمعية الصحفيين الإماراتية تستضيف جلسة نقاشية لكتاب الرسائل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع استعراض مفاهيم القيادة والأثر الإنساني في نهضة دبي والإمارات العربية المتحدة.

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية الجلسة الثانية من مبادرة " مجلس الرواد" الشهرية، والتي تناولت قراءة تحليلية لكتاب "الرسائل" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وقد عُقد هذا الحدث الثقافي والإعلامي الهام في مقر الجمعية بمدينة دبي ، حيث جمع نخبة من أعضائها والصحفيين المتخصصين لمناقشة الأفكار الواردة في الكتاب القيادي.

تجسيد خلافة التجربة القيادية الإماراتية

استضافت الجلسة سعادة فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، بالإضافة إلى سعادة الأستاذة صفية الشحي، مديرة إدارة التميز في الاتصال المؤسسي بهيئة المعرفة التي تولت إدارة الحوار. وتركز النقاش على استخلاص الدروس من خلافة نحو ستة عقود من الخبرة الإدارية والقيادية الرائدة التي يجسدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

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فلسفة التفوق المستمر والتفاؤل الدائم

قدمت الأستاذة صفية الشحي نموذجاً بارزاً يوضح الطموح غير المحدود لحاكم دبي، حيث استذكرت موقفًا تاريخياً مع صحفية سألت عن نسبة الإنجاز الذي حققته دبي فأجاب سموه بـ "عشرة في المئة". وبعد مرور عشر سنوات، وعندما تم توجيه نفس السؤال، كانت الإجابة "سبعة في المئة" فقط، مما يعكس أن التميز ليس محطة وصول بل مسار دائم لا سقف له.

قيم الأمانة والتفاني في خدمة المجتمع

تناولت المناقشات المحور الأخلاقي في القيادة، مؤكدة أن المناصب هي أمانة ومسؤولية لخدمة الناس وليس مجرد درجات اجتماعية. شددت الجلسات على ضرورة النزول إلى أرض الميدان لاتخاذ القرارات السريعة وترسيخ ثقافة التميز، انطلاقاً من إيمان عميق بأن المؤسسات الحكومية وُجدت لتحسين جودة الحياة وإسعاد المواطنين والمقيمين في الدولة.

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رسائل للإعلام وبناء الأمل للمستقبل

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإعلام يعتبر من أخطر أدوات التأثير في تشكيل الوعي وصنع الرأي العام، مما يفرض مسؤوليات أخلاقية كبيرة على الممارسين. كما لفتت الجلسة إلى إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، من خلال رسالة سموه التي تؤكد أن الإمارات الكبرى لا تزال تشبه قيادتها الأولى، مما يرسخ قيم الرحمة والعدالة.

مؤلفات رائدة في نهضة دولة الإمارات

يُعد كتاب "الرسائل" امتداداً طبيعياً لمسيرة المؤلفات القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي يصدر كتباً مثل "تأملات في السعادة والإيجابية" و"رؤيتي". هذه الأعمال توثق محطات النهضة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم مرجعاً إدارياً وتنموياً فريداً يهدف إلى تحويل الأحلام إلى واقع ومساعدة الأجيال القادمة في مسيرة البناء والتطور.