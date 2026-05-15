جمعية الإمارات لريادة الأعمال توقع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أم القيوين لدعم ريادة الأعمال الوطنية

تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الإمارات لريادة الأعمال وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين بهدف تعزيز التعاون المؤسسي ودعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية. تهدف المذكرة إلى ترسيخ شراكة استراتيجية لدعم المشاريع الناشئة وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة. تشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة والخبرات وبناء شراكة مؤسسية لدعم نمو مشاريع رواد الأعمال. تتضمن المذكرة تقديم برامج تدريبية ودورات تخصصية لأصحاب المشاريع الناشئة، إضافة إلى التعاون في تنفيذ البحوث والدراسات والاستشارات ذات الصلة وتطوير آليات مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال. تشمل مجالات التعاون كذلك التنسيق في الإعلانات والمنشورات المشتركة للتعريف بالأنشطة والبرامج التنموية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الدولة. وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً عاماً للتعاون المشترك بما يسهم في تيسير بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية الإمارات ل ريادة الأعمال وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين بهدف تعزيز ال تعاون المؤسسي ودعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية. تم توقيع المذكرة عن الغرفة عبدالله سيف الحساوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس مركز ريادة الأعمال في الغرفة، فيما وقعها عن الجمعية السيد ثامر القاسمي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للجمعية.

تهدف المذكرة إلى ترسيخ شراكة استراتيجية لدعم المشاريع الناشئة وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة. تشمل مجالات التعاون تبادل المعرفة والخبرات وبناء شراكة مؤسسية لدعم نمو مشاريع رواد الأعمال. تتضمن المذكرة تقديم برامج تدريبية ودورات تخصصية لأصحاب المشاريع الناشئة، إضافة إلى التعاون في تنفيذ البحوث والدراسات والاستشارات ذات الصلة وتطوير آليات مشتركة لمواجهة التحديات التي تواجه رواد الأعمال. تشمل مجالات التعاون كذلك التنسيق في الإعلانات والمنشورات المشتركة للتعريف بالأنشطة والبرامج التنموية وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار في الدولة.

وأكد الجانبان أن مذكرة التفاهم تمثل إطاراً عاماً للتعاون المشترك بما يسهم في تيسير بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ريادة الأعمال تعاون المؤسسي منظومة ريادة الأعمال الوطنية بيئة الأعمال شراكة استراتيجية دعم المشاريع الناشئة تطوير مهارات تنفيذ البحوث والدراسات والاستشارات تنسيق الإعلانات والمنشورات المشتركة تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار

United States Latest News, United States Headlines