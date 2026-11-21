تسلم جمال السادات ميدالية الكونغرس الذهبية باسم والده أنور السادات يوم 18 نوفمبر 2026، تقديراً لدوره في دعم السلام بالمنطقة والعالم.

تسلم المهندس جمال السادات ، نجل الرئيس المصري الراحل أنور السادات ، ميدالية ذهبية من الكونغرس الأمريكي تحمل اسم والده وصورته، وذلك في احتفالية جرت يوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026. وجاء منح الميدالية تكريماً لمسيرة أنور السادات في طريق السلام بالمنطقة، وهي مسيرة بدأت بزيارته إلى إسرائيل في 19 نوفمبر 1977.

وكان من المقرر أن تتسلم الميدالية السيدة جيهان السادات، إلا أن وفاتها سبقت موعد الاحتفالية، فتأجل منح الوسام إلى أن أقيم الحفل في الموعد الذي حدده الكونغرس. وتحمل الميدالية إلى جانب الصورة والاسم عبارة كان أنور السادات قد أوصى بنقشها على قبره، وهي: عاش من أجل السلام ومات من أجل المبادئ.

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تفاصيل منح ميدالية الكونغرس الذهبية لأنور السادات

منحت ميدالية الكونغرس الذهبية لأنور السادات بعد مسار تشريعي بدأ في عام 2017، حين اقترح عضو في مجلس الشيوخ من الحزب الديمقراطي منحها له. وصدر بها قرار من الكونغرس بالإجماع، ثم وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرار المنح خلال فترته الرئاسية الأولى.

وتعد الميدالية أعلى وسام مدني في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد جرى التأسيس لها في عام 1776، وهو العام نفسه الذي وضع فيه الآباء المؤسسون الستة القواعد التي قامت عليها الولايات المتحدة. ويعني منح هذا الوسام لشخصية غادرت الحياة قبل 45 عاماً أن إرثها في طريق السلام ترك أثراً واضحاً لدى المشرعين الأمريكيين.

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وكان أنور السادات قد توفي في السادس من أكتوبر 1981، ولم يشهد انسحاب إسرائيل من سيناء في 25 أبريل 1982. وتعود جذور المسار إلى توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل في 26 مارس 1979، وهي الاتفاقية التي مهدت لانسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية التي احتلتها في عام 1967.

مواقف وأبعاد إرث السادات في طريق السلام

يرى الكاتب أن أهم ما قدمه أنور السادات للسلام أنه بدأ هذا الطريق من موقع المنتصر بعد حرب السادس من أكتوبر 1973، لا من موقع الضعيف أو المنهزم. ويستند هذا الطرح إلى قناعة السادات بأن الحروب ليست حلاً للخلافات بين الدول، وأن السياسة والدبلوماسية تتسع لكل من يريد السير فيهما.

وتروي جيهان السادات في أحاديثها الإعلامية وكتابها امرأة من مصر أن زوجها لم يكن في أيامه الأخيرة يتمنى شيئاً في الدنيا، بقدر ما كان يتمنى أن يمد الله في عمره ليشهد انسحاب 25 أبريل. وفي حوار سابق مع أحد المذيعين الأمريكيين، سُئل السادات عما يريد أن يكتب على قبره، فأجاب بالعبارة نفسها دون تردد.

وقد استشهد الكاتب بموقف المستشار الألماني هيلموت شميت الذي قال إنه يفتقد أنور السادات وإيمانه بالسلام، معتبراً أن هذا الافتقاد يتكرر في عالم تشهد أركانه الكثيرة صراعات وحروباً مستمرة.

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أثر التكريم على صورة السلام ومكانة الميدالية

يمثل تسليم الميدالية لجمال السادات رسالة رمزية تربط بين الماضي والحاضر، إذ تعيد تذكير الرأي العام الأمريكي والدولي بدور مصر في توقيع اتفاقية السلام مع إسرائيل. ويبرز الحدث أيضاً مكانة الوسام الذي يعد الأعلى بين الأوسمة المدنية الأمريكية، وهو ما يمنح التكريم وزناً خاصاً في الذاكرة السياسية.

ويبقى الحدث محطة تذكر بأن منح الميدالية جاء بعد سنوات من الإجراءات التشريعية، بدءاً من مقترح عام 2017 مروراً بقرار الكونغرس بالإجماع، وانتهاء بتوقيع الرئيس ترامب واحتفالية 18 نوفمبر 2026. وبذلك تكتمل حلقة طويلة من الاعتراف بإرث رجل ارتبط اسمه بيوم زيارته إلى إسرائيل ويوم توقيع الاتفاقية، ثم بيوم تسلم ابنه الوسام باسمه.