جمارك أبوظبي تحقق أداءً متميزاً في تقرير الأداء السنوي لعام 2025

تقرير الأداء السنوي لجمارك أبوظبي لعام 2025 يعكس مستوى متقدم من الإنجاز المؤسسي ويؤكد نجاح استراتيجيتها في دعم تنافسية الإمارة وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد. وقد حققت نسبة 93% في مؤشر الأداء العام و100% في معدل الأداء الاستراتيجي استناداً إلى 31 مؤشراً استراتيجياً. وقد بلغت نسبة النمو في البيانات الجمركية 17% وبلغ حجم التبادل التجاري 415.4 مليار درهم خلال عام 2025 بنسبة نمو 36% مقارنة بعام 2024. وقد بلغت نسبة النمو في البيانات الجمركية 17% وبلغ حجم التبادل التجاري 415.4 مليار درهم خلال عام 2025 بنسبة نمو 36% مقارنة بعام 2024. وقد حققت الإدارة العامة نسبة 91% في مؤشر التناغم الوظيفي و94% في مؤشر جودة الخدمات و94% في معدل رضا المخلصين والتجار. وقد أوضحت جمارك أبوظبي أن هذه النتائج تأتي ثمرة نهج مؤسسي قائم على الابتكار والاستباقية وتبني أحدث التقنيات. وقد أكدت التزامها بمواصلة تطوير منظومتها الجمركية وتعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص لدعم تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها العالمية في مجال الخدمات الجمركية واللوجستية.

جمارك أبوظبي تصدر تقرير الأداء السنوي ل عام 2025 الذي يعكس مستوى متقدم من الإنجاز المؤسسي ويؤكد نجاح استراتيجيتها في دعم تنافسية الإمارة وتعزيز كفاءة سلاسل ال إمداد من خلال منظومة متكاملة من ال حلول الذكية والخدمات المتقدمة.

وقد حققت نسبة 93% في مؤشر الأداء العام و100% في معدل الأداء الاستراتيجي استناداً إلى 31 مؤشراً استراتيجياً. كما سجلت إنجازاً بنسبة 100% في أداء المؤشرات الاستراتيجية المرتبطة بمحور الاقتصاد ضمن خطة إمارة أبوظبي. وقد بلغ حجم التبادل التجاري 415.4 مليار درهم خلال عام 2025 بنسبة نمو 36% مقارنة بعام 2024. وقد بلغت نسبة النمو في البيانات الجمركية 17%.

وقد حققت الإدارة العامة نسبة 91% في مؤشر التناغم الوظيفي و94% في مؤشر جودة الخدمات و94% في معدل رضا المخلصين والتجار. وقد أوضحت جمارك أبوظبي أن هذه النتائج تأتي ثمرة نهج مؤسسي قائم على الابتكار والاستباقية وتبني أحدث التقنيات. وقد أكدت التزامها بمواصلة تطوير منظومتها الجمركية وتعزيز شراكاتها مع القطاعين العام والخاص لدعم تنافسية الإمارة وترسيخ مكانتها العالمية في مجال الخدمات الجمركية واللوجستية





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جمارك أبوظبي تقرير الأداء السنوي عام 2025 تنافسية الإمارة إمداد حلول الذكية خدمات متقدمة مؤشر الأداء العام مؤشر الأداء الاستراتيجي مؤشرات استراتيجية اقتصاد ضمن خطة إمارة أبوظبي حجم التبادل التجاري بيانات الجمركية تجارة الخارجية غير النفطية تجارة الأغذية والزيت والقهوة تجارة السلع غير المصدرة تجارة السلع المصنعة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Dubai's Social Survey 2024-2025: A Model of Balanced Growth and Social Well-beingThe eighth social survey in Dubai highlights the city's commitment to balanced growth and social well-being. The survey results show that 95% of residents prefer to live in Dubai, and 96.4% of non-UAE nationals express pride in belonging to the emirate. The survey also reveals a strong sense of community and social cohesion, with 84% of residents reporting a social support network and a 13.2% increase in volunteerism. Additionally, the survey indicates that 90% of people with disabilities feel integrated, reflecting successful policies for equal opportunities. The survey also highlights the city's commitment to inclusivity, with 98.6% of households having internet access and 30.3% of UAE residents taking out loans to start businesses. The survey serves as a strategic platform for decision-making, providing insights into societal transformations and supporting the development of efficient and sustainable policies.

Read more »

«دبي الإنسانية» تنقل 14,297 طن مساعدات إلى 101 دولة خلال 2025كشفت دبي الإنسانية في تقريرها السنوي لعام 2025، عن تنفيذ 1188 شحنة إغاثية بقيمة إجمالية...

Read more »

الاتحاد الآسيوي يرشح لاعبي شباب الأهلي لجائزة نجم المستقبل 2025-2026الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن قائمة تضم 10 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب «نجم المستقبل» بتصويت الجماهير، وذلك عن موسم 2025-2026 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. شهدت القائمة حضور ثنائي شباب الأهلي، محمد جمعة المنصوري وحمد المقبالي، حيث نجح اللاعبون في إثبات قدراتهم خلال منافسات البطولة القارية، وبرزوا كجيل جديد من المواهب الواعدة القادرة على رسم مستقبل كرة القدم الآسيوية خلال السنوات المقبلة.

Read more »

نمو ملحوظ في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالشارقة عام 2025سجلت الشارقة نمواً بنسبة 45% في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025 بقيمة استثمارات رأسمالية بلغت 7.74 مليار درهم، مما ساهم في خلق آلاف فرص العمل الجديدة وتعزيز مكانة الإمارة كبيئة أعمال جاذبة ومستقرة عالمياً.

Read more »

الشارقة تستقطب 7.7 مليار درهم استثمارات أجنبية في 2025كشف مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، عن أن الإمارة حققت أداء...

Read more »

الشارقة تستقطب 7.74 مليارات درهم استثمارات أجنبية خلال 2025تابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

Read more »