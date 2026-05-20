جمارك دبي وجامعة دبي تطلقان مركز التميز لتعزيز الاقتصاد المعرفي ودعم أجندة D33

مبادرة استراتيجية بين جمارك دبي وجامعة دبي لإنشاء مركز تميز يهدف إلى تطوير الكفاءات الوطنية والابتكار في الخدمات اللوجستية والجمركية بما يخدم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33.

في خطوة استراتيجية تعكس الرؤية الطموحة لإمارة دبي في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد المعرفي، أعلنت جمارك دبي عن إطلاق مركز التميز بالتعاون مع جامعة دبي .

تهدف هذه المبادرة النوعية إلى بناء منظومة معرفية متكاملة ومتخصصة تسعى إلى تطوير الكفاءات الوطنية الشابة وتزويدها بالأدوات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في القطاع الجمركي واللوجستي. ويأتي هذا المركز ليكون بمثابة جسر يربط بين الجانب الأكاديمي والبحثي وبين التطبيق العملي الميداني، مما يساهم في خلق بيئة ابتكارية مستدامة تنسجم بشكل كامل مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تطمح إلى مضاعفة الحجم الاقتصادي للإمارة وتعزيز تنافسيتها العالمية عبر الاستثمار في العقول والتقنيات الحديثة.

وقد سلط الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، الضوء على الأثر الاقتصادي العميق لتطوير العمليات اللوجستية، مشيراً إلى أن أي تحسن طفيف في كفاءة الإجراءات الجمركية، ولو بنسبة 1% فقط، يمكن أن يؤدي إلى زيادة حجم التجارة العالمية بمليارات الدولارات. وأوضح بوسناد أن العالم يشهد تحولات متسارعة تتطلب مرونة عالية في التعامل مع تدفقات البضائع والخدمات، مؤكداً أن الدور التقليدي للقطاع الجمركي قد انتهى، حيث لم يعد مجرد جهة تنظيمية تقتصر مهامها على التفتيش وتحصيل الرسوم الجمركية، بل تحول إلى شريك استراتيجي محوري في المنظومة الاقتصادية الشاملة، وخط الدفاع الأول الذي يضمن الأمن الاقتصادي للدولة، والمحرك الأساسي الذي يضمن انسيابية حركة التجارة عبر الحدود بأعلى معايير السرعة والدقة.

وفي سياق تحليله لسر نجاح المدن العالمية، تساءل بوسناد عن كيفية تحول مدينة من مجرد نقطة عبور تجارية صغيرة إلى واحدة من أهم المراكز التجارية واللوجستية في العالم، مؤكداً أن الإجابة تكمن دائماً في الاستثمار في رأس المال البشري وتحويل الخبرات المتراكمة إلى منهجيات عمل مؤسسية متطورة. وأضاف أن إطلاق مركز التميز يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم العمل الجمركي جذرياً، والانتقال به من الأساليب التقليدية التي قد لا تتناسب مع تحديات العصر الرقمي إلى مرحلة جديدة تعتمد على الابتكار والإنتاجية العالية.

وشدد على أن التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة تتطلب حلولاً غير تقليدية، وهو ما يجسده هذا التعاون مع جامعة دبي لتحقيق رؤية دبي في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. واختتم مدير عام جمارك دبي حديثه بالإشارة إلى فلسفة القيادة الرشيدة في دبي، مستشهداً بقول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بأن الرقم واحد هو عقلية وليس مجرد مركز أو موقع.

وأوضح أن هذه العقلية هي المحرك الأساسي الذي تحتاجه المؤسسات اليوم، وهي العقلية التي لا تكتفي بإدارة الواقع الحالي أو التعامل مع الظروف الراهنة، بل تسعى جاهدة لصناعة المستقبل ورسم ملامحه. وأكد أن مركز التميز يتجاوز كونه مشروعاً إدارياً أو مجرد مبنى مادي، بل هو رسالة استراتيجية تؤكد جاهزية دبي الكاملة للمرحلة المقبلة، وقدرتها على تطوير منظومة معرفية متخصصة تواكب المتغيرات العالمية المتلاحقة، مما يعزز من ريادة الإمارة كوجهة أولى للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية المتقدمة، ويضمن استدامة نموها الاقتصادي في ظل التنافسية الدولية الشديدة





