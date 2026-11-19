جمارك رأس الخيمة تعلن عن 5 خدمات إلكترونية جديدة ومبادرة المتحف المتنقل لتعزيز التحول الرقمي، باستعراض أنظمة مبتكرة لتطوير منظومة العمل الجمركي في الإمارة.

أعلنت جمارك رأس الخيمة ، أمس، عن إطلاق خمس خدمات إلكترونية جديدة ضمن جهودها المستمرة لتسريع وتيرة التحول الرقمي في إمارة رأس الخيمة. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار مشاركتها الفاعلة وحيوية في فعاليات أسبوع الابتكار ، حيث استعرضت الدائرة حزمة واسعة من الأنظمة والتطبيقات الذكية التي طورتها كوادرها الوطنية المتفانية. تهدف هذه المبادرات إلى تطوير منظومة العمل الجمركي بشكل شامل، وتعزيز كفاءة الخدمات والإجراءات المقدمة للمتعاملين، بما يضمن تجربة سلسة وفعالة في التعاملات التجارية.

تطوير الخدمات الجمركية الرقمية

تشمل الخدمات الرقمية الجديدة التي أعلنت عنها جمارك رأس الخيمة مبادرات محددة تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات. وتتمثل هذه الخدمات في "لقاء مستثمر"، و"الامتيازات الجمركية"، و"إلغاء رمز متعامل"، و"إلغاء بطاقات المندوبين والمخلصين"، بالإضافة إلى خدمة "تسجيل المستودعات الجمركية". تهدف كل خدمة من هذه الخدمات إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية المتاحة، مما يقلل من الجهد المبذول من قبل المتعاملين ويرفع بشكل كبير من مستوى كفاءة إنجاز المعاملات.

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يُسهم هذا التحديث الرقمي الشامل في تحسين التجربة العامة للمتداولين والمستثمرين في الإمارة، من خلال توفير واجهات أكثر سهولة ووضوحًا للوصول إلى المعلومات والخدمات المطلوبة. يعكس إطلاق هذه الخدمات التزام جمارك رأس الخيمة بتبني أحدث التقنيات الحديثة لخدمة قطاع الأعمال وتسهيل العمليات التجارية، مما يدعم بيئة الاستثمار المحلية ويعزز من تنافسية الإمارة اقتصاديًا على المستوى الإقليمي والدولي.

مشاريع الكوادر الوطنية الابتكارية

في سياق مواكبة التطورات التكنولوجية، استعرضت الدائرة أربعة مشاريع مبتكرة طورها كوادرها الوطنية استجابة دقيقة للاحتياجات التشغيلية والرقابية الملحة للعمل الجمركي. شملت هذه المشاريع نظامًا متطورًا لإدارة مستودعات جمارك رأس الخيمة، ونظام محرك فحص الأدوية الذكي الذي يرفع من دقة عمليات الرقابة. كما تضمنت القائمة دليل تشغيل شامل للأجهزة الأمنية، ومنصة تدريب متخصصة على تحليل صور الأشعة، مما يعزز جاهزية الموظفين ومهاراتهم.

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تسهم هذه الحلول التقنية المبتكرة بشكل مباشر في تطوير إدارة العمليات الجمركية اليومية، ورفع دقة إجراءات الفحص والرقابة على البضائع الوافدة. كما تعمل هذه البرامج على تعزيز جاهزية الموظفين الميدانيين وتدريبهم بشكل مستمر على التعامل مع الأجهزة والتقنيات المستخدمة في المنافذ الحدودية. هذا الاستثمار في تدريب الكفاءات الوطنية يدعم كفاءة الأداء العام للمنظمة، ويسرع بشكل ملحوظ من عملية اتخاذ القرار، مما يضمن سلامة الحدود ومرونة الحركة التجارية.

الشراكة مع المؤسسات التعليمية

عززت جمارك رأس الخيمة خلال مشاركتها في أسبوع الابتكار شراكتها الاستراتيجية مع المؤسسات التعليمية، من خلال التعاون الوثيق مع طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية. أتاحت الدائرة للطلاب فرصة استعراض مشاريع وأفكار ابتكارية مبتكرة تستند إلى تحديات واقعية يواجهها العمل الجمركي في مساره اليومي. يركز هذا التعاون على تحويل هذه التحديات العملية إلى حلول تقنية وتطبيقية فعّالة، بما يربط بشكل مباشر بين المعرفة الأكاديمية التي يتلقاها الطلاب والاحتياجات العملية الفعلية للمؤسسات.

يُمنح هذا التعاون المواهب الشابة من الشباب المتفوقين مساحة واسعة وفعّالة للمشاركة في تطوير الخدمات والعمليات الجمركية، مما يفتح آفاقًا جديدة لمستقبلهم المهني. يعكس هذا النهج اهتمام الدائرة بترسيخ الابتكار كنهج مؤسسي مستدام، يقوم على استثمار الكفاءات الوطنية الشابة وتوسيع الشراكات مع المؤسسات التعليمية. يهدف هذا التعاون إلى تحويل الأفكار المبتكرة والتحديات التشغيلية إلى مشاريع قابلة للتطبيق الفوري، مما يدعم بناء منظومة جمركية أكثر كفاءة ومرونة.

مبادرة المتحف الجمركي المتنقل

أعلنت جمارك رأس الخيمة أيضًا عن إطلاق مبادرة "متحف جمارك رأس الخيمة المتنقل"، والتي تعد إحدى المبادرات المهمة المنبثقة عن لجنة أمن وتطوير منافذ رأس الخيمة. تهدف هذه المبادرة إلى توثيق تاريخ العمل الجمركي الغني في الإمارة والتعريف بمسيرته الممتدة منذ القرن الثامن عشر. يستعرض المتحف مراحل تطور العمل الجمركي بدءًا من البدايات الأولى التي تمثلت في غرفة بسيطة، وصولاً إلى منظومة جمركية حكومية متكاملة تضطلع بأدوار متعددة في تنظيم حركة التجارة وحماية المجتمع.

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تهدف المبادرة إلى حفظ الإرث التاريخي للعمل الجمركي ونقله إلى الأجيال الجديدة بشكل جذاب وموثق. يعرض المتحف المحتوى التاريخي الذي يوثق محطات مسيرته ويربط تاريخها بواقعها الحالي وتطلعاتها المستقبلية، مما يبرز الجهود التي بذلتها الأجيال السابقة في تأسيس هذه المؤسسة وتطويرها. تعكس هذه المشاركة الشاملة توجه جمارك رأس الخيمة نحو ترسيخ الابتكار كجزء أساسي من هويتها المؤسسية، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويسهل انسيابية البضائع في الإمارة.