جمارك دبي تعلن عن مركز 'تدلّل' للسعادة الوظيفية

جمارك دبي دشنت مركز 'تدلّل' للسعادة الوظيفية، بمبادرة نوعية تهدف إلى الارتقاء بتجربة الموظف وتعزيز بيئة عمل أكثر تمكيناً وإيجابية واستدامة. المركز يشكل منصة متكاملة ترتقي بتجربة الموظف وتسهم في تعزيز السعادة الوظيفية وجودة الحياة، ويواكب رؤية دبي في ترسيخ أفضل بيئات العمل وأكثرها قدرة على استقطاب الكفاءات وتمكينها.

دشنت جمارك دبي مركز 'تدلّل' لل سعادة الوظيفية ، بمبادرة نوعية تهدف إلى الارتقاء بتجربة الموظف وتعزيز بيئة عمل أكثر تمكيناً وإيجابية واستدامة، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء أفضل بيئات العمل وأكثرها قدرة على استقطاب الكفاءات وتمكينها.

وجاء ذلك بحضور معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، إلى جانب عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين والموظفين. وقال الدكتور عبدالله بوسناد: 'إن بناء المؤسسات الرائدة يبدأ ببناء الإنسان، فالكوادر البشرية هي الثروة الحقيقية والمحرك الأساسي للتطوير والابتكار وصناعة المستقبل. ومن هذا المنطلق، نحرص على توفير بيئة عمل تمكّن الموظفين وتدعم رفاهيتهم وتعزز شعورهم بالتقدير والانتماء.

ويأتي مركز 'تدلّل' ترجمة لهذا التوجه، ليشكّل منصة متكاملة ترتقي بتجربة الموظف وتسهم في تعزيز السعادة الوظيفية وجودة الحياة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء المؤسسي واستدامة الإنجازات، ويواكب رؤية دبي في ترسيخ أفضل بيئات العمل وأكثرها قدرة على استقطاب الكفاءات وتمكينها'. وأضاف أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي واستدامة النجاحات، مؤكداً أن بيئة العمل المحفزة والمرنة تسهم في إطلاق الطاقات والإبداع وتعزيز قدرة المؤسسات على مواصلة تحقيق مستهدفاتها المستقبلية.

وقال: 'إن المؤسسات العظيمة لا تُقاس بما تمتلكه من أنظمة وتقنيات فحسب، بل بما تمتلكه من إنسان قادر على تحويل الرؤية إلى واقع والفرص إلى إنجازات. وفي جمارك دبي نؤمن بأن تمكين الإنسان هو نقطة البداية لكل نجاح مستدام، ولذلك يأتي مركز 'تدلّل' امتداداً لنهج مؤسسي يضع الموظف في قلب عملية التطوير وصناعة المستقبل'. خلال الحفل، قدمت مريم الشامسي، رئيس فريق 'تدلّل', عرضاً تعريفياً استعرضت فيه رحلة تطوير المركز وأهدافه الاستراتيجية والخدمات التي يقدمها.

وقالت مريم الشامسي: 'يُمثّل مركز (تدلّل) منصة متكاملة للاستماع إلى صوت الموظف وتحويل احتياجاته وتطلعاته إلى مبادرات وخدمات ملموسة تعزز رفاهيته وتدعم مسيرته المهنية. ونؤمن بأن الموظف السعيد والممكّن هو أساس النجاح المؤسسي، ولذلك نواصل تطوير مبادرات نوعية تضع الإنسان في قلب كل تجربة وكل قرار، بما يعزز شعوره بالتقدير والانتماء ويدعم استدامة التميز المؤسسي'.

واستعرض خميس المهيري، مدير إدارة الموارد البشرية، أبرز الخدمات والمبادرات الحديثة التي تهدف إلى الاستثمار في الكفاءات والطاقات البشرية، باعتبارها الركيزة الأساسية في تحقيق الإنجازات وصناعة المستقبل، ودورها في تعزيز تجربة الموظف وتطوير بيئة العمل بما يواكب تطلعات جمارك دبي المستقبلية. وشهد حفل التدشين عدداً من الفقرات الملهمة والتفاعلية التي عكست توجهات المركز المستقبلية في مجالات التمكين والتطوير والسعادة الوظيفية، إلى جانب استعراض رؤيته في بناء تجربة موظف متكاملة تسهم في تعزيز الإنتاجية وترسيخ ثقافة الأداء المتميز.

كما شهد الحفل الكشف عن الهوية الجديدة لإدارة الموارد البشرية، والتي تعكس توجهات جمارك دبي المستقبلية في تطوير رأس المال البشري وتعزيز ثقافة التمكين والابتكار المؤسسي. وفي ختام الحفل، دشّن معالي عبدالله بن دميثان والدكتور عبدالله بوسناد الهوية المؤسسية الجديدة لإدارة الموارد البشرية، كما قاما بجولة تعريفية في مركز 'تدلّل' اطلعا خلالها على مرافقه وخدماته والمبادرات المصاحبة لافتتاحه





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