جلوبال ساوث تطلق مشروعًا شمسياً من 12 ميجاواط في بربرة مع تخزين طاقة 70 ميجاواط ساعة

أطلقت جلوبال ساوث يوتيليتيز مشروعًا يضم محطة شمسية 12 ميجاواط ومخزن طاقة 70 ميجاواط ساعة في مدينة بربرة لتزويد 67,000 منزل وخفض 16,500 طن كربون سنويا.

في خطوة متقدمة نحو مستقبل أخضر، أطلقت شركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، التابعة لشركة "ريسورسز إنفستمنت" في أبوظبي، مشروع محطة طاقة شمسية هائلة بقدرة 12 ميجاواط ومخزن طاقة متجهي بسعة 70 ميجاواط ساعة في مدينة بربرة الأفريقية.

يأتي هذا المشروع ضمن المرحلة الثانية من رؤية بربرة الخضراء، التي تهدف إلى تحويل المدينة من الاعتماد على الديزل إلى نظام طاقة متكامل يدعم مصادر الطاقة المتجددة ويتضمن بنى تحتية للانقطاع وتخزين الطاقة. منذ فبراير 2026، تؤسس محطة الطاقة الشمسية القابلة للاستخدام في المدينة بقوة 5 ميجاواط، لتتمثل المرحلة الأولى في بناء شبكة نقل طاقة بطول 11.2 كيلومتر بطاقة 33 كيلوفولت.

ترتبط هذه البنية بجهود استراتيجية واسعة لتحسين أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على محطات الديزل المستورد، وتوفر مخرجات كهربائية يصل عددها إلى 24,000 ميجاواط ساعة سنويا، ما يفي باحتياجات نحو 67 ألف منزل. تضيف المرحلة الثانية شبكة تخزين طاقة ذكية تشغل بطاريات الطاقة، وتضمن استقرار الشبكة وتوفير طاقة مستمرة حتى في فترات الذروة المسائية أو انخفاض إنتاج الطاقة الشمسية.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التطوير إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل كبير، حيث سيعوض المشروع عن ما يعادل انبعاث 16,500 طن متري سالماً من ثاني أكسيد الكربون كل عام، ما يعادل إزالة أكثر من 3,800 سيارة تعمل بالبنزين من الطرق. على المدى البعيد، حين يغطي العمر التشغيلي للمشروع أكثر من 20 سنة، سيتحقق تحرٍ إجمالي لانبعاثات يقارب 330,000 طن متري، يزيل ما يعادل أكثر من 76,000 سيارة بنزين من الطرق كل عام.

يُعتبر هذا المشروع امتلاكاً استراتيجياً يوسع قدرة بربرة لتزويد 95,000 منزل مرة واحدة في السنة، ما يخلق بيئة أكثر استقراراً وموثوقية في توفير الطاقة. وفقًا لعبيل الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز، فإن المرحلة الثانية تمثل استثمارًا طويل الأجل في البنية التحتية والمرونة الاقتصادية لبربرة، وتعد توفير الكهرباء الموثوقة بأسعار تنافسية عاملاً أساسياً لدعم نمو المدن وتشغيل الموانئ وتوسيع الأنشطة الصناعية في المنطقة.

وأشار إلى أن دمج إنتاج الطاقة الشمسية مع تخزين الطاقة بالبطاريات يعزز مركز بربرة كالمركز الاقتصادي الاستراتيجي للموانئ ويبرز كقالب عملي للتنمية المبنية على الطاقة المتجددة في جميع أنحاء القرن الإفريقي





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