جزيرة سازان الألبانية: استثمار كوشنر الضخم بين الطموحات والاحتجاجات

مشروع استثماري بقيمة 1.5 مليار دولار بقيادة جاريد كوشنر في جزيرة سازان الألبانية يثير جدلاً واسعاً حول تداخل السياسة والاستثمار، مع احتجاجات شعبية وتحقيقات بيئية وقانونية.

تعتزم جزيرة سازان الألبانية، التي ظلت لعدة عقود من أسرار الحرب الباردة الشيوعية، أن تشهد نقلة نوعية ب استثمار ضخم يبلغ 1.5 مليار دولار بقيادة جاريد كوشنر وزوجته إيفانكا ترامب.

يثير هذا المشروع جدلاً واسعاً حول تداخل المصالح السياسية والاقتصادية في منطقة البلقان، حيث يسعى الطرفان إلى تحويل الجزيرة إلى وجهة سياحية فاخرة تضم فنادق وفيلات ومرسى لليخوت، مع وعود بتوفير ألف وظيفة. لكن هذه الطموحات تواجه تحديات بيئية وقانونية وشعبية قد تعرقل مسار التنفيذ. تقع جزيرة سازان عند ملتقى البحرين الأدرياتيكي والأيوني، مما يمنحها أهمية استراتيجية. خلال الحقبة الشيوعية، كانت الجزيرة قاعدة عسكرية سرية تضم آلاف الأمتار من الأنفاق والملاجئ المحصنة.

في ديسمبر 2024، قررت الحكومة الألبانية رفع السرية عنها لفتح الباب أمام الاستثمارات المدنية، بالتزامن مع جهود تعزيز جاذبية البلاد الاستثمارية. وفقاً لتصريحات إيفانكا ترامب في مارس 2024، نشأت فكرة المشروع خلال رحلة سباحة استكشافية، وتتولى شركة Affinity Partners التي أسسها كوشنر التخطيط له عبر شركة تابعة. يُنظر إلى هذا الاستثمار على أنه محاولة لربط عائلة ترامب بنفوذ اقتصادي في البلقان، لكنه يثير مخاوف من استغلال المواقع الحساسة.

يواجه المشروع احتجاجات شعبية واسعة، بلغت ذروتها في يونيو 2026 عندما تظاهر آلاف الألبان في تيرانا تحت شعار ألبانيا ليست للبيع. فتح مكتب مكافحة الفساد الألباني تحقيقاً بشأن تغيرات الوضع القانوني للأراضي المحمية المحيطة بمنطقة فيوسا-نارتا، فيما تحذر منظمات مثل EcoAlbania من تدمير النظم البيئية، خاصة أن الجزيرة تقع ضمن متنزه كارابورون-سازان البحري الوطني. توجد أيضاً تحديات لوجستية في توفير البنية التحتية للكهرباء والمياه العذبة، مما يتعارض مع معايير الاتحاد الأوروبي.

أدت الاحتجاجات إلى اشتباكات في زفيرنيتس بين مواطنين وشركات أمن خاصة بعد وضع أسلاك شائكة. يراقب الاتحاد الأوروبي التطورات عن كثب، مؤكداً في تقارير مارس 2026 أن مسار عضوية ألبانيا يتطلب الامتثال للمعايير البيئية والقانونية. تحول المشروع إلى قضية رأي عام وطني تضع الحكومة في مأزق بين ضغوط الاستثمار الأجنبي ومطالب الشارع بالحفاظ على السيادة والبيئة





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جزيرة سازان جاريد كوشنر ألبانيا استثمار احتجاجات بيئية

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