جروث إنسامبل، الشركة السنغافورية المتخصصة في دعم الشركات الناشئة، افتتحت مقرها الدولي في دبي

شركة جروث إنسامبل السنغافورية المتخصصة في دعم نمو الشركات الناشئة افتتحت مقرها الدولي في دبي، وهي خطوة تعكس المكانة الاستراتيجية للإمارة كممر بين منطقة الخليج وأسواق جنوب شرق آسيا، وخاصة في قطاع ال ذكاء الاصطناعي .

تعمل الشركة على أربعة محاور رئيسية وهي الذكاء الاصطناعي وخدمات إدارة التسويق والنمو الجزئي ودخول الأسواق وجمع التمويل وعلاقات المستثمرين. وتعمل الشركة بشكل مباشر مع عملائها من الاستراتيجية إلى التنفيذ، مع التركيز على جذب الشركات الناشئة المختصة في الذكاء الاصطناعي والمستثمرين من جنوب شرق آسيا إلى دول مجلس التعاون الخليجي والمساعدة في الوصول إلى أسواق جنوب شرق آسيا للشركات الإقليمية.

يأتي الافتتاح في وقت تشهد فيه الإمارات زخماً استثنائياً في الذكاء الاصطناعي، حيث تضع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 الدولة في موقع مركزي عالمي، حيث أصبحت صناديق الثروة السيادية والجهات الحكومية من أكثر المستثمرين نشاطاً في القطاع على مستوى العالم. كما تهدف أجندة دبي الاقتصادية D33 إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول 2033 وترسيخ مكانتها بين أفضل 3 مدن عالمية.

على الصعيد التجاري، يكتسب الممر بين الكتلتين أهمية هيكلية متصاعدة، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين رابطة دول جنوب شرق آسيا ودول التعاون 130.7 مليار دولار عام 2023، في مسار يستهدف الوصول إلى 180 مليار دولار بحلول 2032، مع توقعات بتدفقات تجارية جديدة بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2027. وفي مايو 2025، أطلق قادة الكتلتين في كوالالمبور، مفاوضات رسمية لأول مرة بشأن اتفاقية تجارة حرة بينهما، في مؤشر على تحول العلاقة من التعاون غير الرسمي إلى الإطار المؤسسي المنظم.

وقالت المؤسسة والشريكة الإدارية، ميريديث كارسون، إن الشركة تأسست على قناعة راسخة بأن الممر يمثل إحدى أهم الفرص في عالم الأعمال، مشيرة إلى أن الكتلتين تتشاركان ثقافة أعمال قائمة على العلاقات والثقة والتفكير الاستراتيجي طويل الأمد. من جهته، قال الشريك المؤسس، آدم فلينتر، إن جروث إنسامبل تدرك تماماً متطلبات الاستعداد في كل سوق وتكلفة إهمالها





