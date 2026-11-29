أجريت جراحة عاجلة لإزالة كتلة ضخمة من الكابلات الكهربائية من معدة شاب يبلغ 22 عاماً مصاب بالتوحد واضطراب بيكا، بعد فشل المناظير في إنقاذ حالته.

اكتشف أطباء مستشفى حالة طبية نادرة للغاية، حيث وجدوا كتلة ضخمة ومتشابكة من الكابلات الكهربائية داخل معدة شاب يبلغ من العمر 22 عاماً، وذلك بعد نقله إلى الطوارئ بسبب نوبة صرع تسببت في فقدان الوعي. أظهرت الفحوصات الأولية أن المريض، الذي شُخّص باضطراب طيف التوحد في سن الرابعة، تعرض لنوبة غياب، وهو نوع من النوبات يسبب انقطاعاً مؤقتاً في الوعي، دون أن يظهر أي ألم بطني حاد أو علامات خطر هضمية فورية. كانت حالة الشاب مستقرة تماماً، ولم تُظهر تحاليل الدم أي اضطرابات دموية، مما جعل وجود كتلة صلبة في الجزء العلوي من البطن مفاجأة تشخيصية كبرى للعاملين في المجال الطبي.

كشف الكابلات المتشابكة داخل المعدة

أظهرت الأشعة السينية الأولية وجود جسم غريب كبير في البطن، لكن الفحص التفصيلي بالمنظار كشف عن مدى تعقيد الحالة، حيث كانت المعدة ممتلئة تقريباً بكتلة كثيفة من الكابلات الكهربائية المضغوطة بإحكام، والتي تضمنت أسلاكاً طويلة وأطراف توصيل تشبه تلك الموجودة في شواحن الهواتف المحمولة. لم يتمكن الفريق الطبي من استخدام الأدوات المنظارية لاستخراج الكابلات بسبب كثافة تشابكها وخطورة إحداث تمزق في جدار المعدة أو المريء، مما استدعى اللجوء فوراً إلى تدخل جراحي تقليدي.

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التاريخ الطبي السابق والارتباط بالتوحد

أفادت عائلة الشاب بأنهم يرجحون أن تكون هذه الأجسام قد ابتلعت قبل عدة أشهر، وهو ما يتماشى مع تاريخه الطبي المثير للقلق، حيث خضع لجراحة في البطن قبل سبع سنوات لإزالة بطاريات ومغناطيسات كان قد ابتلعها. أكد الأطباء أن ابتلاع مواد غير صالحة للأكل بشكل متكرر هو سمة مرتبطة باضطراب يعرف بـ"بيكا" (Pica)، وهو اضطراب سلوكي قد يظهر لدى بعض المصابين باضطراب طيف التوحد، حيث يدفعهم الدافع الداخلي لتناول أشياء لا غذائية مثل المعادن أو البلاستيك أو الأقمشة.

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الإجراء الجراحي والعلاج النفسي المتابع

تم إجراء الجراحة العاجلة تحت التخدير العام، حيث قام الجراحون بفتح البطن للوصول إلى المعدة المتضخمة والصلبة، وتمكنوا من إخراج كتلة الكابلات في قطعة واحدة سليمة، ثم فحصوا تجويف المعدة بعناية للتأكد من خلوها من أي أجزاء متبقية. شهد المريض تحسناً سريعاً جداً بعد العملية، حيث عانى فقط من انتفاخ بسيط في اليوم التالي تلاشى بسرعة، وعاد تدريجياً لتناول الطعام دون أي مضاعفات جراحية تذكر خلال الأسابيع التالية للإجراء.

خطة المتابعة لمنع تكرار الحالة الخطيرة

خلال فترة إقامته في المستشفى، خضع الشاب لتقييم نفسي شامل، أكد تشخيص إصابته باضطراب "بيكا" بشكل قاطع، وأشار الأطباء إلى أن وجود هذا الاضطراب بالإضافة إلى تاريخه السابق في ابتلاع أجسام غريبة يزيد بشكل كبير من احتمالات تكرار هذه الحوادث المميتة. تم ترتيب خطة علاجية دقيقة لمتابعة حالته النفسية بعد الخروج من المستشفى، تهدف بشكل أساسي إلى إدارة السلوك القهري والحد من مخاطر ابتلاع مواد قد تشكل تهديداً وجودياً لحياته في المستقبل، مما يبرز أهمية الدعم النفسي المتخصص لمرضى التوحد.