جدول أسواق المال الإماراتية نوفمبر 2026 نتائج الربع الثالث وأرباح

استعراض مفصل لجدول أحداث أسواق المال الإماراتية دبي وأبوظبي في نوفمبر 2026 وتركيز على نتائج الربع الثالث والأرباح النقدية والطروحات

يتجه المستثمرون بأنظارهم نحو أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة الممتدة من الأول إلى السادس من نوفمبر عام 2026. يشهد هذا الأسبوع جدولاً مزدحماً بالأحداث المؤثرة التي تغطي كلاً من سوق دبي المالي و سوق أبوظبي للأوراق المالية. تتركز أبرز الأحداث على إعلان نتائج الربع الثالث من عام 2026، واستحقاقات الأرباح النقدية، بالإضافة إلى اجتماعات الجمعيات العمومية ومستجدات الطروح الأولية.

أحداث سوق دبي المالي ونتائج الربع الثالث

في سوق دبي المالي، تنطلق الفعاليات الرسمية باجتماع مجلس إدارة الاتحاد العقارية الذي يُعقد في الثاني من نوفمبر. يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة البيانات المالية للربع الثالث من عام 2026 بشكل مفصل. وفي اليوم التالي الثالث من نوفمبر، يشهد السوق زخماً كبيراً من الأنشطة المؤسسية، حيث يجتمع مجلس إدارة شعاع كابيتال لاتخاذ قرارات تتعلق بمسيرتها، ومناقشة سلامة نتائجها المالية للربع الثالث. بالتزامن مع ذلك، تعقد شركة تعليم القابضة اجتماعاً لمناقشة الأمور الاعتيادية المتعلقة بأعمالها.

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ترقب المستثمرون بنهم انتهاء فترة الاكتتاب في أسهم دي آي بي هولدينغ، وهي حدث بارز في هذا الأسبوع. من المقرر أن ينتهي هذا الاكتتاب في الثالث من نوفمبر، ليتم بعد ذلك الإعلان عن سعر الطرح النهائي في اليوم التالي. هذا الحدث يعتبر أحد أهم المحطات التي يتابعها المتداولون بحذر. بالإضافة إلى ذلك، تعقد مجموعة تيكوم بالتعاون مع سوق دبي المالي ومصرف عجمان، سلسلة من الاجتماعات مع المحللين الماليين. تهدف هذه الجلسات إلى مناقشة النتائج المالية للربع الثالث المنتهي في الثلاثين من سبتمبر عام 2026.

توفر هذه الاجتماعات مع المحللين مؤشرات دقيقة وقوية حول الأداء الفعلي للقطاعات العقارية والمالية والتشغيلية في السوق. يصل الأسبوع إلى ذروته في الرابع من نوفمبر، حيث تنعقد الجمعية العمومية لشركة إعمار العقارية. الهدف الرئيسي من هذا الاجتماع هو التصويت على توزيع أرباح خاصة لمرة واحدة، وهي خطوة تلقى اهتماماً واسعاً من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد نقدية مباشرة.

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توزيعات الأرباح والاستحقاقات النقدية

في نفس اليوم الرابع من نوفمبر، يجتمع مجلس إدارة تعاونية الاتحاد لمناقشة نتائج الربع الثالث. سيركز هذا الاجتماع أيضاً على مراجعة الأعمال التشغيلية لكل من سكون تكافل وسكون للتأمين. يعكس هذا الجدول المكثف استمرار التركيز المكثف على موسم نتائج الأعمال للربع الثالث. يمثل هذا الموسم عاملاً رئيسياً ومؤثراً جداً في تحديد توجهات المستثمرين العامة وأداء الأسهم خلال الأسابيع المقبلة.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فيبدأ الأسبوع بانعقاد الجمعية العمومية لشركة بيت الاستثمار الخليجي في الأول من نوفمبر. يركز هذا الاجتماع على النظر في استقالة أعضاء مجلس الإدارة الحاليين وانتخاب مجلس إداري جديد. في الثاني من نوفمبر، يكون يوم أحقية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية لمصرف أبوظبي الإسلامي، مما يفتح فرصاً إضافية للمستثمرين.

يعقد مجلس إدارة ألفا ظبي القابضة اجتماعاً لمناقشة البيانات المالية للفترة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر عام 2026. في المقابل، تعقد شركة أريد مؤتمراً هاتفياً لمناقشة نتائجها المالية. في الثالث من نوفمبر، يجتمع مجلس إدارة ألف للتعليم لمراجعة نتائج الفترة المالية المنتهية في سبتمبر الماضي. تتواصل إفصاحات الشركات بشكل مكثف في الرابع من نوفمبر عبر مؤتمر هاتفي لشركة ألفا داتا لإعلان نتائج الربع الثالث.

تشهد الشركات الأخرى نشاطاً مماثلاً، حيث تجتمع مجالس إدارات أغذية وبرجيل القابضة والخليج الاستثمارية وأسمنت الخليج لمناقشة النتائج المالية. تناقش الخزنة العالمية القابضة أعمال التفتيش والامتثال الجارية مع الجهات الرقابية. في الخامس من نوفمبر، يستحق المستثمرون أرباحاً نقدية لشركة أدنوك للحفر، بقيمة تبلغ 8.03 فلوس للسهم عن الربع الثالث من عام 2026. يجتمع مجلس إدارة سيراميك رأس الخيمة لمراجعة نتائجها المالية. يسلط هذا الترتيب الزمني الضوء على أهمية الإفصاحات المالية للشركات القيادية في السوقين.