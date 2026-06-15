جدل حول تدخل دي كويبر على زيزو في مباراة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

تقرير مفصل عن مباراة مصر وبلجيكا التي انتهت بالتعادل 1-1 في كأس العالم 2026، مع التركيز على اللقطة المثيرة للجدل التي جرت قبل نهاية المباراة عندما سقط زيزو بعد تدخل من المدافع البلجيكي ماكسيم دي كويبر دون احتساب أي مخالفة من الحكم.

شهدت المباراة التي جمعت بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي ضمن منافسات كأس العالم 2026 ، جدلاً كبيراً حول لقطة مثيرة للجدل قبل دقائق من نهاية المواجهة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

فقد اقترب أحمد مصطفى زيزو من منطقة جزاء المنتخب البلجيكي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، حيث قام المدافع ماكسيم دي كويبر بالإمساك به ونقله إلى الأرض دون أن يتدخل الحكم لإشهار البطاقة الصفراء أو منح ركلة حرة أو ضربة جزاء. اندفع المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن نحو الحكم الرابع معبراً عن استيائه من عدم احتساب أي مخالفة، بينما استمر اللعب وانتهت المباراة بالتعادل.

وأثارت هذه اللقطة نقاشاً حاداً بين المحللين الفنيين الذين أكدوا أن التدخل كان يستوجب احتساب مخالفة وإشهار البطاقة الصفراء للاعب البلجيكي، بينما سخر أسطورة الكرة الهولندية رود خوليت من تدخل دي كويبر وشبهه بحركة "الإيبون" في رياضة الجودو التي يهدف فيها اللاعب إلى إسقاط الخصم أرضاً لتثبيته. في سياق المباراة، نجح منتخب بلجيكا في انتزاع تعادل ثمين أمام منتخب مصر بنتيجة 1-1، في مواجهة قوية ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وقد فرض المنتخب المصري سيطرته على معظم فترات اللقاء وافتتح التسجيل مبكراً عبر اللاعب إمام عاشور في الدقيقة 20 بعد تمريرة متقنة من محمد صلاح، ليتقدم المنتخب المصري بنتيجة 1-0 حتى نهاية الشوط الأول. وواصل المنتخب المصري أدائه الهجومي المنظم وكاد أن يعزز تقدمه في عدة مناسبات، بينما عانى المنتخب البلجيكي من صعوبة في اختراق التكتل الدفاعي المنظم للفراعنة.

في الشوط الثاني، تحولت مجريات المباراة في الدقيقة 66 عندما سجل محمد هاني هدف التعادل لبلجيكا بالخطأ، بعد أن حول تمريرة بلجيكية داخل منطقة الجزاء إلى مرمى حارسه مصطفى شوبير. حاول مدرب بلجيكا رودي جارسيا تعزيز الهجوم بإدخال روميلو لوكاكو في الدقيقة 66، تلاها هانز فاناكن وماتياس فرنانديز باردو في الدقائق الأخيرة، بينما رد المدرب حسام حسن بعدة تغييرات للحفاظ على التوازن الدفاعي بإشراك رامي ربيعة وكريم حافظ وزيزو وإبراهيم عادل وحمزة عبد الكريم.

شهدت المباراة أيضاً طرد بطاقات صفراء لكل من مروان عطية وأحمد فتوح من مصر، وتيموثي كاستاني وماكسيم دي كويبر من بلجيكا. واكتفى الفريقان بنقطة لكل منهما، ليبقى المنتخب المصري بلا فوز في مشاركته الأولى بكأس العالم 2026





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