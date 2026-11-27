تحليل معمق لإحصاءات تكلفة الغذاء في الولايات المتحدة لعام 2025، ومدى دقة ادعاءات الرئيس ترامب وانخفاض الأسعار في ظل ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي.

في خضم احتفالات الأمريكيين بعيد الشكر بتناول فطائر القرع، اندلع جدال حاد حول واقع تكلفة الغذاء ودرجة تحمل الأسر للأعباء المالية. أشار كبار الديمقراطيين إلى ارتفاع أسعار وليمة ديك رومي تكفي عشرين شخصاً، معتبرين ذلك مؤشراً واضحاُ على أزمة في القدرة على تحمل التكاليف، بينما اعترض الرئيس دونالد ترامب على هذا التصور.

تعارض البيانات مع ادعاءات ترامب بشأن الأسعار

زعم الرئيس دونالد ترامب خلال مراسم العفو عن الديك الرومي في البيت الأبيض أن أسعار المواد الغذائية "تتراجع بسرعة"، وهو ادعاء تبين خطأه بوضوح. فإن أسعار الغذاء في الواقع آخذة في الارتفاع، مما يجعل موقف الرئيس غير دقيق علمياً وإحصائياً في الوقت الحالي.

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مؤشرات انعدام الأمن الغذائي ومقارنات تاريخية

وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، ارتفع مؤشر انعدام الأمن الغذائي خلال السنوات القليلة الماضية، وعانى أكثر من 10 % من الأمريكيين من ارتفاع أسعار الغذاء عام 2024. وفي عام 1945، حاسب جورج ستيجلر الذي حصل على جائزة نوبل لاحقاً "تكلفة الكفاف" بواقع 59.88 دولاراً سنوياً، بناءً على مزيج من دقيق القمح والملفوف والسبانخ ودقيق الفطائر.

تكاليف التغذية الصحية الحديثة وآليات الحساب

أحيا الاقتصاديون النهج الذي وضعه ستيجلر، وحددوا أن تكلفة النظام الغذائي الصحي الرخيص تدور حول 3 إلى 5 دولارات يومياً حول العالم. وتشير الأسعار الأولية في أمريكا إلى أن تكلفة النظام الغذائي الصحي تبلغ 2.86 دولار يومياً، رغم أن اعتماد مكونات مثل الحليب والخضروات المجمدة سيرفع الرقم قليلاً.

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توقعات وزارة الزراعة الأمريكية ومستقبل الأسعار

تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية العام الجاري أن ترتفع أسعار الغذاء في المنزل بوتيرة أبطأ قليلاً، بنسبة 2.4 %. ومع ذلك، فإن أسعار الطعام خارج المنزل ارتفعت بوتيرة أسرع، مما خلق ضغوطاً متراكمة على المستهلكين الذين شعروا بأثر الارتفاعات منذ بداية الجائحة.

سياسات ترامب وتأثيرها على الإعانات الغذائية

لم تكن سياسات إدارة ترامب محايدة، حيث ساهمت في انخفاض بنسبة 14 % في عدد الأشخاص الذين يحصلون على إعانات غذائية، ليصل إلى ما دون 36 مليوناً بقليل في أغسطس. كما فرض ترامب تعريفات جمركية تزامنت مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 3.9 % قبل فرض التعريفات، حسب تقرير مختبر التسعير بقيادة ألبرتو كافالو.