جامعة الشارقة تعقد اتفاقية تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدريب ومشاريع بحثية مشتركة

توقّع الجامعة الشّارقة، ممثلةً في ممثليها الرسميين، والوكالة الدوليّة للطاقة الذّرية، مذكرة تفاهمَ أكاديميّاً، تهدف إلى احتراف طالبات وحاملات برنامج الهندسة النوويّة في الجامعة بالوصول إلى برامج التدريب والزمالات الدولية لدى الوكالة، والتعاون في مشاريعها البحثية المشتركة مع الدول الأعضاء حول العالم.

جامعة الشارقة توقع تعاوناً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتدريب وزمالات دولية لطلبة الهندسة النووية ومشاريع بحثية مشتركة أبرمت جامعة الشارقة والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مقرّتها بالعاصمة النمساوية فيينا، وثيقة تعاون أكاديمية علمية في مجال الهندسة النووية، والتي تسمح طالبات وحاملات برنامج الهندسة النووية في الجامعة بالاشتراك في برامج التدريب والزمالات الدولية لدى الوكالة، والتعاون في مشاريعها البحثية المشتركة مع الدول الأعضاء حول العالم.

ترأس وفد الجامعة في جولتها إلى مقرّ الوكالة، الدكتور صلاح طاهر الحاج، نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وحمل بدرّس الدكتور بسام خويله منسق برنامج الهندسة النووية، وطاقم أبحاث الطاقة النووية في جامعة الشارقة، ونخبة من طالبات وحاملات برنامج الهندسة النووية، وعدد من الخبراء والمختصين الدوليين. أكد الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، أنّ هذا التوافق يأتي وفقاً لتوجيحات سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس الجامعة، الذي يولي اهتماماً بالغاً بتوفير خريجات مكتملة الأدوات، تتحمل مسؤولية وصلابة في سوق العمل.

ويهدف التعاون إلى فتح آفاق بحثية وتدريبية جديدة للطالبات وكوادرها وتمكينهم من تطوير خطط عمل مشتركة مع المنظمات الدولية.





الهندسة النوويّة الاتصال الدوليّ المشاريع البحثية المشتركة التدريب والزمالات الدولية

