جامعة الدول العربية تطالب بدعم عاجل للفلسطينيين في غزة بعد تصاعد الأضرار

الجامعة تدعو المجتمع الدولي لتقديم إغاثة فورية في غزة، حيث يواجه أكثر من 2 مليون فلسطيني أضرارًا نتيجة أمطار شديدة، مع تدمير 70 ألف خيمة و40 ألف مأوى.

أطلقت جامعة الدول العربية نداءً إنسانيًا عاجلاً لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مع تصاعد الأوضاع الإنسانية خلال فصل الشتاء والأضرار التي خلفتها الأمطار والسيول.

تدقيق الأضرار البشرية والبنية التحتية

ذكر الأمين العام للجامعة العربية، نبيل فهمي، في بيان رسمي أن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة يواجهون أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة منذ 7 أكتوبر 2023، وتسبب نقص الاحتياجات الأساسية وتضرر البنية تحتية في تفاقم الأزمة.

أوضح فهمي أن الأحوال الجوية السيئة تسببت في تدمير أو غمر 40 ألف مأوى للنازحين، معقدًا معاناة النازحين الذين أصبحوا عالقين في مناطق خيمية غير محمية. وفي الوقت نفسه، بلغت أضرار خيمة الهواة 70 ألف خيمة، مما ألحق أضرارًا أكثر من 200 ألف شخص في القطاع، من بينهم أطفال ونساء وكبار السن ومرضى.

دعوة للمجتمع الدولي إلى إجراء سريع ومنسق

حذر فهمي من أن آلاف العائلات أصبحت في العراء بدون مأوى أو وسائل تدفئة، ويطلب من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية. إضافةً إلى ذلك، دعا إلى توفير الإغاثة والمساعدات الإنسانية العاجلة في أسرع وقت ممكن.

Advertisement

مبادرة جامعة الدول العربية لإنشاء شبكة إغاثة طارئة

أعلنت الجامعة أنها أطلقت "شبكة الإغاثة الإنسانية لحالات الطوارئ"، والتي تهدف إلى تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات في المنطقة العربية بالتنسيق مع المنظمات المعنية. وتستهدف المبادرة توصيل المساعدات في الوقت المناسب وتنسيق الجهود بين الدول العربية والمنظمات الدولية.

أثر الأزمات الصحية والنقطة الحساسة للحد من الفيضانات

كما حذرت جمعيات خيرية ومنظمات إغاثية النقطة الحاسمة في نقص الحماية للمتأثرين، مع وجود أكثر من 940 ألف نازح في مناطق معرضة للفيضانات في قطاع غزة، مستوطنين في خيام غير محمية من الأمطار الكثيفة. وأفادت وكالات الإغاثة أن عشرة آلاف فلسطيني يُترك من خيام غارقة، ويُحتجز 150 ألف مأوى جديد خارج غزة في انتظار موافقة إسرائيلية للسفر.

وفقا للأمم المتحدة، ما يقارب 940 ألف شخص في غزة يعيشان في مخيمات معرضة لخطر الفيضانات دون حماية كافية بسبب توقف مرافق ضخ مياه العواصف نتيجة نقص الكهرباء. سانحذت هذه الظروف، حتى تم تسجيل مقتل 4 أطفال فلسطينيين وامرأة نتيجة الأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت خياماً هشة في القطاع.