انطلقت في جامعة دبي النسخة السادسة من منتدى صحافة الذكاء الاصطناعي، حيث ناقش خبراء التحول نحو الوكلاء الأذكياء وتأثيرها الاقتصادي الضخم المتوقع بحلول عام 2030.

انطلقت في جامعة دبي أمس، أعمال النسخة السادسة من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي 2026، والذي تنظمه مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف بالتعاون مع الجامعة. ويواصل المنتدى فعالياته على مدار يومين، بمشاركة نخبة من قيادات خمس جامعات عربية من دولة الإمارات ومصر، بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين وخبراء في الإعلام والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.

محاور المنتدى حول التحول للوكلاء الأذكياء

يأتي المنتدى تحت شعار "الذكاء الاصطناعي الوكيل (المساعد) وتدفق المحتوى الرقمي: تعزيز الاقتصاد الرقمي العالمي وحوكمة المحتوى المنتج بالذكاء الاصطناعي"، ليبحث التحولات المتسارعة في التطبيقات التكنولوجية. ويركز النقاش على الانتقال من الأنظمة التوليدية إلى الوكلاء الأذكياء القادرين على التخطيط والتنسيق وتنفيذ المهام بدرجات متزايدة من الاستقلالية.

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أبعاد البنية التحتية والاستدامة البيئية

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة الأسبق، ورئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات، خلال مشاركته في المنتدى، ضرورة مراعاة الأبعاد البيئية والاقتصادية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وأشار إلى احتياجات مراكز البيانات الحيوية للطاقة والمياه والتبريد والموارد الطبيعية، داعياً إلى تطوير معايير دولية تشمل تقييم أثر استهلاك الموارد.

ودعا الخبراء الحاضرون إلى تعزيز الشفافية وحماية المجتمعات، بما يضمن توظيف الابتكار في دعم الأمن والاستدامة والسلام العالمي. ويأتي هذا التأكيد في ضوء التوسع الهائل المتوقع في بناء البنى التحتية الرقمية التي تدعم هذه التقنيات المتطورة.

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رؤى جامعية حول التعليم والاستعداد للمستقبل

أكد الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس جامعة دبي، أن استضافة المنتدى تأتي امتداداً للشراكة مع مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف خلال السنوات الثلاث الماضية. وأثمرت هذه الشراكات عدداً من المبادرات، من بينها المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات، الهادف إلى تعزيز جاهزية مؤسسات التعليم العالي للتحولات الرقمية.

وأشار الدكتور عيسى محمد البستكي إلى أهمية إعداد أجيال قادرة على فهم إمكانات الأنظمة الذكية وحدودها ومخاطرها. وشدد على تعزيز النزاهة الأكاديمية وحماية الخصوصية، بما يضمن توظيف الذكاء الاصطناعي شريكاً في المعرفة والتنمية والابتكار، مع بقاء الإنسان صاحب القرار والمسؤولية النهائية.

توقعات سوقية ونمو وظيفي عالمي

قال الدكتور محمد عبد الظاهر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف، ورئيس المنتدى، إن صناعة الذكاء الاصطناعي تشهد تحولاً نوعياً نحو أنظمة قادرة على التخطيط واتخاذ الإجراءات وتنفيذ العمليات المترابطة. وأشار إلى تقديرات سوقية تتوقع ارتفاع حجم السوق العالمية لوكلاء الذكاء الاصطناعي من 7.84 مليارات دولار في عام 2025 إلى 52.62 مليار دولار بحلول عام 2030.

وبلغ معدل النمو السنوي المركب المتوقع لهذا النمو 46.3%، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المؤسسات والقطاعات الاقتصادية. وفي سياق مماثل، أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي، مستشار التعليم العالي والرئيس السابق لمجمع كليات التقنية العليا، توقعات تقرير "مستقبل الوظائف 2025" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وتشير هذه التوقعات إلى إيجاد 170 مليون وظيفة جديدة عالمياً مقابل إزاحة 92 مليون وظيفة بحلول عام 2030، بصافي زيادة يبلغ 78 مليون وظيفة. وأكد الدكتور عبداللطيف الشامسي أهمية إعداد الكفاءات المتخصصة لمواكبة التحولات في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.

إطلاق دليل القواعد المهنية والأخلاقية

شهد المنتدى إطلاق دليل "القواعد المهنية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي الوكيل (المساعد)" (ACPAI)، بمساهمات أكاديمية عربية. ويُعد هذا الدليل إطاراً استرشادياً يتناول الرقابة البشرية والمساءلة والشفافية وحماية البيانات والخصوصية والأمن وإدارة المخاطر والمسؤولية المؤسسية والفردية.

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أكدت الدكتورة آمنة الناخي، أستاذ الإدارة والمؤسسة والرئيس التنفيذي لمؤسستي "سعادة" و"بذرة"، أهمية وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل في الإدارة والقيادة المؤسسية. وطالبت بتحديد نطاق صلاحياته بما يحافظ على دور الكفاءات البشرية في اتخاذ القرارات.

كما أكد المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أهمية تطوير قواعد أخلاقية تضمن حماية الحقوق والكرامة الإنسانية في ظل التوسع في استخدام الأنظمة الذكية. وشدد على ترسيخ مبادئ المسؤولية والمساءلة الأخلاقية.

في حين أشار الدكتور أشرف محمد الشيحي، رئيس جامعة بدر بالقاهرة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري الأسبق، إلى أن توسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والصحة والإعلام والخدمات المصرفية والحكومية يوفر فرصاً لتعزيز الإنتاجية والابتكار. مؤكداً على ضرورة تطوير أطر تنظيمية تضمن حماية البيانات والمساءلة.

واستعرض الدكتور علي عبدالله سيف هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان، أن الجامعة تستند في رؤيتها إلى رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس جامعة خورفكان. ولفت إلى أن الخطة الاستراتيجية للجامعة للفترة من 2025 إلى 2030 تركز على جودة التعليم والريادة البحثية والابتكار وتحقيق أثر مجتمعي مستدام.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يمثل ممكناً استراتيجياً لتحقيق هذه الأهداف. وأكد البروفيسور محمد محجوب ضياف، رئيس جامعة ليوا، أن الجامعة تعمل على ثلاثة مسارات متكاملة لتوظيف الذكاء الاصطناعي، تشمل تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، وإعداد الطلبة لسوق العمل، وتحسين التعليم التفاعلي باستخدام الوكلاء الأذكياء، مع استمرار الإشراف الأكاديمي.