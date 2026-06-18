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جامعة نورث وسترن تمنح سارة جيسيكا باركر دكتوراه فخرية في الفنون

فنون وثقافة News

جامعة نورث وسترن تمنح سارة جيسيكا باركر دكتوراه فخرية في الفنون
سارة جيسيكا باركردكتوراه فخريةجامعة نورث وسترن
📆18/06/2026 11:56 AM
📰alkhaleej
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منحت جامعة نورث وسترن الممثلة سارة جيسيكا باركر الدكتوراه الفخرية في الفنون تكريماً لمسيرتها الفنية الطويلة، حيث ألقت كلمة للخريجين ركزت على التفرد والجرأة والفضول.

منحت جامعة نورث وسترن الأمريكية الممثلة الشهيرة سارة جيسيكا باركر درجة الدكتوراه الفخرية في الفنون تقديراً لمسيرتها الفنية الطويلة والمميزة. جاء ذلك خلال حفل تخرج أقيم بحضور أكاديمي وجماهيري واسع.

لفتت النجمة الأنظار بإطلالة مستوحاة من شخصيتها الأيقونية كاري برادشو، حيث ارتدت عباءة التخرج الأرجوانية. وصف عميد كلية الاتصالات إي باتريك جونسون باركر بأنها عملاقة تركت بصمة لا تمحى في تاريخ السينما والتلفزيون. ألقت باركر كلمة ملهمة للخريجين تحدثت فيها عن نشأتها ومسيرتها، وأكدت على أهمية التفرد والحفاظ على الهوية الذاتية وسط ضغوط الحياة. نصحت الخريجين بالتمسك بقراراتهم الشخصية والتحلي بالجرأة والفضول، مشيرة إلى أن نجاحهم اليوم هو مجرد بداية لمسار أكبر وأكثر تأثيراً في المستقبل.

يعد هذا التكريم خطوة مهمة تعزز الروابط بين الإبداع الفني والتميز الأكاديمي، ويلهم الأجيال الجديدة للإيمان بقيم العدالة والاجتهاد في رحلتهم المهنية

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سارة جيسيكا باركر دكتوراه فخرية جامعة نورث وسترن كاري برادشو كلمة التخرج

 

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