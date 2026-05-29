جامعة أميركية في الشارقة تعلن إطلاق دار نشر جديدة لدعم البحث العلمي ونشر الأعمال ذات الأهمية الإقليمية والدولية

أعلنت جامعة أميركية في الشارقة عن إطلاق دار نشر جديدة لدعم البحث العلمي ونشر الأعمال ذات الأهمية الإقليمية والدولية. وتعد هذه الخطوة محطة مهمة في ترسيخ رسالة الجامعة المعرفية وصون الذاكرة الإقليمية وضمان وصول الإسهامات الفكرية والثقافية الصادرة عن الجامعة وإمارة الشارقة إلى جمهور أوسع خارج الحرم الجامعي وعبر الحدود.
أطلقت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة خلال معرض وارسو الدولي للكتاب في إطار مشاركة إمارة الشارقة في المعرض بصفتها ضيف شرف.
أُنشئت دار نشر الجامعة الأميركية في الشارقة لتكون الذراع النشرية الجديدة للجامعة، بهدف دعم البحث العلمي وتعزيز حركة الترجمة، وتوسيع آفاق التبادل المعرفي بين المنطقة والعالم وتتبنى دار النشر معايير تحريرية رفيعة وتلتزم بنشر أعمال ذات أهمية إقليمية ودولية تسهم في إثراء النقاش حول الثقافة والمجتمع والتجربة الإنسانية. وقال الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأميركية في الشارقة في حديثه عن مشاركة الجامعة في المعرض في وارسو وإطلاق دار النشر إن مشاركة الجامعة في الشارقة تعكس طبيعة الجامعة التي نواصل بناءها بصفتها جامعة منفتحة على العالم ومتجذرة في رؤية إمارة الشارقة الثقافية وملتزمة بمنح البحث العلمي حضورًا أوسع في المجال العام.
وأضاف أن الجامعة من خلال دار نشرها ومشاركتها الأوسع في برنامج الشارقة ضيف شرف دورها بوصفها مؤسسة تنتج المعرفة وتدعم ترجمتها ونشرها ومشاركتها مع العالم وتمثل هذه الخطوة محطة مهمة في ترسيخ رسالة الجامعة المعرفية، وصون الذاكرة الإقليمية وضمان وصول الإسهامات الفكرية والثقافية الصادرة عن الجامعة وإمارة الشارقة إلى جمهور أوسع خارج الحرم الجامعي وعبر الحدود
University Of American American University Sharjah Sharjah International Book Fair Research Translation Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange Cultural Exchange