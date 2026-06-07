جامعة زايد تحرص على تعزيز الصحة النفسية للطلبة في ظل التحديات والضغوط النفسية الجامعية

جامعة زايد تطوّرت منظومة متكاملة للصحة النفسية والرفاه الذهني للطلبة، ترتكز على التوعية والوقاية والتدخل المبكر، وتمنح الطلبة دوراً محورياً في نشر ثقافة الدعم النفسي عبر مبادرات يقودونها بأنفسهم، أبرزها برنامج «سفراء الصحة النفسية».

نورهان محمد: تعزيز الصحة النفسية للطلبة استثمار مباشر في نجاح الطلبة الأكاديمي والمهني والاجتماعي. طوّرت جامعة زايد منظومة متكاملة للصحة النفسية والرفاه الذهني ترتكز على التوعية والوقاية والتدخل المبكر، وتمنح الطلبة دوراً محورياً في نشر ثقافة الدعم النفسي عبر مبادرات يقودونها بأنفسهم، أبرزها برنامج «سفراء الصحة النفسية»، وذلك في ظل تزايد التحديات والضغوط النفسية التي تواجه الشباب حول العالم خلال سنوات الدراسة الجامعية.

وكشفت مستشار الصحة النفسية بجامعة زايد، الدكتورة نورهان محمد، لـ«الإمارات اليوم»، أن الجامعة تنظر إلى الصحة النفسية باعتبارها عنصراً أساسياً في نجاح الطالب واستقراره الأكاديمي والشخصي، مشيرة إلى أن الدعم النفسي لم يعد يُنظر إليه بوصفه خدمة تكميلية، بل على أنه جزء رئيس من التجربة الجامعية المتكاملة





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