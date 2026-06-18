جامعة الإمارات تحتل المرتبة 217 عالمياً في تصنيف QS 2027 وتتقدم 79 مركزاً خلال خمس سنوات

احتلت جامعة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 217 عالمياً في تصنيف QS للجامعات لعام 2027، محققة تقدماً قدره 79 مركزاً خلال السنوات الخمس الماضية وتصدرت محلياً في مؤشرات السمعة والاستدامة والبحث الدولي.

حصدت جامعة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 217 عالمياً في تصنيف QS للجامعات لعام 2027، محققة تقدماً ملحوظاً بلغ 79 مركزاً خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تقدماً قدره 12 مركزاً في العام الجاري alone.

يأتي هذا الإنجاز ليعكس المسار التصاعدي المستمر للجامعة في التصنيفات العالمية المرموقة، حيث شمل التصنيف هذا العام أكثر من 1500 جامعة من 106 دولة حول العالم، وشاركت من بينها 12 جامعة إماراتية. وتؤكد هذه النتيجة مكانة جامعة الإمارات كالجامعة الوطنية الرائدة في الدولة، حيث احتلت المرتبة الأولى محلياً في مؤشرات السمعة الأكاديمية والاستدامة وشبكة البحث العلمي الدولي، كما حصلت على المرتبة الثانية في مؤشرات سمعة أصحاب العمل ومخرجات التوظيف ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة.

وقد عبّر المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة، زكي أنور نسيبة، عن فخره بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه ينبع من الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارات التي جعلت من المعرفة والابتكار ركيزة أساسية للتنمية. وذكّر نسيبة بأن الجامعة تأسست على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان كمشروع وطني يحمل رسالة إنسانية وعلمية远超 التعليم التقليدي نحو إنتاج المعرفة وتمكين الأجيال لقيادة المستقبل.

من ناحيته، أشار الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير الجامعة، إلى أن هذا التقدم هو ثمرة استراتيجية مؤسسية تركز على تعزيز جودة التعليم والتميز البحثي وبناء منظومة أكاديمية عالمية المستوى. وأضاف الرئيسي أن الجامعة ملتزمة بتقديم بيئة تعليمية وبحثية متكاملة تشجع الابتكار وتمكن الطلبة والباحثين من الإسهام الفاعل في إنتاج المعرفة وخلق أثر مستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي





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