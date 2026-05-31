جامعة دبي تجدد شهادة الجودة المالية العالمية 20000 MSI للعام السابع

تجدد جامعة دبي شهادة الجودة المالية العالمية 20000 MSI للعام السابع حتى 2025 محققة 160.58/200 بأكثر من 80% وتفوقاً معيارياً عالمياً. استطاعت جامعة دبي تأكيد التزامها بمتطلبات حصولها على شهادة الجودة المالية العالمية 20000 MSI ، والحفاظ على الشهادة، للعام السابع على التوالي، عن السنة المالية 2025.

وحققت الجامعة درجة تميز نظراً لمطابقتها متطلبات معايير الحصول على الشهادة، حيث حصلت على الشهادة لأول مرة في أواخر عام 2020، لتكون المؤسسة التعليمية الأولى في المنطقة الحاصلة عليها. وكشفت نتائج تقرير التقييم عن تحقيق الجامعة لمعدلات متميزة في نتائج المقارنات المعيارية في قطاع الجامعات، والتي تشمل أفضل الجامعات العالمية الرائدة، مثل أكسفورد، وأمستردام، وكيبيك، إضافة إلى جامعة لندن، وكلية باريس للأعمال، وغيرها، حيث تفوقت الجامعة في أدائها على هذه المؤسسات في بعض المعايير، من الناحية المالية.

وبهذا، أكد رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، أن الشهادة تعزز جهود الجامعة المبذولة في تطوير ودعم استراتيجياتها المالية، وتثبت التزامنا بالتحسين المستمر للوضع المالي، وتطور إدارة الجامعة للمخاطر. وقال إن الجامعة حصلت على هذه الشهادة المرموقة بجدارة، وللعام السابع على التوالي، وإنه في عام 2025، حققت الجامعة درجة مطابقة مالية إجمالية بلغت 160.58 من أصل 200، أي بنسبة مطابقة بلغت أكثر من 80% ويُبرز هذا الاتجاه الإيجابي التزام الجامعة المستمر بتعزيز حوكمة الشؤون المالية ومواءمة الممارسات التشغيلية مع أهدافها الاستراتيجية





