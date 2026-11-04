جالف كرايو تستعرض حلول الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات في أبوظبي

جالف كرايو تقدم حلول غازات صناعية واحتجاز الكربون في أبوظبي لتعزيز كفاءة الصناعة وخفض الانبعاثات الكربونية في إطار استراتيجية الإمارات للطاقة النظيفة.

تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزا عالميا لتطوير حلول الطاقة والصناعة، من خلال منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتقدمة والاستثمارات الضخمة في التقنيات النظيفة، واستقطاب الشركات المتخصصة. ويشكل معرض ومؤتمر " أديبك 2026" منصة حاسمة لاستعراض هذه الحلول المتطورة، ونقاش فرص التعاون الوثيق بين الشركات ومؤسسات قطاع الطاقة، بهدف تطوير عمليات أكثر كفاءة واستدامة، وخفض البصمة الكربونية للأنشطة الصناعية على نطاق واسع. وفي هذا السياق الحيوي، تستعرض شركة " جالف كرايو" خلال مشاركتها الفاعلة في المعرض بمدينة أبوظبي ، مجموعة متميزة من الحلول المتخصصة التي تغطي مجالات إمدادات الغازات الصناعية، وخدمات قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، مستهدفة بذلك دعم تنافسية العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءتها التشغيلية الشاملة.

استراتيجيات إمداد الغازات الصناعية المبتكرة

تركز شركة "جالف كرايو" بشكل رئيسي على ثلاثة مجالات استراتيجية، يأتي في مقدمتها توريد الغازات الصناعية إلى مواقع العملاء من خلال إنشاء محطات إنتاج الأكسجين والنيتروجين والأرجون، وتملكها وتشغيلها بكفاءة عالية، فضلا عن إدارة وحدات الإنتاج التابعة للعملاء بشكل مباشر، والتوريد الفوري من مرافق الإنتاج القريبة من مواقعهم الجغرافية. وتتولى الشركة في هذه النماذج التشغيلية مسؤولية الأداء المستمر وضمان استمرارية الإمدادات دون انقطاع، بما يتيح للعملاء التركيز الكامل على أنشطتهم الأساسية، مع ضمان توافر احتياجاتهم الحيوية من الغازات الصناعية بجودة وموثوقية عالية. كما تدعم الشركة هذه العمليات من خلال توفير بنية تحتية متطورة تضمن السلامة والكفاءة في جميع مراحل التوريد والتخزين.

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خدمات متقدمة لقطاع النفط والغاز

يتضمن المجال الثاني من أنشطة "جالف كرايو" تقديم خدمات متخصصة ومتميزة لقطاع النفط والغاز، من خلال فرق عمل ميدانية مؤهلة وأجهزة حديثة تدعم تطبيقات الاستخلاص المعزز للنفط، وتطهير خطوط الأنابيب والمنشآت الصناعية باستخدام النيتروجين لضمان النظافة والأمان. كما تقوم الشركة بتنفيذ أعمال الإيقاف الدوري والصيانة الشاملة للمنشآت، إلى جانب إجراء اختبارات الكشف الدقيق عن التسرب باستخدام تقنية الهيليوم المتطورة، وتقديم خدمات إخراج المنشآت من الخدمة بشكل آمن وفعال. وتعمل هذه الخدمات على تحسين السلامة التشغيلية، وتقليل مخاطر التوقف غير المخطط له، مما يعزز من موثوقية الإنتاج في القطاع.

حلول احتجاز الكربون وتخزينه واستدامته

أما المجال الثالث فيشمل تقديم حلول شاملة لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، بدءا من إجراء دراسات الجدوى الدقيقة واختيار التقنيات المناسبة والفعالة، وصولا إلى احتجاز ثاني أكسيد الكربون ومعالجته وتوريده لاستخدامه في التطبيقات الصناعية المتنوعة أو تخزينه بشكل دائم وآمن. وتستند هذه الحلول المتقدمة إلى مرفق عاملة نشطة لاستخلاص ثاني أكسيد الكربون في المنطقة، إلى جانب القدرات اللوجستية والتقنية للشركة في توريد الغاز بصورته السائلة بكفاءة عالية. ويهدف هذا النهج إلى تقليل الانبعاثات الصناعية بشكل جذري، والمساهمة في تحقيق أهداف الاستدامة العالمية والمحلية.

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رؤية القيادة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية

وعلّق رانجيث ناير، الرئيس التنفيذي لشركة "جالف كرايو"، بشكل واضح على الدور المحوري الذي تلعبه دولة الإمارات في مسيرة نمو الشركة وتوسعها، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة من النمو الصناعي تتيح فرصا استثنائية للشركات القادرة على الجمع بين تعزيز التنافسية الاقتصادية، وخفض الانبعاثات الكربونية بشكل مستدام. وأضاف ناير أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إمدادات موثوقة ومتكاملة، إلى جانب تعاون وثيق ومستمر على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، مؤكدا أن مشاركة الشركة في "أديبك" تجسد التزامها طويل الأمد تجاه عملائها وشركائها، ومساندتهم الفعالة في تعزيز قدرتهم التنافسية، وتقليص بصمتهم الكربونية بشكل ملموس.

مركز التطبيقات والتكنولوجيا والابتكار المستدام

وفي إطار تطوير التقنيات الحديثة، يعمل مركز التطبيقات والتكنولوجيا التابع لشركة "جالف كرايو" بنشاط على اختبار تقنيات الغازات منخفضة الكربون، والتحقق من كفاءتها العالية وتطويرها تجاريا، مع التركيز بشكل خاص على استخدام ثاني أكسيد الكربون، والهيدروجين بمختلف مراحل إنتاجه وخدماته اللوجستية وتطبيقاته المتنوعة. ويغطي المركز متطلبات التعامل الآمن مع هذه المواد، وتزويد المركبات بالوقود البديل في مواقع الاستخدام، مستهدفا ربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية المباشرة. ويوفر المركز مسار عمليا للعملاء وشركاء التكنولوجيا في المنطقة لتحويل الأفكار والحلول التقنية إلى تطبيقات قابلة للاستخدام التجاري، بما يدعم تطوير منظومة صناعية أكثر كفاءة ويواكب التحولات السريعة في قطاع الطاقة العالمي.