جارسيا: مصر ضاعفت معاناتنا وهدف لوكاكو أنقذنا من الخسارة

وصف مدرب بلجيكا رودي جارسيا مباراة فريقه أمام مصر بالصعبة، مشيداً بأداء الفراعنة القتالي، ومعترفاً بأن التعادل كان أفضل من الخسارة في مواجهة مباشرة على التأهل.

أكد المدرب الفرنسي رودي جارسيا ، مدرب المنتخب البلجيكي، أن مباراة فريقه أمام منتخب مصر في كأس العالم 2026 كانت من أصعب المواجهات التي خاضها الفريق في البطولة.

وصرح جارسيا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة بأن منتخب الفراعنة قدم أداءً قتالياً وشرساً، مما جعل مهمة بلجيكا في تحقيق الفوز صعبة للغاية. وأشار إلى أن المنتخب المصري نجح في تسجيل هدف التقدم مبكراً في الدقيقة 20 عن طريق إمام عاشور، ثم اعتمد على تنظيم دفاعي محكم وهجمات مرتدة سريعة أربكت حسابات اللاعبين البلجيكيين طوال الشوط الأول. وأضاف جارسيا أن فريقه عانى كثيراً في اختراق الدفاع المصري المتماسك، الذي لعب بخطة دفاعية متقدمة وضغط عالٍ على حامل الكرة.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف المنتخب البلجيكي ضغطه الهجومي بقيادة المهاجم المخضرم روميلو لوكاكو، الذي شكل خطورة دائمة على مرمى مصر بفضل قوته البدنية وتمركزه الذكي داخل منطقة الجزاء. وجاء هدف التعادل في الدقيقة 66 عن طريق النيران الصديقة، حيث سجل محمد هاني، ظهير أيمن منتخب مصر، هدفاً بالخطأ في مرماه بعد محاولة تشتيت كرة عرضية. وأوضح جارسيا أن هذا الهدف منح فريقه دفعة معنوية كبيرة، لكنه لم يتمكن من استغلال الزخم لتسجيل هدف الفوز بسبب الدفاع المنظم للمنتخب المصري.

وأشاد جارسيا بالروح القتالية للاعبي مصر وقدرتهم على التحمل البدني في ظل الأجواء الحارة والملعب ذي الأرضية الصلبة، مشيراً إلى أن الظروف المناخية كانت مرهقة لكلا الفريقين. وأضاف أن اللعب في منتصف النهار وتحت أشعة الشمس المباشرة تطلب من لاعبيه بذل مجهود إضافي، مما أثر على سرعة اتخاذ القرارات في الثلث الأخير من الملعب.

كما أشار إلى أن المنتخب البلجيكي كان يدرك أهمية المباراة باعتبارها مواجهة أمام منافس مباشر على بطاقة التأهل إلى الدور التالي، ولذلك كان التعادل نتيجة مقبولة نسبياً مقارنة بالخسارة. وشدد جارسيا على أن فريقه سيعمل على تصحيح الأخطاء قبل المباريات القادمة، خاصة في ظل المنافسة الشرسة في المجموعة التي تضم أيضاً إيران ونيوزيلندا. وأعرب عن ثقته في قدرة فريقه على تحسين الأداء وتحقيق نتائج إيجابية في الجولتين المقبلتين.

من جانبه، قدم لاعبو المنتخب البلجيكي أداءً متواضعاً في الشوط الأول، لكنهم عادوا بقوة في الشوط الثاني بفضل التغييرات التكتيكية التي أجراها المدرب. وساهم لوكاكو في تعزيز الضغط الهجومي، بينما حاول خط الوسط بقيادة كيفن دي بروين التحكم في إيقاع اللعب، لكنهم اصطدموا بالدفاع الصلب لمنتخب مصر الذي تألق فيه حارس المرمى محمد الشناوي بتصديات حاسمة. وتعتبر هذه المباراة هي الأولى في المجموعة السابعة، حيث ستلتقي مصر مع نيوزيلندا في الجولة الثانية، بينما يواجه منتخب بلجيكا نظيره الإيراني.

ويتطلع المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في المباراة القادمة لتعزيز حظوظه في التأهل، بينما يسعى منتخب بلجيكا إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد التعادل المخيب. وقال جارسيا في ختام تصريحاته إن فريقه لا يزال يمتلك فرصة كبيرة للتأهل، خاصة إذا تمكن من تحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين. وأكد على ضرورة تحسين اللمسة الأخيرة أمام المرمى وزيادة الفعالية الهجومية، مع الحفاظ على الصلابة الدفاعية التي ظهرت في الشوط الثاني. كما نوه بمستوى الحكم والملعب والجماهير التي ساندت الفريقين بشكل رائع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المباراة شهدت إثارة كبيرة وتنظيماً ممتازاً، مما يعكس تطور كرة القدم في البلدان المستضيفة للبطولة. وبهذه النتيجة، يحصل كل فريق على نقطة واحدة، ويبقى الصراع مفتوحاً على مصراعيه في المجموعة. وتستمر منافسات كأس العالم 2026 بأجواء حماسية، حيث تنتظر الجماهير مزيداً من المفاجآت والإثارة في الأدوار القادمة





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