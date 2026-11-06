جائزة أفضل مسؤولية مجتمعية لدبي: شراكة جود ودو تحقق إنجازا رقميا

حصدت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" وجوجل شيب "دو" جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية في الشرق الأوسط عبر منصة رقمية لتعزيز الشفافية.

حصلت مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" بالشراكة الاستراتيجية مع شركة "دو" للاتصالات، على جائزة أفضل مبادرة للمسؤولية المجتمعية في الشرق الأوسط. تم منح هذا التكريم المرموق خلال حفل توزيع جوائز "تيليكوم ريفيو" تكريماً للجهود المتميزة في تطوير منظومة رقمية متكاملة تنظم عمليات العطاء في إمارة دبي. يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود مشتركة بين القطاع الحكومي والخاص لترسيخ مبادئ الشفافية والاستدامة في توجيه الموارد المالية والبشرية نحو الأولويات المجتمعية الملحة.

تطوير منظومة رقمية للمسؤولية المجتمعية

تعكس هذه الجائزة نجاح نموذج دبي الرائد في توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة لتطوير العمل المجتمعي وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في أنشطة العطاء. تتيح منصة "جود"، التي تم تطويرها بدعم تقني من شريكها "دو"، للأفراد والمؤسسات المساهمة بسهولة، كما تدعم توجيه الموارد بدقة إلى المبادرات التي تلبي احتياجات المجتمع الفعلي. وتسهم هذه الآلية الرقمية في تحقيق أثر إيجابي ومستدام، من خلال ضمان وصول المساعدات إلى الشرائح المستهدفة بشكل كفؤ وشفاف.

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ويبرز هذا الفوز أيضاً الأهمية البالغة للشراكات الاستراتيجية في بناء منظومة عمل مجتمعي متكاملة، بما يتوافق بشكل كامل مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33". تهدف هذه الأجندة إلى بناء مجتمع أكثر تلاحماً وازدهاراً واستدامة، من خلال تعزيز الابتكار في آليات تقديم الدعم الاجتماعي. وتعتبر هذه الخطوة تجسيداً عملياً لرؤية دبي الطموحة في جعل المدينة نموذجاً عالمياً في التنمية الاجتماعية المدعومة بالتكنولوجيا.

مواقف الأطراف المعنية ورؤية القيادة

أكد مروان راشد بن هاشم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود"، أن الفوز بالجائزة يعكس ريادة دبي في تطوير نماذج مبتكرة ومستدامة للمسؤولية المجتمعية. وأشار إلى أن التكريم يمثل تقديراً للجهود المشتركة التي تقودها "جود" مع شركائها لترسيخ منظومة تقوم على الشفافية والثقة، مشدداً على دور المنصة في توجيه المساهمات نحو الأولويات المجتمعية. وأكد أن الشراكة مع "دو" تجسد أهمية تكامل الخبرات المجتمعية والتكنولوجية في تطوير حلول رقمية تواكب متطلبات العصر.

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من جانبها، قالت حنان أحمد، الرئيس التنفيذي للشؤون التنظيمية والخدمات المشتركة في "دو"، إن الشراكة مع مؤسسة "جود" تمثل نموذجاٌ فاعلاٌ لتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضحت أن الجائزة تجسد التزام "دو" بإحداث أثر إيجابي في المجتمع بالتوازي مع طموحاتها التجارية والتكنولوجية، مؤكدة أن شركات التكنولوجيا يمكن أن تؤدي دوراً محورياً في دعم التنمية المجتمعية. ولفتت إلى أن ربط الإمكانات التقنية بالاحتياجات الفعلية يسهم في تطوير حلول تحقق أثراً مستداماً للمجتمع.

تأثيرات ملموسة ومستقبل الابتكار المجتمعي

تستمر جهود مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" في تعزيز ثقافة العطاء وتوسيع المشاركة المجتمعية عبر الشراكات الاستراتيجية والحلول الرقمية المبتكرة. تسعى هذه الجهود بشكل مباشر إلى دعم مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" وتعزيز مكانة دبي كعاصمة عالمية للابتكار المجتمعي والتنمية المستدامة. يعمل هذا النهج على تحسين كفاءة توظيف الموارد، مما يضمن تحقيق أقصى عائد اجتماعي من كل مساهمة تقدمها الجهات المختلفة في الإمارة.

وتعزز هذه الإنجازات من صورة دبي كوجهة رائدة في تبني التكنولوجيا لأغراض نبيلة، حيث تمكنت المنصة الرقمية من سد الفجوة بين العطاء الفردي والاحتياجات المؤسسية المعقدة. من خلال تسهيل عملية التبرع وتقييم الأثر، تخلق المنصة بيئة آمنة للمانحين، وتشجع على الاستمرارية في العطاء. وتظل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة التي تستهدفها حكومة دبي، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون المستقبلي في مجال المسؤولية الاجتماعية.