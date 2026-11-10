جائزة الشعر العربي تكرم فائزيها في دورتها الثالثة بدبي

كرمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي تسعة شعراء عرب فائزين بجائزتها في الشعر العربي، ضمن دورة حملت اسم الشاعر الإماراتي أحمد بن سليم وسط حضور ثقافي رفيع.

كرمت ندوة الثقافة والعلوم في دبي ، مساء أمس، كوكبة من الشعراء العرب الفائزين ب جائزة الشعر العربي في دورتها الثالثة، التي حملت اسم الشاعر أحمد بن سليم. وجاء التكريم بحضور معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي سعيد محمد الرقباني، وخالد بن أحمد بن سليم ، إلى جانب بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، و علي عبيد الهاملي نائب الرئيس أمين عام الجائزة.

وشهد الحفل كذلك حضور د. صلاح القاسم المدير الإداري، وعلي الشريف عضو مجلس الإدارة، ورشاد بوخش رئيس لجنة المسابقات، إضافة إلى نخبة من المثقفين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الأدبي. وبدأت الفعاليات بافتتاح معرض ضم 50 صورة شخصية للشاعر الراحل أحمد بن سليم في مراحل عمرية مختلفة، إلى جانب صور تجمعه مع شيوخ وحكام ومسؤولين وشعراء.

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تكريم الفائزين وأهداف جائزة الشعر العربي

أكد علي عبيد الهاملي أمين عام الجائزة في كلمته أن هذه الدورة تحمل اسم شاعر إماراتي رحل عن الحياة، وبقي شعره شاهداً على حضوره. وأوضح أن الاحتفاء بأحمد بن سلطان بن سليم يأتي تزامناً مع إدراج اسمه ضمن احتفاءات اليونسكو للذكرى السنوية لعامي 2026 و2027.

وقال الهاملي إن تكريم أحمد بن سلطان بن سليم هو تكريم لذاكرة ثقافية إماراتية غنية، ولجيل أسهم في تشكيل وجدان المكان. وأضاف أن قراءة هذا الجيل وإعادة اكتشافه تمنح الأجيال الجديدة فرصة للتعرف إلى أصواته وتجربته الإنسانية والإبداعية.

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وبين الهاملي أن الندوة حين أطلقت جائزتها للشعر العربي لم تكن تسعى إلى إضافة جائزة جديدة إلى قائمة الجوائز الثقافية، بل إلى فتح نافذة يدخل منها الضوء إلى بيت الشعر العربي. وأشار إلى أن الجائزة تتيح للمبدعين فرصة لعرض تجاربهم واختبار قدرتهم على الوصول إلى القلوب والعقول.

مشاركات واسعة وتنوع في المدارس الشعرية

ذكر علي عبيد الهاملي أن الجائزة استقبلت في هذه الدورة أكثر من ألف وخمسمئة مشاركة، تمثل أربعاً وأربعين جنسية. وأشار إلى أن من بين المشاركين نحو ألف شاعر يخوضون تجربتهم الأولى مع الجائزة.

وأوضح الهاملي أن هذه الأرقام ليست مجرد بيانات إحصائية تُعلن في مناسبة احتفالية، بل هي رسائل ثقة من شعراء يؤمنون بأن للكلمة مكاناً وللشعر مستقبلاً. وجاءت المشاركات من أجيال وتجارب ومدارس شعرية مختلفة، إذ التقى الشعر العمودي بشعر التفعيلة وقصيدة النثر تحت سقف واحد دون أن يلغي أحدها الآخر.

وأكد الهاملي أن الاحتفال لا يقتصر على تسعة فائزين، بل يشمل أكثر من ألف وخمسمئة حلم شعري، وأصواتاً عربية ما زالت ترى أن القصيدة قادرة على قول ما تعجز عنه خطابات كثيرة. كما بين أن دولة الإمارات العربية المتحدة تنظر إلى الثقافة بوصفها ركناً أصيلاً في مشروعها الحضاري، إلى جانب العمران والاقتصاد والتكنولوجيا.

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قراءات نقدية في شعر أحمد بن سليم

بعد كلمة أمين عام الجائزة، أدارت الشاعرة شيخة المطيري ندوة ثقافية بعنوان قراءات نقدية في شعر أحمد بن سليم. وشاركت فيها د. حمدة إبراهيم العوضي أستاذة الأدب والنقد في جامعة الشارقة، فتناولت تجربة الشاعر أحمد بن سلطان بن سليّم الفلاسي.

وأوضحت د. حمدة إبراهيم العوضي أن الوطن في شعر أحمد بن سليم لا يظهر خلفية محايدة للأحداث، بل فضاء حيّ تتقاطع فيه الذاكرة الفردية مع الذاكرة الجمعية. وأضافت أن قراءة شعره تكشف قيماً تتصل بالانتماء إلى الأرض والاعتزاز بالهوية والوفاء للماضي والارتباط بالقيادة والمجتمع.

وختمت العوضي بأن الدراسة تتناول أربعة محاور رئيسة، أولها المكان بوصفه ذاكرة وهوية، وثانيها صورة الإمارات في شعره. أما المحوران الثالث والرابع فيتناولان القيم الوطنية والولاء، والهم العربي والأخوي. وتناولت د. عبير الحوسني مدير قسم الموروث الشعبي والهوية الوطنية بدائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة الإنسان والوجدان والبنية العاطفية في تجربة أحمد بن سليم.