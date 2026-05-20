جائزة المتوصف تكريمها للفائزين في الدورة الـ 12

احتفى مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالفائزين، وعددهم 120، في الدورة الـ 12 من جائزة «المتوصف»، التي رسخت حضورها خلال السنوات الماضية، كإحدى المبادرات الوطنية المتخصصة في تعزيز الموروث الثقافي الإماراتي، وربط الأجيال الجديدة بالحكمة الشعبية، والقيم المجتمعية المتجذرة في وجدان المجتمع. وقد شهد الحفل الختامي، الذي أقيم في مجمّع زايد التعليمي بمنطقة البرشاء في دبي، حضور قياديين تربويين ومختصين في الشأن الثقافي والتعليمي، فضلاً عن حضور لافت من الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التراثي.

وحضر الحفل الختامي، الذي أقيم في مجمّع زايد التعليمي بمنطقة البرشاء في دبي، عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى جانب خالد الشحي مدير إدارة شؤون الكوادر المدرسية في وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التربوية والمختصين في الشأن الثقافي والتعليمي، وسط حضور لافت من الطلبة وأولياء الأمور والمهتمين بالشأن التراثي. وتُعد «المتوصف» اليوم أكثر من مجرد مسابقة معرفية، إذ تحولت في دورتها الثانية عشرة إلى جائزة متكاملة، تعكس حجم النمو الذي شهدته المبادرة منذ انطلاقها، وتؤكد نجاحها في ترسيخ مكانتها كمنصة وطنية تُعنى بإحياء الأمثال الشعبية الإماراتية والمفردات المحلية، وتحويلها إلى أدوات تعليمية ومعرفية، تسهم في تعزيز الهوية الوطنية، وترسيخ الانتماء الثقافي لدى الأجيال الجديدة





