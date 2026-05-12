ثورة في علاج الإيدز: تقنية كار-تي تنجح في السيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية دون أدوية

دراسة سريرية رائدة تكشف عن قدرة الخلايا المناعية المعدلة جينيا على تدمير فيروس HIV، مما يمهد الطريق لعلاجات جذرية تغني المرضى عن تناول الأدوية مدى الحياة.

في تطور طبي وصف بأنه يفتح آفاقا جديدة في معركة البشرية ضد الأمراض الفيروسية المستعصية، شهد المجتمع العلمي تحقيق إنجاز لافت من خلال عملية تعديل دقيقة للخلايا المناعية لمريض مصاب ب فيروس نقص المناعة البشرية المعروف باسم إتش.

آي. في. تهدف هذه التقنية المبتكرة إلى تمكين جهاز المناعة من اكتشاف الفيروس وتدميره بشكل ذاتي، مما أدى إلى السيطرة على العدوى في دراسة محدودة النطاق أجريت على البشر للمرة الأولى. وبالرغم من النتائج الإيجابية الأولية، فقد أكد الباحثون أن هذه الخطوة هي مجرد بداية، حيث يتطلب الأمر إجراء المزيد من الأبحاث والدراسات الموسعة لتأكيد هذه النتائج بدقة، وتحديد الفئات الأكثر استفادة من هذا النوع من العلاجات الجينية المتقدمة.

تعتمد هذه التجربة في مرحلتها الأولى على استخدام ما يسمى بالعلاج الخلوي كار-تي، وهو بروتوكول علاجي يتم تطبيقه لمرة واحدة فقط، حيث تبدأ العملية باستخراج الخلايا التائية، وهي نوع من الخلايا المناعية الأساسية، من دم المريض المصاب. بعد ذلك، يتم نقل هذه الخلايا إلى المختبر حيث تخضع لعمليات تعديل جيني ومضاعفة عددية مكثفة لتصبح قادرة على التعرف على البروتينات السطحية للفيروس ومهاجمتها بفعالية، ومن ثم يتم إعادة حقن هذه الخلايا المطورة في جسم المريض لتعمل كجيش مناعي متخصص.

إن خطورة فيروس نقص المناعة البشرية تكمن في قدرته الفائقة على التكاثر وتدمير الخلايا المقاومة للعدوى في الجسم، وإذا ترك دون تدخل علاجي، فإنه يتطور في النهاية إلى متلازمة نقص المناعة المكتسب أو الإيدز، وهي حالة تترك الجسم عرضة للعديد من الأمراض الانتهازية. وفي ظل وجود نحو 41 مليون شخص مصاب بهذا الفيروس حول العالم، وبالرغم من أن العلاجات المضادة للفيروسات القهقرية قد حولت المرض إلى حالة مزمنة يمكن التحكم فيها، إلا أن هذه الأدوية تفرض عبئا ثقيلا لأنها تتطلب التناول مدى الحياة دون انقطاع.

وما يميز علاج كار-تي عن المحاولات السابقة التي حققت شفاءات نادرة، والتي كانت تعتمد على زراعة نخاع عظم من متبرعين يحملون طفرات جينية نادرة جدا، هو أن تقنية كار-تي يمكن تطبيقها على شريحة أوسع بكثير من المرضى، مما يجعلها خيارا ديمقراطيا ومتاحا لعدد أكبر من المصابين. وفي هذا السياق، صرح الدكتور بورو دروبوليتش، المدير التنفيذي لمنظمة كيرينج كروس غير الربحية، التي تعاونت مع باحثين من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو وجامعة كاليفورنيا في ديفيس ومستشفى جامعة كيس ويسترن ريزيرف، بأن الهدف الأسمى هو تحويل هذه العلاجات المعقدة إلى خيارات ميسورة التكلفة ومتاحة لجميع المرضى بغض النظر عن مستواهم المادي.

ومن الناحية السريرية، كشفت نتائج التجربة التي شملت ثلاثة مرضى تلقوا جرعة قياسية من خلايا كار-تي عن نتائج مذهلة، حيث سجل اثنان منهم مستويات غير قابلة للكشف أو منخفضة جدا من الفيروس بعد توقفهم عن تناول الأدوية المضادة للفيروسات القهقرية، واستمر أحدهم في هذه الحالة لأكثر من عامين، بينما استمر الآخر لما يقرب من عام. أما المريض الثالث، فقد واجه انتكاسة مبكرة، إلا أن جسمه استطاع لاحقا استعادة السيطرة على الفيروس وتقليله إلى مستويات منخفضة ولكنها تظل قابلة للكشف.

كما تضمنت الدراسة اختبارات تتعلق بالسلامة، حيث تلقى بعض المرضى جرعات أقل من الخلايا، بينما لم يخضع آخرون للعلاج الكيماوي المسبق الذي يستخدم عادة لإعداد نخاع العظم. وأوضح الدكتور ستيفن ديكس، أستاذ الطب في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، أن المرضى الذين حققوا أفضل النتائج هم أولئك الذين تم تشخيص إصابتهم مبكرا وبدأوا العلاج بسرعة، مشيرا إلى أن العلاج المضاد للفيروسات يعمل على تجميد الفيروس ومنعه من التحور، مما يحمي جهاز المناعة من الهجمات العنيفة ويهيئه لاستقبال علاج كار-تي بنجاح.

ومن المنتظر أن يتم عرض تفاصيل هذه الدراسة المنهجية في بوسطن خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية للعلاج الخلوي، مما يفتح الباب أمام مناقشات علمية معمقة حول مستقبل القضاء النهائي على فيروس نقص المناعة البشرية





