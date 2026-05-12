ثورة في العلاج الفيزيائي: الموجات فوق الصوتية لتدمير فيروسات كورونا والإنفلونزا

دراسة رائدة من جامعة ساو باولو تكشف عن استخدام الموجات فوق الصوتية بترددات 3-20 ميغاهرتز لتفكيك أغلفة الفيروسات وتعطيل قدرتها على العدوى عبر الرنين الصوتي دون آثار حرارية.

في ظل التحديات الصحية العالمية المتزايدة والتهديدات المستمرة التي تفرضها الفيروسات المتحورة، برزت دراسة علمية حديثة من جامعة ساو باولو البرازيلية لتقدم رؤية مبتكرة ومختلفة تماماً في كيفية مواجهة الأمراض الفيروسية التنفسية.

تركز هذه الدراسة على استخدام تقنيات فيزيائية بدلاً من الحلول الكيميائية التقليدية، حيث كشف فريق من الباحثين عن قدرة فائقة للموجات فوق الصوتية على تدمير الفيروسات ذات الغلاف الدهني، ومن أبرزها فيروس الإنفلونزا من سلالة إتش 1 إن 1 وفيروس سارس-كوف-2 المسؤول عن جائحة كوفيد-19. تكمن أهمية هذا الاكتشاف في أنه يستهدف البنية الفيزيائية للفيروس بشكل مباشر، مما يجعل عملية التعطيل تحدث بشكل ميكانيكي يؤدي إلى تفكيك الغلاف الخارجي الذي يستخدمه الفيروس كبوابة أساسية لدخول الخلايا البشرية وإصابتها.

إن هذا التحول من العلاج الكيميائي إلى العلاج الفيزيائي يمثل نقلة نوعية في البحث الطبي، حيث يتم التعامل مع الفيروس ككيان مادي يمكن تدميره عبر الطاقة الصوتية بدلاً من محاولة تثبيط إنزيماته عبر العقاقير. من الناحية التقنية والفيزيائية، أوضح الدكتور أوديمير مارتينيز برونو، وهو عالم متخصص في الفيزياء الحاسوبية والباحث الرئيسي في هذا المشروع، أن التجارب المخبرية الدقيقة اعتمدت على تعريض الجسيمات الفيروسية لموجات فوق صوتية ذات ترددات محددة تتراوح ما بين 3 و20 ميغاهرتز.

المثير في الأمر أن الأجهزة المستخدمة في هذه التجارب هي أجهزة مشابهة جداً لتلك الموجودة حالياً في معظم المستشفيات والمراكز الطبية، مما يسهل عملية تطبيق هذه التقنية مستقبلاً في البيئات السريرية. وقد لاحظ الفريق البحثي حدوث تغيرات بنيوية حادة وعميقة في الأغلفة الفيروسية، مما أدى بشكل مباشر إلى تراجع قدرة هذه الفيروسات على اختراق وإصابة خلايا فيرو إي6، وهي نماذج خلوية تُستخدم على نطاق واسع في المختبرات لدراسة التفاعلات الفيروسية لضمان دقة النتائج.

وصف الباحث هذه العملية بتشبيه دقيق وبسيط، حيث اعتبر أن الأمر يشبه محاربة الفيروس عبر الصراخ في وجهه، حيث تدفع طاقة الموجات الصوتية الغلاف الفيروسي إلى الدخول في حالة من الاهتزازات المتسارعة والمتزايدة التي تنتهي في النهاية بتمزق الغلاف وانفجاره، وهو ما يشبه إلى حد كبير الطريقة التي تتحول بها حبات الذرة إلى فشار عند تعرضها للضغط والحرارة، ولكن هنا يتم الأمر عبر طاقة صوتية بحتة دون الحاجة لرفع درجة الحرارة. ويعتمد هذا النهج العلمي المتقدم على مبدأ فيزيائي يُعرف بالرنين الصوتي، وهو المبدأ الذي يحدث عندما يتوافق تردد الموجات الخارجية مع التردد الطبيعي للاهتزاز الخاص بجسم ما، وفي هذه الحالة يكون الجسم المستهدف هو الغلاف الدهني للفيروس.

هذا التوافق الترددي يؤدي إلى تضخيم الاهتزازات الداخلية داخل الغلاف الفيروسي إلى مستويات لا يمكن للبنية البروتينية والدهنية تحملها، مما يؤدي إلى انهيارها التام وفقدان الفيروس لقدرته على العدوى. ما يميز هذه الطريقة عن المضادات الفيروسية التقليدية هو أنها لا تعتمد على التفاعل الكيميائي مع بروتينات معينة في الفيروس، والتي غالباً ما تتغير وتتحور بسبب الطفرات الجينية السريعة، مما يجعل الأدوية تفقد فعاليتها بمرور الوقت.

بدلاً من ذلك، يستهدف الرنين الصوتي الخصائص الفيزيائية الأساسية للغلاف، وهي خصائص أكثر استقراراً وأقل عرضة للتغير السريع. ويرى العلماء أن هذا التوجه يفتح آفاقاً جديدة لتطوير علاجات غير دوائية، تقلل من الاعتماد على العقاقير وتتجنب الآثار الجانبية المرتبطة بها، مما يمثل خطوة واعدة نحو استراتيجيات صحية أكثر استدامة في مواجهة الأوبئة المستقبلية، مع التأكيد على أن هذه العملية تتم دون إحداث تأثيرات حرارية ضارة بالأنسجة البشرية المحيطة، مما يجعلها وسيلة آمنة وفعالة في آن واحد لتطهير المسالك التنفسية أو معالجة العينات البيولوجية





