دعت ثماني دول غربية ودولية السلطة الفلسطينية لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال الربع الأول من عام 2027، مؤكدة أن التجديد الديمقراطي شرط ضروري لدعم حل الدولتين والحفاظ على الشرعية السياسية للفلسطينيين.

دعت ثماني دول غربية ودولية، تضم فرنسا و بريطانيا وأستراليا وكندا وبلجيكا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا، السلطة الفلسطينية إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الربع الأول من عام 2027. وأكدت هذه الدول في بيان مشترك أنها ترى أن التجديد الديمقراطي الفلسطيني لا ينفصل عن الحفاظ على حل الدولتين ، مشددة على أن إجراء انتخابات حرة وشفافة أمر لا غنى عنه للحفاظ على المبادئ الديمقراطية.

تأجيل الانتخابات ورفض التبريرات الإسرائيلية

فيما أرجأت السلطة الفلسطينية الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر إلى سبتمبر 2027، رأت الدول الثماني أن غياب الانتخابات يحرم الشعب الفلسطيني من حقه في التعبير ديمقراطيا عبر صناديق الاقتراع. ووصف وزراء خارجية الدول الثماني هذا الوضع بالأسف الشديد، خاصة بعد مرور 20 عاماً على آخر اقتراع وطني في فلسطين، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021، مؤكدين أن هذا الغياب يضر بالمشروع الديمقراطي.

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مواقف دولية وتصريحات حول شرعية الانتخابات

أعرب وزراء خارجية الدول الثماني عن أسفهم العميق لعدم إجراء الانتخابات، معتبرين أن تمكين القادة الفلسطينيين من التعبير، بشرعية متجددة، عن تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الكرامة والحرية وتقرير المصير هو هدف أساسي. وأكدوا أن استمرار دعم بلدانهم ومساندتها للسلطة الفلسطينية وجهود تعزيز مؤسساتها يسير جنباً إلى جنب مع الالتزام بالتعهدات المتعلقة بالإصلاحات والتجديد الديمقراطي، مشيرين إلى أن التأجيل يجب أن يستند إلى أسباب حقيقية وليست مجرد إجراءات بيروقراطية.

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قرارات عباس ونفي إسرائيل للمسؤولية

من جانبه، قرر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في أكتوبر الماضي تأجيل الانتخابات التشريعية، مبررا ذلك بوضع إسرائيل عقبات جوهرية، فضلا عن ضرورة تهيئة الظروف السياسية والأمنية والميدانية الملائمة. ولكن من جهتها، نفت إسرائيل أي مسؤولية لها في التأجيل، معتبرة أن هذا القرار يعود بالكامل إلى القيادة الفلسطينية وقراراتها الداخلية، دون تدخل خارجي في تفاصيل الجدول الزمني للعملية السياسية.

ردود الفعل الدبلوماسية والمطالب بالإصلاح

اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية تم دون سبب وجيه، في إشارة واضحة إلى عدم اقتناع بلاده بالمبررات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية أو السلطة الفلسطينية. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الضغوط الدبلوماسية المتزايدة من قبل المجتمع الدولي لضمان استمرارية العملية السياسية وتحقيق التجديد الديمقراطي المطلوب، والذي يعتبره الحلفاء الغربيون أساسا لتحقيق أي تقدم في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.