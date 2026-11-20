تأهل عمر السويدي وخالد الشحي وسعيد الكبيسي لنهائيات وزن الحزام الأسود في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2024، فيما توج لاعبو الأكاديميات بالذهبيات.

تأهل ثلاثة لاعبين إماراتيين إلى نهائيات الحزام الأسود، ضمن منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، المقامة حالياً في " مبادلة آرينا" بالعاصمة أبوظبي، وتختتم فعالياتها غداً السبت.

ونجح عمر السويدي، لاعب نادي الوحدة، في بلوغ نهائي وزن 56 كجم، في حين تأهل خالد الشحي، لاعب نادي العين، إلى نهائي وزن 62 كجم، وصعد سعيد الكبيسي، لاعب نادي الوحدة، إلى نهائي وزن 85 كجم، ليضمنوا تمثيلاً إماراتياً في النزالات الختامية لفئة الحزام الأسود غداً.

أداء قوي في الأدوار الإقصائية

وجاء تأهل اللاعبين الثلاثة بعد أداء قوي في الأدوار الإقصائية، عكس جاهزيتهم الفنية وقدرتهم على التفوق على نخبة المحترفين الدوليين. كما شهدت منافسات اليوم الجمعة إقامة الأدوار الإقصائية والنهائيات لفئتي الحزام البنفسجي للرجال والسيدات، والحزام البني للرجال.

إلى جانب نزالات تحديد المركز الثالث للحزام الأسود للرجال، والحزامين البني والأسود للسيدات، وسط مستويات فنية متقاربة وحضور جماهيري تفاعل مع المواجهات.

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تتويج الإماراتيون بالذهبيات والفضيات

وعلى صعيد النتائج، أحرز عبيد سعيد الكتبي، لاعب أكاديمية M.O.D الإماراتية، الميدالية الذهبية في منافسات المحترفين للحزام البنفسجي، وزن 56 كجم، كما توّج عبدالرحمن عبدالحق، لاعب نادي بني ياس للجوجيتسو، بذهبية الحزام البنفسجي، وزن 62 كجم.

وتوّج عمار الحوسني، لاعب نادي بني ياس للجوجيتسو، بذهبية الحزام البني، وزن 120 كجم. ونال راشد محمد الشحي، لاعب نادي العين للجوجيتسو، الميدالية الفضية في منافسات الحزام البني، وزن 56 كجم، وحصدت العنود إبراهيم عبدالله الحربي، لاعبة نادي بني ياس للجوجيتسو، الميدالية البرونزية في منافسات الحزام البنفسجي للسيدات، وزن 49 كجم.

مؤشرات على التطور الفني المستدام

وأكد يوسف البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن تأهل ثلاثة لاعبين إماراتيين إلى نهائيات الحزام الأسود يمثل مؤشراً على التطور المتواصل للمستوى الفني للاعبي الدولة وقدرتهم على المنافسة في كبريات البطولات العالمية.

وقال إن وصول الثلاثي إلى نهائيات الحزام الأسود يجسد ثمرة العمل المستمر في الأندية والمنتخبات، ويعكس تطور منظومة إعداد اللاعبين ورفع جاهزيتهم التنافسية، مشيراً إلى أن قوة المنافسة تمنح هذه النتائج قيمة إضافية.

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تطلعات للظفر بالميدالية الذهبية

وعبر عمر السويدي، لاعب نادي الوحدة، عن سعادته بالتأهل إلى نهائي وزن 56 كجم للحزام الأسود، مؤكداً عزمه على استثمار الفرصة للمنافسة على اللقب. وقال إن بلوغ نهائي بطولة أبوظبي العالمية يحمل أهمية خاصة بالنسبة إليه، في ظل مشاركة نخبة من أفضل اللاعبين في العالم.

وأكد استعداده الكامل لخوض النهائي وتقديم أفضل أداء ممكن من أجل التتويج بالميدالية الذهبية. بدوره، أعرب عبيد سعيد الكتبي، لاعب أكاديمية "M.O.D" الإماراتية، عن اعتزازه بإحراز ذهبية الحزام البنفسجي لوزن 56 كجم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل دافعاً لمواصلة تطوير مستواه.

وتختتم البطولة غداً السبت بإقامة نهائيات الحزام الأسود للمحترفين الرجال، والحزامين البني والأسود للسيدات، اعتباراً من الساعة السادسة مساءً، في ختام 13 يوماً من المنافسات التي شهدت مشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 130 دولة، مثلوا ما يزيد على 700 نادٍ وأكاديمية.