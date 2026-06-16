ثروة ماسك تبلغ 1.3 تريليون دولار بعد صعود سبيس إكس 20%

ارتفاع قيمتها 2.5 تريليون دولار قرب أمازون وتفعيل خيار التخصيص الزائد

ثروة ماسك تبلغ 1.3 تريليون بعد صعود سبيس إكس 20% عقب IPO وارتفاع قيمتها 2.5 تريليون قرب أمازون وتفعيل خيار التخصيص الزائد. قفزت ثروة إيلون ماسك الصافية إلى مستوى غير مسبوق بلغ 1.3 تريليون دولار، بعد أن قفزت أسهم سبيس إكس بنسبة تقارب 20% في أول جلسة تداول كاملة لأسهم الشركة يوم الإثنين، وذلك عقب طرحها العام الأولي الناجح، مما عزز مكانة ماسك كأغنى شخص في العالم وبفارق تريليون دولار عن أقرب منافسيه.

ارتفعت أسهم سبيس إكس بأكثر من 19.5% لتغلق فوق 192 دولارا الإثنين، مواصلةً الزخم القوي الذي شهدته الشركة خلال ظهورها الأول في السوق يوم الجمعة، عندما ارتفع السهم بنحو 19%. ترافق ذلك مع ارتفاع أسهم شركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية، وهي عنصر رئيسي آخر في ثروة ماسك، بنسبة 1.2% خلال الجلسة. أضاف هذا الارتفاع ما يُقدّر بـ 164.8 مليار دولار إلى ثروة ماسك في يوم واحد، ليرفع صافي ثروته إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 تريليون دولار.

بفضل هذا الارتفاع الكبير في ثروته، يتقدم على ثاني أغنى رجل في العالم، لاري بيج، المؤسس المشارك لشركة غوغل، بفارق يقارب تريليون دولار، حيث تبلغ ثروة بيج حوالي 301.4 مليار دولار. قفزت أسهم سبيس إكس في ثاني أيام تداولها، وصعد السهم 20%، ليضيف 412 مليار دولار إلى القيمة السوقية لشركة الفضاء والذكاء الاصطناعي والاتصالات. وأغلقت أسهم الشركة عند 192.46 دولار في ختام تعاملات يوم الاثنين، أي بزيادة تزيد عن 42% عن سعر طرحها الأولي البالغ 135 دولارا.

وبهذه الخطوة، ارتفعت القيمة السوقية للشركة إلى أكثر من 2.5 تريليون دولار، لتضعها ضمن أكبر الشركات في العالم. وبقيمتها السوقية الحالية، لا يفصل سبيس إكس سوى أقل من 135 مليار دولار عن تجاوز قيمة أمازون، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 2.7 تريليون دولار. وعلى الرغم من ذلك، يُعتقد أن مراقبي السوق يتوقعون تقلبات في أسهم شركة سبيس إكس وضغوطا هبوطية محتملة مع إتاحة الأسهم، التي كانت محظورة بعد الاكتتاب العام، للتداول في الأشهر المقبلة.

تبدأ عقود خيارات أسهم شركة سبيس إكس التداول يوم الثلاثاء في بورصات مثل بورصة شيكاغو للخيارات العالمية وبورصة ناسداك. ومن المتوقع أيضاً إدراج أسهم الشركة في بورصات خيارات أخرى، بما في ذلك تلك المملوكة لشركة إنتركونتيننتال المدرجة في بورصة نيويورك وشركة ميامي إنترناشونال هولدينغز، مطلع الأسبوع المقبل





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إيلون ماسك سبيس إكس تيسلا ذكاء اصطناعي أمازون

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