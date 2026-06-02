تيم باين يتصدر إنستغرام بـ4 ملايين متابع متجاوزاً أول بلاكس

ارتفع عدد متابعي اللاعب النيوزيلندي تيم باين على إنستغرام بشكل صاروخي إلى أكثر من أربعة ملايين بعد دعوة مؤثر أرجنتيني، متجاوزاً بذلك عدد متابعي منتخب بلاده الشهير أول بلاكس للرغبي. وصرح المدرب دارين بايزلي بأن اللاعب يتعامل مع الشهرة المفاجئة بشكل جيد ولن تؤثر على تركيزه.

ارتفع عدد متابعي اللاعب النيوزيلندي تيم باين على منصة إنستغرام إلى أكثر من أربعة ملايين متابع، متجاوزاً بذلك عدد متابعي منتخب بلاده الشهير أول بلاكس للرغبي.

جاء هذا الارتفاع الحاد بعدما اختار المؤثر الأرجنتيني الشهير فالين سكارسيني، المعروف باسم 'elscarso'، اللاعب باين ووصفه بأنه 'أقل اللاعبين شهرة' في كأس العالم لكرة القدم، ودعا متابعيه إلى متابعته. وساهمت هذه الدعوة في إشعال موجة هائلة من الاهتمام باللاعب على الإنترنت. و prior to هذه الشهرة المفاجئة، كان عدد متابعي باين على إنستغرام لا يتجاوز أربعة آلاف فقط قبل أسبوع واحد. ويلعب باين (32 عاماً) في مركز الظهير الأيمن لفيلândو ويلينغتون فينيكس النيوزيلندي.

وأكد مدرب المنتخب النيوزيلندي دارين بايزلي أن الشهرة المفاجئة لن تؤثر على تركيز اللاعب، وقال لموقع stuff.co.nz: 'في الوقت الحالي، أشعر بأنه يتعامل مع الأمر بشكل جيد جداً، وربما أفضل مما كان سيفعله آخرون'. ووصف باين نفسه الاهتمام بأنه 'جنوني نوعاً ما'، وقد يلتقي قريباً بالمؤثر الأرجنتيني سكارسيني الذي أعلن عن خططه للسفر إلى فلوريدا لمشاهدة المباراة الودية لمنتخب نيوزيلندا ضد هايتي في فورت لودردايل.

وأصبح باين الآن يمتلك قاعدة متابعين تفوق منتخب أول بلاكس بمليون متابع في بلد يعشق رياضة الرغبي، حيث وصل عدد متابعي المنتخب الوطني إلى حوالي ثلاثة ملايين. وكانت هذه القصة هيarbonate الحديث في معسكر المنتخب النيوزيلندي خلال تحضيراته لكأس العالم، حيث قال المدرب بايزلي: 'اللاعبين يتحدثون عن ذلك. أسمع المزاح الذي يدور بينهم وبين تيم'





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