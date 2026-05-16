تيرا تطلق مبادرة تشجيع الطلاب في الإمارات على توثيق القصص المرتبطة بالنباتات وأثرها في ثقافات المجتمعات

تيرّا، وهي مؤسسة ثقافية في مدينة إكسبو دبي، أطلقت مبادرة جديدة تحت عنوان قصص من جذورنا، تهدف إلى تشجيع الطلاب في الإمارات على توثيق القصص المرتبطة بالنباتات وأثرها في ثقافات المجتمعات، من خلال إنتاج أفلام وثائقية قصيرة. وتأتي المبادرة انسجاماً مع أهداف عام الأسرة، وتسعى إلى تعزيز الروابط العائلية وحفظ الإرث الثقافي المتناقل عبر الأجيال، عبر دعوة الطلاب من عمر 14 عاماً فما فوق من مختلف الجنسيات في الدولة إلى إجراء حوارات مسجلة مع الآباء والأجداد وأفراد المجتمع، للتعرف إلى أثر النباتات في العادات والتقاليد والطب البديل والحياة اليومية. ويتم عرض مجموعة من الأفلام المختارة خلال فعالية خاصة في تيرا، فيما ستُعرض جميع المشاركات عبر المنصات الرقمية والمعارض المستقبلية التابعة للوجهة، لتشكل منصة معرفية تستكشف العلاقة بين الإنسان والطبيعة.

أطلقت تيرا في مدينة إكسبو دبي مبادرة قصص من جذورنا ، بهدف تشجيع الطلاب في الإمارات على توثيق القصص المرتبطة بالنباتات وأثرها في ثقافات المجتمعات، من خلال إنتاج أفلام وثائقية قصيرة.

وتأتي المبادرة انسجاماً مع أهداف عام الأسرة، وتسعى إلى تعزيز الروابط العائلية وحفظ الإرث الثقافي المتناقل عبر الأجيال، عبر دعوة الطلاب من عمر 14 عاماً فما فوق من مختلف الجنسيات في الدولة إلى إجراء حوارات مسجلة مع الآباء والأجداد وأفراد المجتمع، للتعرف إلى أثر النباتات في العادات والتقاليد والطب البديل والحياة اليومية. ويتم عرض مجموعة من الأفلام المختارة خلال فعالية خاصة في تيرا، فيما ستُعرض جميع المشاركات عبر المنصات الرقمية والمعارض المستقبلية التابعة للوجهة، لتشكل منصة معرفية تستكشف العلاقة بين الإنسان والطبيعة.

وقال مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي للتعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي، إن الثقافات الإنسانية تزخر بقصص ترتبط بالنباتات ودورها في مجالات متعددة تشمل العادات والطبخ والطب التقليدي، مشيرة إلى أن هذه المعارف انتقلت شفهياً عبر الأجيال، ما يستدعي الحفاظ عليها وتوثيقها للأجيال المقبلة. وأضاف أن المبادرة تتيح للشباب إعادة اكتشاف هذه القصص مع عائلاتهم، والمساهمة في بناء مخزون معرفي يعكس التنوع الثقافي في دولة الإمارات.

وترتكز المبادرة على مفهوم علم النبات العرقي، المعني بدراسة علاقة الشعوب بالنباتات واستخداماتها، فيما تسعى تيرا من خلالها إلى إبراز القيمة الثقافية والبيئية للنباتات المحلية، وتعزيز حضورها ضمن التجارب التعليمية والتفاعلية في الوجهة





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تيرا إكسبو دبي مبادرة قصص من جذورنا توعية الطلاب تراث النباتات ثقافة الإمارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

طالبة في دبي تسجل رقماً قياسياً في التبرع بالشعر لمرضى السرطانسجلت طالبة في دبي، لها من العمر 14 عاماً، رقماً قياسياً في التبرع بالشعر لمرضى السرطان

Read more »

انطلاق المهرجان الوطني للتسامح في «إكسبو» 14 نوفمبر | صحيفة الخليجانطلاق المهرجان الوطني للتسامح في «إكسبو» 14 نوفمبر expo2020dubai Expo2020 Expo2020Dubai الإمارات إكسبو2020 دبي صحيفة_الخليج الخليج_خمسون_عاماً

Read more »

روسيا تسجن دبلوماسياً أمريكياً 14 سنةقضت محكمة في موسكو بالسجن 14 عاماً على دبلوماسي أمريكي سابق بتهمة تهريب القنب.

Read more »

زحمة 'الرجل المحترق'14 حارة مرورية متوقفة تماما خلال مغادرة السيارات مهرجان 'الرجل المحترق'!

Read more »

رداً على هجوم بطائرة مسيّـرة.. ضربات أمريكية «دقيقة» تقتل 14 شخصاً في سوريا | صحيفة الخليجقُتل 14 شخصاً، جراء ضربات جوية «دقيقة»، أعلن الجيش الأمريكي تنفيذها في شرق سوريا ليل الجمعة

Read more »

الصومال: مقتل 14 إرهابياً حاولوا مهاجمة قاعدة عسكرية | صحيفة الخليجأعلن الجیش الوطني الصومالي قتل 14 عنصراً من ميلیشیات الشباب الإرهابية...

Read more »