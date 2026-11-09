تيدي رينر يعلن ترشحه لرئاسة فرنسا 2027 خلفا لماكرون

يعتبر تيدي رينر، بطل الجودو الفرنسي، مرشحا جديدا للانتخابات الرئاسية في عام 2027، حيث يعلن نيته لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون مع الحفاظ على مسيرته الرياضية.

أعلن بطل الجودو الفرنسي الأسطوري تيدي رينر رسمياً ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية الفرنسية في الانتخابات المقررة لعام 2027، بهدف خوض غمار المنافسة من أجل خلافة الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون. وقد كشف الرياضي الذي يبلغ من العمر 37 عاماً نيته في مقطع فيديو نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً جاهزيته لتحدي المشهد السياسي الفرنسي.

تصريح رسمي بالترشح الرئاسي

صرح تيدي رينر خلال بث مباشر يوم الاثنين بقوله إنه يقول هذه المعلنة وجهاً لوجه للجمهور الفرنسي، مشدداً على أن النضال السياسي والرياضي جزء لا يتجزأ من هويته. وأكد أنه يعرف جيداً معنى المواجهة، والسقوط، ثم النهوض مجدداً، مستخدماً هذه التجارب لبناء مصداقيته كمرشح قادر على القيادة في ظل التحديات المتعددة.

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رفض تيدي رينر بشدة اختزال هويته في مجرد لقب بطل أولمبي، معلناً أن دوره لا يقتصر على الصعود إلى منصات التتويح فقط دون الانخراط في القضايا العامة. أوضح الرياضي الفرنسي الكبير أنه يمتلك رأياً خاصاً ويتطلع إلى المشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني، مما يميزه عن العديد من الشخصيات العامة الأخرى التي تبتعد عن السياسة.

المسيرة التاريخية والبطولات العالمية

يُعتبر تيدي رينر أعظم لاعب جودو في تاريخ الرياضة الفرنسية، كما يحمل الرقم القياسي كأكثر رياضي تتويجاً في تاريخ الألعاب الأولمبية بهذا النوع من المنافسات. حقق البطل خمسة ألقاب ذهبية أولمبية، منها ثلاث ميداليات في الفئات الفردية، مما يجعله الرياضي الأولمبي الفرنسي الأكثر تتويجاً في الألعاب الصيفية.

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بالإضافة إلى الميداليات الذهبية الخمس، حصد تيدي رينر برونزيتين، ليرفع إجمالي ميدالياته إلى سبع ميداليات أولمبية خلال مسيرته المذهلة. وقد أكد متانة حضوره في دورة الألعاب الأخيرة بإحرازه ذهبيتين في أولمبياد باريس 2024، مما يعزز من مكانته كرمز رياضي لا غنى عنه في الساحة الدولية.

تتوج سجله الحافل بإنجازاته القارية والعالمية بـ12 لقباً في بطولات العالم، و5 ألقاب أخرى في بطولة أوروبا، بالإضافة إلى عدد من الألقاب المحلية والدولية الأخرى. هذه الكمية الهائلة من الألقاب تجعل من تيدي رينر واحدة من أعظم الشخصيات التي مارست رياضة الجودو على الإطلاق.

استمرار المسيرة الرياضية والمشاركة الأولمبية

في إشارة إلى توازنه الدقيق بين السياسة والرياضة، أكد تيدي رينر لصحيفة لو باريزيان الفرنسية نيته الصريحة في مواصلة مسيرته الرياضية الاحترافية. أشار إلى أنه ينوي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية القادمة المقامة في لوس أنجلوس عام 2028، شريطة أن تسمح له طبيعة المهام الرئاسية بذلك.

يعكس هذا التوجه المزدوج طموحاً غير مسبوق في التاريخ السياسي الفرنسي، حيث يسعى مرشح رئاسي للحفاظ على أعلى المستويات التنافسية العالمية. يظل السؤال قائماً حول كيفية إدارة تيدي رينر لهذه المسؤوليات المتعددة الأبعاد دون التضحية بأحد الجانبين، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية لعام 2027.