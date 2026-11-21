خافيير تيباس يتهم فلورنتينو بيريز بازدواجية المواقف ويكشف جدول زمني لتقديم التقارير إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مشددا على استمرار لاليغا في محاربة التلاعب.

ردّ رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم " لاليغا" خافيير تيباس ، بشكل حادّ على تصريحات رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز ، متهمًا إياه بازدواجية في المواقف بشأن قضية نيغريرا ، ومشككًا في الدوافع الحقيقية وراء تصعيد النادي الملكي ضد نادي برشلونة في هذه الأزمة.

تجديد الاتهامات بالازدواجية والمواقف

أشار تيباس في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إلى أن فلورنتينو بيريز يطالبه بالاستقالة مجددًا، ودعاه إلى قراءة منشوره المؤرخ في 16 أكتوبر كاملاً، مشيرًا إلى أنه شرح فيه أساليب التواصل التي كان ينتقدها في قناة ريال مدريد التلفزيونية، ولماذا يتمسك بما كتبه، ومؤكدًا أنه لم يرتكب أي مخالفة خلال ذلك.

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أكد رئيس "لاليغا" أن النادي الملكي يبدو الطرف الوحيد الذي يدّعي اهتمامه بكشف ملابسات قضية نيغريرا، معارضًا هذا الادعاء بالرجوع إلى سجلات زمنية دقيقة تثبت أن الاتحاد الإسباني كان متحركًا مبكرًا في الملف، وأن تصريحات بيريز تتجاهل جهود الإدارة الإسبانية في كشف الحقائق.

الجدول الزمني لإجراءات الاتحاد الأوروبي

كشف تيباس عن أن لاليغا أرسلت إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تقريرًا قانونيًا ووثائق مفصلة بشأن المدفوعات المشبوهة في 21 فبراير 2023، أي بعد ستة أيام فقط من ظهور قضية نيغريرا إلى العلن، مما يدل على سرعة استجابة الإدارة الإسبانية للتحقيق في التفاصيل المالية المرفوضة.

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أضاف رئيس "لاليغا" أنه في 3 مارس، انضمت لاليغا رسميًا إلى القضية أمام المحكمة بصفة مدعٍ خاص، بينما لم يعلن نادي ريال مدريد إلا في 12 مارس نواياه بالتقدم طرفًا في القضية، متسائلاً أين يوجد هذا الصمت المزعوم من لاليغا الذي يتهمه به النادي الملكي.

نقد تحالفات السوبر ودور القناة الرياضية

شدد تيباس على أن ساعات البث في قناة ريال مدريد لا تجعل النادي الملكي الأكثر نشاطًا أمام المحكمة، معتبرًا أن التركيز الإعلامي لا يعادل النشاط القانوني الفعلي، وطالب بيريز بتفسير كيف يفسر تصعيد هجومه باسم النزاهة تحديداً في الوقت الذي لم يعد فيه برشلونة شريكًا له في مشروع دوري السوبر الأوروبي.

استكمل رئيس "لاليغا" انتقاداته بالسؤال عن سبب بقاء بيريز في مجلس إدارة الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد ستة أشهر من ظهور قضية نيغريرا، مشيرًا إلى أن عدم وجود كلمة نقدية من النادي الملكي في تلك الفترة يعتبر صمتًا متواطئًا، أو صمتًا حسب الطلب، مما يقوض مصداقية اتهاماته الحالية.

استمرار المطالبة بالتحقيق والرفض

دعا تيباس النادي الملكي إلى مراجعة ما تبثه قناته وما يوقعه مجلس إدارته، مشيرًا إلى أن رسالتهم إلى الاتحاد الأوروبي تحدثت عن التلاعب بالمسابقة وتزويرها، وهو ما يعتبره تناقضًا واضحًا مع مواقفهم السابقة والحالية.

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أكد رئيس "لاليغا" أن الإدارة الإسبانية ستواصل المطالبة بالتحقيق في قضية نيغريرا حتى النهاية، وستواصل رفض رواية الدوري الفاسد والبطولات المسروقة التي يتبناها النادي الملكي منذ سنوات، معتبرًا أن هذه الرواية تمس فعلاً بنزاهة المسابقة، وليس كما يدعي النادي الملكي.