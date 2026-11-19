أعلنت تويوتا استدعاء 31429 سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل محتمل في وسائد هوائية من تاكاتا، مما يعرض الركاب لخطر الإصابة بشظايا معدنية.

أعلنت شركة " تويوتا موتور" رسمياً عن بدء حملة استدعاء واسعة النطاق تشمل 314 ألفاً و29 سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عقب كشف هيئة "الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة" عن وجود عيب خطير محتمل في نظام السلامة الداخلي. يركز هذا الإجراء الوقائي على منافخ الوسائد الهوائية الأمامية المصنّعة بواسطة شركة " تاكاتا"، حيث أثبتت التحقيقات الأولية أن هذه المكونات قد تشكل تهديداً مباشراً لحياة السائقين والركاب في حال حدوث حادث مروري.

تفاصيل الخلل وآلية الخطر المتوقعة

يعود السبب الجذري وراء هذا الإجراء الطارئ إلى احتمال تدهور المادة الكيميائية الدافعة الموجودة داخل منفاخ الوسادة الهوائية بمرور الوقت، وهي عملية تتسارع بشكل كبير عند تعرض المركبات لفترات طويلة لرطوبة مرتفعة ودرجات حرارة عالية، كما أن التغيرات المتكررة في درجات الحرارة تساهم في تفاقم هذا التدهور. وعند حدوث الاصطدام الذي يتطلب انتفاخ الوسادة الهوائية، قد يؤدي هذا التدهور الكيميائي إلى توليد ضغط مفرط وغير متوقع، مما يتسبب في تمزق الهيكل المعدني القاسي للمنفاخ بدلاً من الانفتحان الآمن المتوقع.

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نتيجة لهذا الانهيار الهيكلي، تنطلق شظايا معدنية حادة وسريعة باتجاه مقصورة السيارة، مما يحول نظام السلامة الرئيسي من عامل حماية إلى مصدر خطر جسيم قد يلحق إصابات بالغة أو حتى قاتلة بالركاب، وهو سيناريو يخالف تماماً الغرض الأساسي من تركيب الوسائد الهوائية في المركبات الحديثة.

نطاق الاستدعاء والمركبات المستهدفة

تغطي حملة الاستدعاء هذه مجموعة واسعة من الطرازات التي تم تصنيعها بين عامي 2002 و2017، مما يعكس مدى انتشار المكونات المعيبة عبر سنوات إنتاج طويلة. وتشمل القائمة الرسمية التي أصدرتها إدارة السلامة أسماء طرازات شهيرة من "تويوتا" مثل "تويوتا كورولا"، و"تويوتا تندرا"، و"تويوتا سيكويا"، بالإضافة إلى طراز "4 رانر"، وهي مركبات انتشرت بشكل كبير في مختلف الأسواق الأمريكية.

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إلى جانب طرازات تويوتا، شملت القائمة أيضاً مركبات من العلامة الفاخرة "لكزس" التابعة للمجموعة، وتحديداً طرازات "SC430"، و"IS250"، و"GX460"، مما يعني أن إجراءات الفحص والإصلاح ستمس شريحة واسعة من مالكي السيارات في الولايات المتحدة من مختلف الفئات الاقتصادية.

موقف تويوتا واستجابة الشركة

صرح ممثلو شركة "تويوتا" في تقارير الاستدعاء الرسمية بأن الشركة لم تتلقَّ حتى الآن أي بلاغات أو تقارير عن وقوع حوادث انفجارات فعلية في المنافخ المشمولة بهذه الحملة المحددة، وهو ما يشير إلى طبيعة الاستدعاء كإجراء استباقي وحذر. ومع ذلك، أشارت الشركة بوضوح إلى أن هذه المكونات تقترب حالياً من نهاية عمرها التشغيلي الآمن المقدر لها، مما يستدعي استبدالها فوراً وبدون تأخير للحد من المخاطر المحتملة قبل وقوع أي أذى.

بموجب بنود اتفاقية الاستدعاء، سيتولى وكلاء الشركة المعتمدون مسؤولية استبدال منفاخ الوسادة الهوائية الأمامية للراكب أو استبدال مجموعة الوسادة الهوائية بالكامل، وذلك وفقاً لطراز السيارة ونظام السلامة الخاص بها. ومن الجدير بالذكر أن جميع التكاليف المترتبة على هذه الإصلاحات ستتحملها الشركة بالكامل، دون تحميل المالكين أي نفقات مالية إضافية مقابل إجراء التصحيح الواجب.

تأثير الأزمة على صناعة السيارات

تعيد هذه الخطوة تسليط الضوء مجدداً على أزمة "تاكاتا" الواسعة، والتي تُصنف كأحد أكبر وأخطر أزمات السلامة في تاريخ صناعة السيارات العالمية. كان لهذه العيوب تأثير كاسح سبق أن أدى إلى استدعاءات بملايين المركبات حول العالم، وشملت عمالقة تصنيع كبار، وسط مخاوف مستمرة من استمرار تدهور المادة الدافعة مع مرور السنوات الطويلة والتعرض الدائم للظروف المناخية القاسية في مختلف المناطق.

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تكمن الخطورة الحقيقية لهذه العيوب الهندسية في أن انفجار المنفاخ قد يحدث أثناء تشغيل الوسادة الهوائية نفسها، حتى في حال وقوع حادث مروري لا يتسم بالخطورة الشديدة، مما يجعل من الصعب التنبؤ بتوقيت حدوث الإصابة. هذا الواقع يحول أحد أهم أنظمة السلامة في السيارة إلى مصدر محتمل للإصابة، ويضع الشركات المصنعة ومراقبي السلامة أمام تحدي مستمر لضمان بقاء المركبات على الطرق آمنة لفترات طويلة.