تونس تحقق نمواً في العائدات السياحية وتوسع الاستثمارات بنسبة 18 في المئة

وزير السياحة سفيان تقية يعلن ارتفاع العائدات إلى 7.15 مليار دينار حتى أكتوبر 2026 واستثمارات 1.2 مليار دينار في ظل تزامن الجهود مع عاصمة السياحة العربية 2027.

أعلن وزير السياحة و الصناعات التقليدية ، سفيان تقية ، عن تسجيل قطاع السياحة في تونس نمواً ملحوظاً في العائدات، حيث ارتفعت إلى 7.15 مليارات دينار حتى نهاية أكتوبر 2026. جاء هذا الارتفاع نتيجة تحقيق زيادة قدرها 3.4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، كما سجلت هذه الأرقام قفزة بنسبة 25.1 في المئة مقارنة بعام 2019.

مناقشة الميزانية وارتفاع الاستثمارات

جاءت هذه البيانات الرسمية خلال جلسة عامة مشتركة عُقدت مساء السبت بقصر باردو، بحضور الوزير ومناقشة أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم لمهمة وزارة السياحة والصناعات التقليدية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027. وتطرق سفيان تقية في حديثه إلى الجانب الاستثماري، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات السياحية المصادق عليها في تونس بلغت نحو 1.206 مليار دينار حتى نهاية أكتوبر 2026.

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ويشكل هذا الرقم نسبة زيادة واضحة قدرها 18 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وفقاً للإحصائيات التي قدمها الوزير. وتعكس هذه الزيادة في حجم رأس المال الموجه للقطاع، حرص الجهات المسؤولة على ضخ سيولة مالية إضافية لتحفيز النمو وتجديد البنية التحتية الفندقية والخدماتية في مختلف الوجهات السياحية الرئيسية.

تنويع المنتوج السياحي والجهوي

أكد سفيان تقية أن الوزارة تضع استراتيجية واضحة لتوسيع النشاط السياحي ليشمل مختلف جهات البلاد، بدلاً من التركيز على الوجهات التقليدية وحدها. تعتمد هذه الاستراتيجية على تثمين الخصوصيات الطبيعية والثقافية والبيئية المميزة لكل منطقة، مما يسهم بشكل مباشر في تنويع المنتوج السياحي وتعزيز التنمية الجهوية بشكل متوازن.

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إلى جانب ذلك، تعمل الوزارة حالياً على إعداد برنامج وطني متنوع وشامل للاحتفال باختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 2027. يتضمن هذا البرنامج الفخم أنشطة وفعاليات في مجالات متنوعة تشمل السياحة، والثقافة، والصناعات التقليدية، والرياضة، والاستثمار، والرقمنة، والبيئة، والتراث، مما يهدف إلى ترسيخ مكانة تونس كوجهة سياحية متكاملة.

أداء الصناعات التقليدية والصادرات

فيما يتعلق بقطاع الصناعات التقليدية، أوضح الوزير أن مساهمة هذا القطاع الحيوي تبلغ نحو 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام، و2 في المئة من الصادرات الوطنية. وتصدرت المنتجات التي يشرف على مراقبتها الديوان الوطني للصناعات التقليدية حركة الصادرات، حيث وصلت قيمتها إلى نحو 160 مليون دينار خلال عام 2025.

ورحبت جلسة قصر باردو بطرح عدد من الصعوبات والتحديات التي تواجه قطاع الصناعات التقليدية، مع التأكيد المتبادل على أهمية تنويع المنتوج السياحي. كما تم التطرق إلى ضرورة تثمين المقومات السياحية المتاحة في مختلف مناطق البلاد، لضمان استدامة النمو وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار.

التوقعات الاقتصادية لعام 2027

وتستهدف الحكومة التونسية، بقيادة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 في المئة خلال عام 2027. يأتي هذا الهدف كزيادة مقارنة بنسبة 2.7 في المئة المتوقعة خلال عام 2026، وذلك في إطار خطة اقتصادية طموحة تشمل زيادة الاستثمار بنسبة 14.1 في المئة.

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كما تسعى الحكومة إلى خفض معدل التضخم إلى 5.2 في المئة، متوقعة ارتفاع الاستثمار في تونس بنسبة 14.1 في المئة بالأسعار الجارية خلال 2027. من المتوقع أن ترتفع مساهمة الاستثمار إلى 16.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تستهدف تقليص عجز الحساب الجاري إلى 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.9 في المئة خلال 2026.