تونس تتلقى هزيمة ثقيلة أمام السويد 1-5 في افتتاح تصفيات كأس العالم

تعرض منتخب تونس لهزيمة قاسية بنتيجة 5-1 أمام السويد في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أخطاء دفاعية وتكتيكية متكررة.

خسر المنتخب ال تونس ي أمام نظيره السويد ي بنتيجة ثقيلة 1-5 في المباراة التي جمعتهما ضمن افتتاح مشوار الفريقين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. المباراة كشفت عن هشاشة دفاعية واضحة لدى نسور قرطاج، حيث تلقى الفريق خمسة أهداف نتيجة أخطاء متكررة ومتراكمة في التمركز والتغطية، إضافة إلى سوء التقدير من الحارس عبد المهيب الشامخ الذي كان مسؤولاً عن أكثر من هدف.

اللقاء بدأ بتفاؤل تونسي بعد التقدم المبكر في الدقائق الأولى، لكن سرعان ما انهارت المنظومة الدفاعية تحت ضغط الهجمات السويدية المنظمة. لم يتمكن الفريق من الحفاظ على التركيز طوال المباراة، مما سمح للسويد بتسجيل خمسة أهداف عبر تحركات سريعة في العمق، استغلت الفراغات بين الخطوط الثلاثة. أداء تونس أظهر غياب التوازن بين الخطوط، حيث ظهر الدفاع متأخراً في العودة، والوسط عاجزاً عن سد المساحات، والهجوم غير قادر على تثبيت الكرة أو تهديد مرمى الخصم.

المدرب صبري اللموشي حاول إجراء تغييرات في الشوط الثاني، لكنها لم تؤت ثمارها بل زادت من الاضطراب التكتيكي. التغييرات التي أجراها لم تكن حلولاً تصحيحية بل ساهمت في تفكيك الكثافة العددية في وسط الميدان، مما منح السويد مساحات أكبر للتحرك. بدا المنتخب التونسي بلا هوية هجومية واضحة، مع غياب لاعب محوري في منطقة الجزاء قادر على استقبال الكرات وتهديد المرمى. الاعتماد على الكرات الطويلة والمرتدات لم ينجح، لأن المنافس كان جاهزاً للتعامل معها.

كشفت هذه المباراة عن أزمة تكتيكية حادة تعاني منها تونس، حيث أن الإخفاقات دفاعية ليست وليدة اللحظة بل تتكرر في مباريات سابقة. الفريق بحاجة ماسة إلى إعادة تقييم شاملة لأسلوب اللعب، وضرورة تعزيز الانضباط التكتيكي والتركيز الذهني لمنع الأخطاء الكبيرة. في المقابل، قدم المنتخب السويدي أداءً مثالياً من حيث الفعالية والواقعية، حيث استغل كل فرصة صغيرة وترجمها إلى أهداف.

سريع في الانتقال بين الدفاع والهجوم، مميت في المرتدات، قوي في الكرات الثابتة، ومنظم دفاعياً لدرجة أن تونس لم تخلق فرصاً حقيقية سوى في القليل من الهجمات. المباراة بمثابة درس قاسٍ لتونس قبل المواجهات المقبلة، فالطريق إلى المونديال أصبح وعِراً، ويتطلب مراجعة جذرية لكل التفاصيل الفنية والإدارية. المنتخب التونسي يمتلك إمكانيات فردية جيدة لكنها تحتاج إلى توجيه تكتيكي أفضل وتنظيم محكم. الجماهير الجزائرية تنتظر رد فعل قوياً في المباريات التالية، لكن الوقت محدود لتصحيح الأخطاء الجسيمة التي ظهرت.

الخسارة بنتيجة 1-5 ليست مجرد نتيجة عابرة، بل هي مؤشر على اختلال في البنية الأساسية للفريق، ويجب التعامل معها بجدية لإعادة بناء فريق قادر على المنافسة. ربما تكون هذه الخسارة نقطة تحول في مسار المنتخب، إذا تم استخلاص الدروس اللازمة وتصحيح المسار. لكن الأكيد أن ما حدث في هذه المباراة يعكس فجوة كبيرة في المستوى بين الفريقين في الوقت الحالي





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تونس السويد تصفيات كأس العالم هزيمة ثقيلة أخطاء دفاعية

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