تومي كول: الطاهي الخاص لنجوم كرة القدم والإنجليز

تومي كول، الطاهي الخاص لرياضيين محترفين، يوضح كيف تحول من خلط الطعام في الخلاط إلى إعداد وجبات دقيقة لـChelsea وTottenham، مع تفاصيل عن نظامه الغذائي وميزانيته.

يُعد تومي كول ، الطاهي الخاص البالغ من العمر 34 عاماً، واحداً من أبرز الوجوه في عالم التغذية الرياضية الاحترافية، حيث يدير مطبخه في جنوب لندن لخدمة نخبة من نجوم كرة القدم في أندية تشيلسي و توتنهام وفولهام. يعمل كول مع لاعبين في دوري السلة الأمريكي للمحترفين وأسماء بارزة في الغولف مثل الإنجليزي لي ويستوود، ملتزماً بالسرية التامة لهوية معظم عملائه لضمان خصوصيتهم، رغم ظهوره النشط على منصتي إنستغرام وتيك توك حيث يتابعه أكثر من 90 ألف شخص.

آلية العمل والتخطيط الغذائي الدقيق

يبدأ تومي كول يومه مبكراً في مطبخه برفقة زميله سام هوف، الذي تعرف عليه أثناء العمل في منتجعات التزلج، حيث يديرون مشروعاً مشتركاً متخصصاً في إعداد الوجبات بناءً على الاحتياجات الفردية للأشخاص وأهدافهم البدنية. يمتد دور كول ليس فقط إلى طهي الطعام، بل يشمل التخطيط الغذائي الشامل ومراعاة طبيعة الأحمال التدريبية وجدول المباريات، حيث يقوم بتجهيز الوجبات ونقلها مباشرة إلى منازل عملائه، بما في ذلك أحد نجوم كرة القدم المقيمين بالقرب من مركز تدريبات نادي تشيلسي في كوبهام.

نمو العلاقة التجارية مع اللاعبين

بدأت قصة نجاح كول في مجال التغذية الرياضية عندما كان يعمل في البرتغال، حيث تواصل معه أحد اللاعبين لدعوة عائلته لقضاء عطلة صيفية في فيلا خاصة، واستمرت هذه العلاقة خلال صيفين متتاليين. بعد انتقاله إلى لندن، أعاد كول التواصل مع اللاعب وقطع مسافة ساعتين بالسيارة لتوصيل ثلاث وجبات مجانية له كبادرة لاستعادة الثقة، وهي الخطوة التي فتحت الباب أمام تعاونه مع خمسة لاعبين من فريقه خلال الموسم نفسه، قبل أن تتوسع دائرته العميلة لتشمل نجومًا آخرين من بينهم قائد تشيلسي السابق جون تيري.

تغيير العادات الغذائية وتخصيص الوجبات

كشفت تفاصيل العمل مع نجوم كرة القدم عن تحول جذري في العادات الغذائية، حيث أشار كول إلى أن جون تيري غيّر طريقة طلبه لشريحة اللحم، حيث اعتاد تناولها مطهوة جيدًا قبل أن يفضلها متوسطة النضج بعد تجربة وجباته الصحية. يختلف تركيب الوجبات باختلاف مرحلة الموسم، ففي فترات الإعداد يركز كول على تحقيق أهداف تتعلق بتركيب الجسم والوزن والكتلة العضلية، بينما ترتفع نسبة الكربوهيدرات خلال الفترات المزدحنة بالمباريات لتوفير الطاقة اللازمة للأداء البدني العالي.

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التوازن النفسي ودور الحلويات في النظام الغذائي

يرى تومي كول أن النظام الغذائي للاعب المحترف لا يعني بالضرورة الحرمان التام من الممتع، حيث أكد أن للحلويات والمأكولات المحببة مساحة في برامج التغذية الرياضية، مشيرًا إلى أن تناولها باعتدال قد يكون مفيدًا من الناحية النفسية ويساعد اللاعبين على الالتزام بالنظام الغذائي العام. يتابع كول احتياجات كل لاعب بدقة، فإذا خاض اللاعب حصة تدريبية شاقة تكون الوجبة غنية بالكربوهيدرات، بينما تقل السعرات الحرارية والكربوهيدرات في أيام الراحة مع زيادة التركيز على الفواكه والخضروات التي تحتوي على مركبات تدعم التعافي وتقليل الالتهابات.

من خلط الطعام إلى شهادة في التغذية

تعود بدايات كول مع الطعام إلى فترة دراسته الجامعية وممارسته رياضة الرجبي، حين كان ينظر إلى الوجبات كوقود فحسب، بل ووصل به الحال إلى خلط السلمون والبطاطا في الخلاط لشربهما في محاولة سريعة لتناول وجبته قبل مباراة مهمة، وهي تجربة وصفها بالسيئة للغاية. بعد حصوله على شهادة في علم الحيوان واستكمال دراساته العليا في التغذية من جامعة وورستر والجامعة الرياضية من جامعة ميدلسكس، تحول اهتمامه من مجرد الطهي إلى فهم العلاقة المعقدة بين التغذية والأداء الرياضي، مع اعترافه الشخصي بتناوله كيلوغرامًا واحدًا من الزبادي يوميًا.